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Политика

В Белоруссии изменили государственный герб, немного развернув его в сторону Европы

В Белоруссии утвердили новое изображение государственного герба, изменив в нем «пару деталей», сообщает «БелТА».

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Изображение герба осталось тем же, но изменились детали.

«Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился цвет материков на земном шаре — они стали темно-оранжевыми вместо синих», — отмечает издание.

Земной шар немного развернулся — теперь на нем видно больше Европы.

Ранее действовал видоизмененный герб Белорусской ССР. Официальным символом республики он стал в 1995 году после проведения референдума.

Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве можно решить только путем выборов.

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