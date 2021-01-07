В Белоруссии изменили государственный герб, немного развернув его в сторону Европы

Изображение герба осталось тем же, но изменились детали.
«Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился цвет материков на земном шаре — они стали темно-оранжевыми вместо синих», — отмечает издание.
Земной шар немного развернулся — теперь на нем видно больше Европы.
Ранее действовал видоизмененный герб Белорусской ССР. Официальным символом республики он стал в 1995 году после проведения референдума.
Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве можно решить только путем выборов.