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«Беловежское соглашение»: как и почему 8 декабря 1991 прекратил существование СССР и появился СНГ

8 декабря 1991 года лидеры России, Белоруссии и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В документе также говорилось о прекращении существования СССР. Рассказываем, какие события привели к подписанию соглашения.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин.
Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин.
CC BY-SA 3.0, Юрий Иванов

Хронология событий до 8 декабря 1991 года

  • С середины 1980 годов на территории Советского Союза менялась экономическая и политическая жизнь. Союзные республики стремились к независимости, между ними и центром нарастали противоречия. В 1990 году все республики приняли декларации о государственном суверенитете, пишет РИА Новости.
  • 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. «За» высказалось 76,4% проголосовавших.
  • Весной-летом того же года назначенная властями рабочая группа, т.н. Ново-Огаревского процесса, разработала проект по заключению договора федерации «О Союзе Суверенных Республик». Подписание назначили на 20 августа.
  • 19−21 августа 1991 года консервативное крыло высшего руководства СССР попыталось совершить государственный переворот. Из-за этого договор не подписали.
Ретро Барнаул. СССР.
Ретро Барнаул. СССР.
Вера Будянская, Барнаул в фотографиях.
  • В период с 20 августа по 27 октября 11 республик решили выйти из СССР.
  • В сентябре 1991 года СССР признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Прекратила существование Компартия СССР, перестали работать практически все органы государственной власти Советского Союза.
  • Осенью 1991 года рабочая группа Ново-Огаревского процесса подготовила новый проект договора по созданию «Союза Суверенных Государств». Предполагалась, что это будет конфедерация независимых государств. Предварительное подписание назначили на 9 декабря.
  • 1 декабря 1991 года более 90% населения Украины на референдуме высказались за независимость.
  • 5 декабря президент Украины заявил, что страна денонсирует договор 1922 года о создании СССР.
Ретро Барнаул. СССР.
Ретро Барнаул. СССР.
Вера Будянская, Барнаул в фотографиях.

События 8 декабря 1991 года

Президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в Беловежской пуще (Белоруссия) подписали соглашение. В документе они заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание СНГ.

Соглашение объявили открытым: к нему могли присоединиться все республики бывшего СССР и другие государства, которые разделяют принципы и цели документа. Соглашение не оставляло возможности для союзной формы государственного устройства на территории СССР.

Ретро Барнаул. СССР.
Ретро Барнаул. СССР.
Вера Будянская, Барнаул в фотографиях.

Хронология последующих событий

  • 10 декабря 1991 соглашение ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря — РСФСР.
  • 21 декабря Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств на равноправных началах.
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