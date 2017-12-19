Путин назвал главную угрозу СНГ

"Основная опасность для стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, — уверен Владимир Путин. - Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в других государствах".

"Потому важно, чтобы национальные спецслужбы укрепляли партнерские связи, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными, а также налаживали взаимодействие со структурами гражданского общества", — подчеркнул президент.

Такие встречи способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью, считает российский лидер.