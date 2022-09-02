2 сентября
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Политика

Берлускони завел TikTok, чтобы рассказать анекдот про себя, Папу Римского и Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел себе аккаунт в популярной сети TikTok. В одном из первых видео он рассказал анекдот о себе.

Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму.
Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму.
kremlin.ru

Анекдот был следующего содержания: Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Папа Римский и его молодой помощник летят в самолете над Атлантикой.

Внезапно заканчивается топливо и самолет начинает падать. Лидеры стран начинают разбирать рюкзаки с парашютами.

«Байден хватает первый парашют, объясняя, что он „самый влиятельный человек на Западе“. Путин тоже берет парашют, ведь он „самый влиятельный человек на Востоке“. Берлускони выходит вперед и говорит, что он „самый умный политик в мире“. Помощник папы римского отдает парашют понтифику, но тот отказывается и говорит: „Спасибо, не надо. Я прожил долгую и счастливую жизнь“. Помощник же отвечает, что осталось два парашюта, так как „самый умный политик в мире“ выпрыгнул из самолета с его рюкзаком», — рассказал итальянский «самый умный» политик.

Кроме того, Берлускони рассказал в TikTok, что пришел на платформу для привлечения молодой аудитории — здесь он будет говорить о работе своей партии Forza Italia («Вперед, Италия»), пишет РБК.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные выборы главы государства.

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