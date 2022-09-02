Берлускони завел TikTok, чтобы рассказать анекдот про себя, Папу Римского и Путина

Анекдот был следующего содержания: Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Папа Римский и его молодой помощник летят в самолете над Атлантикой.

Внезапно заканчивается топливо и самолет начинает падать. Лидеры стран начинают разбирать рюкзаки с парашютами.

«Байден хватает первый парашют, объясняя, что он „самый влиятельный человек на Западе“. Путин тоже берет парашют, ведь он „самый влиятельный человек на Востоке“. Берлускони выходит вперед и говорит, что он „самый умный политик в мире“. Помощник папы римского отдает парашют понтифику, но тот отказывается и говорит: „Спасибо, не надо. Я прожил долгую и счастливую жизнь“. Помощник же отвечает, что осталось два парашюта, так как „самый умный политик в мире“ выпрыгнул из самолета с его рюкзаком», — рассказал итальянский «самый умный» политик.