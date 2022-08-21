Беспилотник сбит в Севастополе, Haval локализуется в России, а пенсионеров из Европы приглашают зимовать в Турцию. Что еще произошло 20 августа

Высокоточным оружием ВКС нанесен удар по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.

Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России практически полностью уничтожен батальон 110 бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 бойцов убитыми и более 150 ранеными.

В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28 механизированной бригады, а также 212 стрелкового батальона ВСУ общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек.

Ударом высокоточного оружия по району сосредоточения 27 батальона 127 бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 бойцов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в 3 и 12 батальонах 25 воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей.

За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 187 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», четыре склада боеприпасов, три склада горючего, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36.

Средствами ПВО уничтожены 6 беспилотников, сбиты в воздухе 13 снарядов РСЗО «Ольха».