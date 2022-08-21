Беспилотник сбит в Севастополе, Haval локализуется в России, а пенсионеров из Европы приглашают зимовать в Турцию. Что еще произошло 20 августа

Главное за 20 августа
Минобороны РФ, брифинг 20 августа
Высокоточным оружием ВКС нанесен удар по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников.
Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России практически полностью уничтожен батальон 110 бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 бойцов убитыми и более 150 ранеными.
В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28 механизированной бригады, а также 212 стрелкового батальона ВСУ общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек.
Ударом высокоточного оружия по району сосредоточения 27 батальона 127 бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 бойцов и восемь единиц специальной автомобильной техники.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в 3 и 12 батальонах 25 воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей.
За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника в 187 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», четыре склада боеприпасов, три склада горючего, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36.
Средствами ПВО уничтожены 6 беспилотников, сбиты в воздухе 13 снарядов РСЗО «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. Следственный комитет России проведет расследование по этому факту.
- В Севастополе уже три дня подряд срабатывает система ПВО. Накануне вечером, 19 августа, губернатор сообщил, что над штабом Черноморского флота в городе был сбит беспилотник. Он упал на кровлю одного из зданий и загорелся.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что над восстановлением Донбасса работают около 26 тыс. человек.
- Около 6 тыс. российских паспортов выдано в Запорожской области, подано более 26 тыс. заявлений на гражданство, сообщили пророссийские власти региона.
Экономика, что с ней происходит
- Две компании Японии заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалина-2», пишет Nikkei.
- Москва считает ненадежными валютами, наравне с долларом и евро, британский фунт, японскую иену и швейцарский франк, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.
- Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В июле импорт российской нефти в КНР составил 7,15 млн тонн. Это на 7,6% больше, чем годом ранее, сообщает Reuters.
- Зимой экономика Германии может столкнуться с рецессией, а еще осенью инфляция в стране может превысить 10% впервые с 1951 года. Об этом заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель в интервью Rheinische Post.
- Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна в страны Ближнего Востока, как только в полной мере заработает порт Бердянска.
- В России продолжается работа над созданием системы поддержки креативного сектора экономики в рамках Концепции развития творческих индустрий. План мероприятий по реализации этой концепции утвердил Михаил Мишустин. Утвержденный Правительством план рассчитан на 2022−2024 годы. Его мероприятия направлены на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов.
- Находящуюся на территории РФ инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада России.
- Использование доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.
- Автомобильный завод Haval, бренд китайской Great Wall Motor, в Тульской области планирует в течение шести лет локализовать в России более 80% производства.
- Власти Германии намерены предоставить приоритетное право проезда на железной дороге товарным поездам, загруженным углем, нефтью и газом, над пассажирскими.
- В июле задолженность россиян по кредиткам выросла на 2% и составила более 1,5 трлн рублей, пишет «Коммерсант». Количество активных кредитных карт увеличилось на 2,2%, до 52,7 млн карт, что стало новым историческим максимумом.
Политика: встречи и обсуждения
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в пятницу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Владимир Путин заявил о подготовке совместных учений России и Казахстана в рамках ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заверил, что оснований для пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества двух стран нет.
- Объем военной помощи, которую США выделили Украине, превысил $10 млрд, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. Она достигла $10,6 млрд после утверждения нового пакета на $775 млн. Блинкен пообещал продолжить помогать Киеву и заверил, что поставляемое украинским военным оружие «тщательно выверено с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров».
Реакции: люди, сообщества
- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что нужно завершить военные действия на Украине при помощи переговоров. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта грозит эскалацией.
- Российская экономика в условиях беспрецедентного внешнего давления показала себя более устойчивой, чем прогнозировали западные аналитики. Такое мнение в пятницу выразила газета Financial Times. В то же время издание высказало предположение, что в долгосрочной перспективе экономика РФ может столкнуться с серьезными трудностями ввиду отсутствия доступа к западным технологиям.
Информация, которую вы могли пропустить
- Эстония предлагает такую структуру восьмого пакета санкций против России: санкции в энергетике, торговле и других экономических сферах, санкции против людей и организаций и ограничения на въезд россиян в ЕС.
- Бывшее российское подразделение американской консалтинговой фирмы McKinsey & Company, весной 2022 года перешедшее в собственность российского менеджмента, меняет название на «Яков и партнеры».
- Туристические компании и отельеры Антальи предложили европейским пенсионерам «пакеты длительного проживания» в отелях ближайшей зимой, объясняя, что это обойдется им дешевле, чем зимовать на родине, пишет Hurriyet.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 59,13₽
- EUR 59,39₽
Отличного воскресенья! Вот что произошло 19 августа: «Гутерриш приехал в Одессу, Макрон позвонил Путину, а Ozon открыл сервис частных объявлений».