Гутерриш приехал в Одессу, Макрон позвонил Путину, а Ozon открыл сервис частных объявлений. Что еще произошло 19 августа

Главное за 19 августа
Минобороны РФ, брифинг 19 августа
ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов"* (запрещен на территории России) и «Айдар"* (запрещен на территории России). Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек.
За сутки поражены 6 пунктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах, а также гаубица М777.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: 2 взвода РСЗО «СМЕРЧ», взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», 2 взвода РСЗО «Град», 2 взвода орудий «Гиацинт-Б», а также 3 взвода гаубиц Д-30.
Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У», 12 снарядов HIMARS, два снаряда РСЗО, а также две противорадиолокационные ракеты производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ сообщило, что в Харьковской области «националисты вооруженного формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ) для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ показательно расстреляли 100 военнослужащих 58 мотопехотной бригады, покинувших свои позиции».
- Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
- Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая взятые вчера Зайцево и Дачу, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал в Одессу с целью посетить один из трех портов, участвующих в зерновой сделке.
- В аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой сообщили, что в период с 1 января по 18 августа 2022 года в результате боевых действий на территории республики погиб 3621 человек, из них 2780 сотрудников силовых структур и 841 гражданское лицо. За тот же период ранены 11645 силовиков и 2784 гражданских.
- С февраля в Россию прибыли свыше 3,5 млн беженцев с Украины и из Донбасса, сообщает ТАСС.
Экономика, что с ней происходит
- Экономика Украины может сократиться к концу года на 35−40%, заявила министр экономики Юлия Свириденко.
- Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что страна присоединится к транспортному коридору «Север-Юг», учрежденному Россией, Ираном и Индией.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил за беспрепятственный доступ продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.
- Автосалон в Женеве, планировавшийся в 2023 году, отменили. Президент организующего автосалон фонда Морис Туреттини объяснил это неопределенностью в мировой экономике и геополитике, а также из-за рисков развития пандемии.
- Россияне вывели за рубеж в июне 4,7 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ. Это максимум с 2018 года.
- Газпром объявил, что транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября. Причина — плановое техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата.
- Японские энергетические и газовые компании заключат новые контракты на приобретение СПГ с «Сахалина-2», цена и объем закупок не изменятся, сообщила газета Asahi.
- Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики призвал запустить «Северный поток-2». Запуск «Северного потока — 2» сейчас не стоит для Берлина на повестке дня, заявили в правительстве Германии.
- Еврокомиссия разрешила Германии выделить почти 30 млрд евро на поддержку энергоемких компаний, чтобы они не выводили производство из страны.
- Афганистан намерен закупать у России нефтепродукты по бартеру за изюм, полезные ископаемые и лекарственные травы, рассказал глава Минпромторга страны Нуриддин Азизи в интервью РИА Новости.
- Россия планирует экспортировать металлопродукцию в Турцию, Иран, Индию, Африку. Для этого необходимо опережающее развитие транспортной инфраструктуры, заявили в Минпромторге.
- Авиакомпании РФ в январе — июле этого года сократили перевозки на 10%, до 51 млн пассажиров, говорится в сообщении Минтранса.
- Импорт легковых машин из ЕС и Южной Кореи в Россию удваивается на фоне низкой базы весенних месяцев. Так, из Европы в июне было поставлено автомобилей на €20,5 млн, из Кореи в июле — на $59,4 млн. При этом с учетом подержанных машин крупнейшим экспортером автомобилей в РФ остается Япония с объемом отгрузок в июне в $140 млн.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что к восстановлению Донбасса могут привлечь строителей из КНДР.
Политика: встречи и обсуждения
- По инициативе французской стороны, впервые с конца мая, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы территории Запорожской АЭС создают опасность масштабной катастрофы. Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.
- Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили ему, что собираются приехать на саммит G20 на Бали. В Кремле ранее сообщили, что президент примет в мероприятии участие, но не уточнили, в каком формате.
- Представители Госдепа предупредили Конгресс США, что признание России страной-спонсором терроризма может привести к проблемам, сообщает газета Politico. В частности, возможному срыву сделки по украинскому зерну.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается нападать на Украину и у него нет намерения отправлять соотечественников воевать, сообщило агентство БелТА.
Реакции: люди, сообщества
- Выплаты западных фармкомпаний, входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей, российским врачам и отраслевым ассоциациям по итогам 2022 года могут сократиться примерно на 30%, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Big pharma выделяет средства на оплату консультаций, проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них, а также в виде пожертвований и грантов.
- Немецкая Siemens в Twitter предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая все еще ожидает в Германии своей отправки по назначению и «стоит в одиночестве». Ей предложили в том числе такие варианты:
— Should I Stay or Should I Go («Остаться или уйти» / Мик Джонс),
— I Want To Break Free («Хочу вырваться на свободу"/ Queen),
— Life's a Gas («Жизнь — газ» / T. Rex),
— Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной» / Depeche Mode).
Газпром, который не раз заявлял, что турбина оказалась в Германии вместо России в нарушение существующего контракта, предлагает Siemens включить турбине Breaking the Law («Нарушая закон» / Judas Priest).
Информация, которую вы могли пропустить
- Поисковые системы теперь обязаны уведомлять пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства, сообщили в Роскомнадзоре.
- Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам, сообщает издание Politico. Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа, заявил МИД этой страны.
- Ozon запускает сервис онлайн-объявлений частных лиц. Он уже заработал в Ростове-на-Дону и должен быть расширен на всю страну.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 59,13₽
- EUR 59,39₽
Прекрасных выходных! Кстати, вот что произошло 18 августа: «Энергодар снова под обстрелом, IKEA «ушла красиво», а концертов ДДТ не будет».