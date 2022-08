Гутерриш приехал в Одессу, Макрон позвонил Путину, а Ozon открыл сервис частных объявлений. Что еще произошло 19 августа

Главное за 19 августа

Минобороны РФ , брифинг 19 августа ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов"* (запрещен на территории России) и «Айдар"* (запрещен на территории России). Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники. В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек. За сутки поражены 6 пунктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах, а также гаубица М777. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: 2 взвода РСЗО «СМЕРЧ», взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», 2 взвода РСЗО «Град», 2 взвода орудий «Гиацинт-Б», а также 3 взвода гаубиц Д-30. Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У», 12 снарядов HIMARS, два снаряда РСЗО, а также две противорадиолокационные ракеты производства США. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов.

Минобороны РФ сообщило , что в Харьковской области «националисты вооруженного формирования «Кракен"* (запрещено на территории РФ) для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ показательно расстреляли 100 военнослужащих 58 мотопехотной бригады , покинувших свои позиции».

В аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой сообщили , что в период с 1 января по 18 августа 2022 года в результате боевых действий на территории республики погиб 3621 человек , из них 2780 сотрудников силовых структур и 841 гражданское лицо. За тот же период ранены 11645 силовиков и 2784 гражданских .

Экономика , что с ней происходит

Экономика Украины может сократиться к концу года на 35−40% , заявила министр экономики Юлия Свириденко.

продовольствия и удобрений из России на мировые рынки. Автосалон в Женеве , планировавшийся в 2023 году , отменили. Президент организующего автосалон фонда Морис Туреттини объяснил это неопределенностью в мировой экономике и геополитике , а также из-за рисков развития пандемии.

, сообщил ЦБ РФ. Это максимум с 2018 года. Газпром объявил , что транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен на трое суток , с 31 августа по 2 сентября. Причина — плановое техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата.

Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики призвал запустить «Северный поток-2». Запуск «Северного потока — 2» сейчас не стоит для Берлина на повестке дня , заявили в правительстве Германии.

на поддержку энергоемких компаний чтобы они не выводили производство из страны. Афганистан намерен закупать у России нефтепродукты по бартеру за изюм , полезные ископаемые и лекарственные травы , рассказал глава Минпромторга страны Нуриддин Азизи в интервью РИА Новости.

Россия планирует экспортировать металлопродукцию в Турцию , Иран , Индию , Африку. Для этого необходимо опережающее развитие транспортной инфраструктуры , заявили в Минпромторге.

, до 51 млн пассажиров говорится в сообщении Минтранса. Импорт легковых машин из ЕС и Южной Кореи в Россию удваивается на фоне низкой базы весенних месяцев. Так , из Европы в июне было поставлено автомобилей на €20,5 млн , из Кореи в июле — на $59,4 млн. При этом с учетом подержанных машин крупнейшим экспортером автомобилей в РФ остается Япония с объемом отгрузок в июне в $140 млн.

Политика: встречи и обсуждения

По инициативе французской стороны , впервые с конца мая , состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин , в частности , подчеркнул , что систематические обстрелы территории Запорожской АЭС создают опасность масштабной катастрофы. Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле. kremlin.ru

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил , что Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили ему , что собираются приехать на саммит G20 на Бали. В Кремле ранее сообщили , что президент примет в мероприятии участие , но не уточнили , в каком формате.

Реакции: люди , сообщества

Выплаты западных фармкомпаний , входящих в Ассоциацию международных фармпроизводителей , российским врачам и отраслевым ассоциациям по итогам 2022 года могут сократиться примерно на 30%, полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Big pharma выделяет средства на оплату консультаций , проведение конференций и компенсацию расходов за участие в них , а также в виде пожертвований и грантов.

— Should I Stay or Should I Go («Остаться или уйти» / Мик Джонс),

— I Want To Break Free («Хочу вырваться на свободу"/ Queen),

Фредди Меркьюри , солист группы Queen СС0

— Life's a Gas («Жизнь — газ» / T. Rex),

— Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной» / Depeche Mode).

Газпром, который не раз заявлял, что турбина оказалась в Германии вместо России в нарушение существующего контракта, предлагает Siemens включить турбине Breaking the Law («Нарушая закон» / Judas Priest).

Информация , которую вы могли пропустить

Поисковые системы теперь обязаны уведомлять пользователей о том , что TikTok , Telegram , Zoom , Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства , сообщили в Роскомнадзоре.

Telegram , социальные сети. CC0

Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам , сообщает издание Politico. Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает , что санкции не должны быть направлены против российского народа , заявил МИД этой страны.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 59,13₽

EUR 59,39₽

Прекрасных выходных! Кстати, вот что произошло 18 августа: «Энергодар снова под обстрелом, IKEA «ушла красиво», а концертов ДДТ не будет».