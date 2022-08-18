Главное за 17 августа
Минобороны, брифинг 17 августа
В результате поражения 95 десантно-штурмовой бригады уничтожено свыше 3 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 бойцов. Высокоточными ударами по скоплениям живой силы и военной техники уничтожено более 40 боевиков и 10 единиц спецтехники.
В 10 горно-штурмовой бригаде более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады остается менее 50%.
Больше половины военнослужащих 3 батальона 66 механизированной бригады самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий.
За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46 аэромобильной бригады, 56 мотопехотной бригады и 28 мотопехотной бригады. Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники.
Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области.
Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» и семь снарядов РСЗо «Ураган».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин РСЗО, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.
-
Украинские войска обстреляли Первомайск из HIMARS, 1 человек погиб и 3 ранены, в том числе 4-летний ребенок.
-
Генсек ООН Антониу Гуттериш накануне прибыл во Львов, где проведет трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, сообщил РИА Новости его официальный представитель.
- В ДНР открылось паромное сообщение с Россией, первое судно «Лаврентий» из Ейска прибыло в Мариуполь, сообщает ТАСС.
- Telegram оштрафовали еще на 7 млн рублей — ТАСС.
- Компании TikTok также грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.
Экономика, что с ней происходит
- Газпром-нефть через суд требует перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
- Молдовагаз решил отключить более 2 тыс. компаний-должников, чтобы не увеличивать долг перед Газпромом.
- Цена газа в Европе превысила 2,5 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, свидетельствуют данные биржи.
- Болгария решила запретить экспорт древесины — после того как правительство отказалось платить в рублях за российский газ, цены на дрова выросли вдвое (к 2021) — и возник их дефицит.
- Словацкий завод Slovalco объявил, что из-за высоких цен на электричество прекращает производство алюминия и что теперь его словацкие и европейские клиенты будут вынуждены импортировать алюминий из России и Китая.
- Дефляция в России на неделе с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%, а с начала года цены выросли на 10,72%.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса под 4,5% и 3% соответственно.
- Производитель шоколада Lindt не рассматривает альтернативных сценариев ведения бизнеса в России, сообщили в компании.
-
Компания ООО «Икеа дом», управляющая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица, свидетельствуют данные в базе «Спарк».
- Минпромторг допустил расширение перечня медоборудования для параллельного импорта. Замглавы ведомства Василий Шпак сообщил, что перечень будет актуализирован при поступлении предложений от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора.
- Как выяснил «Коммерсант», магазины Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки.
-
Источники «Коммерсанта» сообщили, что крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительстваAutodesk до конца лета планирует полностью ликвидировать российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволить действующих сотрудников в российском офисе.
Реакции политиков
-
Госдеп оценил заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Сербия не нуждается в иностранных военных базах и напомнил, что с Россией «не может быть больше никаких дел».
«Мы, без сомнений, считаем это шагом в направлении к суверенитету Сербии, ее территориальной целостности. Это суверенное решение властей Сербии, но мы принимаем к сведению слова президента Вучича.
Мы говорили повсюду, в том числе в этом регионе, что с Россией больше не может быть дел, что страны должны продолжать четко говорить и действовать в поддержку наших украинских партнеров», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
-
Россия может прожить без Coca-Cola, но не без признания своих национальных интересов американцами, уверен посол России в США Анатолий Антонов.
-
США и европейские страны запросили заседание СБ ООН по Украине 24 августа, сообщил источник РИА Новости.
Реакции: люди, сообщества
- Визовые ограничения для россиян противоречат западным принципам свободы и толерантности. Такую оценку высказал политический обозреватель Уильям Наттрасс в статье, опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal.
- Елизавета Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии по художественной гимнастике.
Гимнастка заявила, что решение принято в связи с ограничениями ее спортивной деятельности в Латвии, а также из-за «сложившейся ситуации недопонимания».
- Отношения между российскими и американскими космонавтами-участниками экспедиций на МКС очень конструктивные, все делают одно общее дело, со стороны американцев нет никакого высокомерия по отношению к россиянам, они очень тактичны и сдержанны, рассказал летчик-космонавт, участник экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков — ТАСС.
-
Сотни жителей Эстонии возложили цветы на место, где ранее был демонтирован советский танк Т-34, установленный в Нарве в качестве памятника в честь освобождения города от сил нацистского вермахта в 1944 году, сообщила эстонская газета Postimees.
Информация, которую вы могли пропустить
-
Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески — новое название Stars Сoffee, а на логотипе вместо русалки девушка в кокошнике, передает РИА Новости.
- «Аэрофлот» с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы.
- Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, хотя ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок.
Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» оказались недоступны в крупнейшем сервисе — «Кинопоиске». В компании поясняют, что продление договоров с партнерами «занимает больше времени».
- Разблокируют ли в России Instagram* (принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ), станет ясно до конца сентября-октября, сказал РИА Новости член думского комитета по информполитике Антон Ткачев («Новые люди»).
«После того, как Генпрокуратура проверит деятельность Meta* (запрещена на территории РФ) и если не найдет признаки противоправной деятельности, будет иметь право обратиться в суд с заявлением, в котором укажет либо на прекращение распространения противоправного контента, либо на изменение политики Meta», — сказал он.
- Россиянам, хранящим деньги в долларах и евро, следует переходить на сберегательные инструменты в рублях или валютах дружественных стран. Это позволит защитить накопленные средства от санкционных рисков, считают эксперты.
- «Здесь действует „золотое“ правило: хранить накопления стоит в той валюте, в которой вы собираетесь их тратить. В условиях нестабильности и волатильности самым надежным инструментом остаются рублевые вклады», — считает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на серду:
- USD 60,76₽
- EUR 61,83₽
Хорошего дня! Вот что произошло 16 августа: «Спасатели попали под обстрел в Донецке, прощай — шоколад Lindt, а Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей».