Что произошло 17 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 17 августа

Минобороны , брифинг 17 августа В результате поражения 95 десантно-штурмовой бригады уничтожено свыше 3 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 бойцов. Высокоточными ударами по скоплениям живой силы и военной техники уничтожено более 40 боевиков и 10 единиц спецтехники. В 10 горно-штурмовой бригаде более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады остается менее 50%. Больше половины военнослужащих 3 батальона 66 механизированной бригады самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий. За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46 аэромобильной бригады, 56 мотопехотной бригады и 28 мотопехотной бригады. Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области. Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» и семь снарядов РСЗо «Ураган». Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин РСЗО, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.

Украинские войска обстреляли Первомайск из HIMARS, 1 человек погиб и 3 ранены, в том числе 4-летний ребенок.

Генсек ООН Антониу Гуттериш накануне прибыл во Львов, где проведет трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, сообщил РИА Новости его официальный представитель.

В ДНР открылось паромное сообщение с Россией , первое судно «Лаврентий» из Ейска прибыло в Мариуполь , сообщает ТАСС.

с Россией первое судно «Лаврентий» из Ейска прибыло в Мариуполь сообщает ТАСС. Telegram оштрафовали еще на 7 млн рублей — ТАСС.

оштрафовали еще на рублей — ТАСС. Компании TikTok также грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Экономика , что с ней происходит

Газпром-нефть через суд требует перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.

в российскую юрисдикцию. Молдовагаз решил отключить более 2 тыс. компаний-должников , чтобы не увеличивать долг перед Газпромом.

компаний-должников чтобы не увеличивать долг перед Газпромом. Цена газа в Европе превысила 2,5 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта , свидетельствуют данные биржи.

долларов за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта свидетельствуют данные биржи. Болгария решила запретить экспорт древесины — после того как правительство отказалось платить в рублях за российский газ , цены на дрова выросли вдвое ( к 2021) — и возник их дефицит.

— после того как правительство отказалось платить в рублях за российский газ цены на дрова выросли вдвое к 2021) — и возник их дефицит. Словацкий завод Slovalco объявил , что из-за высоких цен на электричество прекращает производство алюминия и что теперь его словацкие и европейские клиенты будут вынуждены импортировать алюминий из России и Китая.

объявил что из-за высоких цен на электричество прекращает производство алюминия и что теперь его словацкие и европейские клиенты будут вынуждены импортировать алюминий из России и Китая. Дефляция в России на неделе с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13% , а с начала года цены выросли на 10,72% .

, а с начала года цены выросли на . Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса под 4,5% и 3% соответственно.

подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса под соответственно. Производитель шоколада Lindt не рассматривает альтернативных сценариев ведения бизнеса в России , сообщили в компании.

Компания ООО «Икеа дом», управляющая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица, свидетельствуют данные в базе «Спарк».

Минпромторг допустил расширение перечня медоборудования для параллельного импорта . Замглавы ведомства Василий Шпак сообщил , что перечень будет актуализирован при поступлении предложений от Минздрава , ФМБА и Роспотребнадзора.

. Замглавы ведомства Василий Шпак сообщил что перечень будет актуализирован при поступлении предложений от Минздрава ФМБА и Роспотребнадзора. Как выяснил «Коммерсант», магазины Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительстваAutodesk до конца лета планирует полностью ликвидировать российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволить действующих сотрудников в российском офисе.

Реакции политиков

Госдеп оценил заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Сербия не нуждается в иностранных военных базах и напомнил, что с Россией «не может быть больше никаких дел».

«Мы, без сомнений, считаем это шагом в направлении к суверенитету Сербии, ее территориальной целостности. Это суверенное решение властей Сербии, но мы принимаем к сведению слова президента Вучича.

Мы говорили повсюду, в том числе в этом регионе, что с Россией больше не может быть дел, что страны должны продолжать четко говорить и действовать в поддержку наших украинских партнеров», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Россия может прожить без Coca-Cola, но не без признания своих национальных интересов американцами, уверен посол России в США Анатолий Антонов.



США и европейские страны запросили заседание СБ ООН по Украине 24 августа , сообщил источник РИА Новости.

Реакции: люди , сообщества

Визовые ограничения для россиян противоречат западным принципам свободы и толерантности. Такую оценку высказал политический обозреватель Уильям Наттрасс в статье , опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal.

в статье опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal. Елизавета Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии по художественной гимнастике.

Гимнастка заявила, что решение принято в связи с ограничениями ее спортивной деятельности в Латвии, а также из-за «сложившейся ситуации недопонимания».

Отношения между российскими и американскими космонавтами-участниками экспедиций на МКС очень конструктивные , все делают одно общее дело , со стороны американцев нет никакого высокомерия по отношению к россиянам , они очень тактичны и сдержанны , рассказал летчик-космонавт , участник экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков — ТАСС.

все делают одно общее дело со стороны американцев нет никакого высокомерия по отношению к россиянам они очень тактичны и сдержанны рассказал летчик-космонавт участник экспедиции МКС-64 ТАСС. Сотни жителей Эстонии возложили цветы на место, где ранее был демонтирован советский танк Т-34, установленный в Нарве в качестве памятника в честь освобождения города от сил нацистского вермахта в 1944 году, сообщила эстонская газета Postimees.

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Флагманский Starbucks на Новом Арбате меняет вывески — новое название Stars Сoffee, а на логотипе вместо русалки девушка в кокошнике, передает РИА Новости.

«Аэрофлот» с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы.

возобновляет полеты на Сейшелы. Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы , хотя ранее сервисы заявляли , что санкции зарубежных студий касаются только новинок.

Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» оказались недоступны в крупнейшем сервисе — «Кинопоиске». В компании поясняют, что продление договоров с партнерами «занимает больше времени».

Разблокируют ли в России Instagram* ( принадлежит компании Meta , запрещенной на территории РФ), станет ясно до конца сентября-октября , сказал РИА Новости член думского комитета по информполитике Антон Ткачев ( «Новые люди»).

«После того, как Генпрокуратура проверит деятельность Meta* (запрещена на территории РФ) и если не найдет признаки противоправной деятельности, будет иметь право обратиться в суд с заявлением, в котором укажет либо на прекращение распространения противоправного контента, либо на изменение политики Meta», — сказал он.

Россиянам , хранящим деньги в долларах и евро , следует переходить на сберегательные инструменты в рублях или валютах дружественных стран. Это позволит защитить накопленные средства от санкционных рисков , считают эксперты.

хранящим деньги в долларах и евро следует переходить на сберегательные инструменты в рублях или валютах дружественных стран. Это позволит защитить накопленные средства от санкционных рисков считают эксперты. «Здесь действует „золотое“ правило: хранить накопления стоит в той валюте , в которой вы собираетесь их тратить. В условиях нестабильности и волатильности самым надежным инструментом остаются рублевые вклады», — считает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на серду:

USD 60,76 ₽

EUR 61,83₽

Хорошего дня! Вот что произошло 16 августа: «Спасатели попали под обстрел в Донецке, прощай — шоколад Lindt, а Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей».