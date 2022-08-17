Что произошло 16 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 16 августа

Минобороны РФ , брифинг 16 августа Поражен командно-наблюдательный пункт 3 батальона 46 аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 боевиков. В результате удара по позициям 72 мотопехотной бригады уничтожено более 50 бойцов, а также шесть единиц военной техники. Ранее, 14 августа, южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72 механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Их после установки в боевое положение, невозможно извлечь или обезвредить. За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14 механизированной бригады, а также живая сила, вооружение, военная и спецтехника в 182 районах. Кроме того, уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО, склад боеприпасов и склад горючего. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град». Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30. Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены два украинских беспилотника. Кроме того, сбиты в воздухе три реактивных снаряда СЗО. Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин РСЗО, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы спецтехники.

Утром 15 августа на полуострове в Джанкойском районе (Республика Крым) произошла детонация боеприпасов. Около 2 тыс. жителей близлежащего села Майское эвакуировали за пятикилометровую зону, сообщил в соцсети глава Крыма Сергей Аксенов.

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Экономика , что с ней происходит

Минэкономразвития России улучшило прогноз спада инвестиций в основной капитал РФ по итогам текущего года до 13,4% с 17,6%, прогнозируемых ранее. Это следует из основных параметров , заложенных в проект прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года.

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Реакции политиков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Москвы нет планов применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие. Сообщения об обратном, которые появляются в западных СМИ он назвал вбросами и ложью.

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — сказал Сергей Шойгу на международной конференции по безопасности.

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило о росте ядерных рисков из-за действий США.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков.

Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — предупредили российские дипломаты.

Финляндия с сентября сокращает вдвое количество принимаемых от россиян заявлений на шенгенские визы. Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кариньш Кришьянис.

«Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил он.

Российская таможня подтвердила, что Эстония закрыла границу на пункте перехода Нарва-Ивангород. Эстонская сторона объясняет это обновлением софта.

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против визовых ограничений для россиян: «Мы не должны усложнять им бегство от диктатуры в России», цитирует его Reuters.

Реакции: люди , сообщества

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