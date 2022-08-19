Энергодар снова под обстрелом, IKEA «ушла красиво», а концертов ДДТ не будет. Что еще произошло 18 августа

Главное за 18 августа
Минобороны РФ, брифинг 18 августа
В результате применения оперативно-тактической авиации 37 батальон 56 мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%.
Нанесением ударов высокоточным оружием 18 батальона 35 бригады морской пехоты уничтожено свыше 80 бойцов и более 50 ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников и более 90 бойцов.
Ударом по пункту временной дислокации 1 батальона 28 механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 бойцов и восемь единиц спецтехники.
В результате ударов по боевым позициям 95 десантно-штурмовой бригады ликвидировано более 250 бойцов.
За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72 механизированной бригады, 46 аэромобильной бригады, а также живая сила и военная техника в 234 районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотника.
Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда РСЗО.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин РСЗО, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц спецтехники.
- Украинские военные вновь обстреляли город Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, сообщили местные власти.
- Специалисты Международного противоминного центра ВС России разминировали более 70% территории аэропорта Мариуполя. Три гранаты ВОГ западного производства были обнаружены и уничтожены возле одного из административных зданий аэропорта — ТАСС.
- По предварительным данным, в Керчи сработала система ПВО, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Опасности для города и Крымского моста нет.
- Мобильные приложения авиакомпании Utair 19 августа приостановят работу из-за блокировки AppStore и Google Play.
Экономика, что с ней происходит
- Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен под управление нового оператора, сообщила японская общенациональная газета Asahi.
- Временно снизить НДС на потребление газа с 19% до 7% до 31 марта 2024 года приняло решение правительство ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
- Немецкие газовые компании предварительно оценили в 32 млрд евро свои потенциальные убытки от недопоставок российского газа в страну за период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2024 года.
- Экспорт цемента из России за первое полугодие 2022 года упал на 19%, подсчитали в объединении «Союзцемент».
- Основным претендентом на покупку лизинговой компании «Сименс Финанс» стал Экспобанк, узнал «Коммерсант».
- Новый абсолютный рекорд инфляции установлен в зоне евро в июле — 8,9% в годовом исчислении против 8,6% в июне, говорится в сообщении Евростата.
- Правительство РФ планирует выделить в 2022—2024 годах почти 36 млрд рублей для компенсации производителям сельскохозяйственных товаров затрат по кредитам из-за увеличения ставки ЦБ в конце февраля 2022 года — ТАСС.
- Программа ипотеки по льготной ставке до 3% на постройку и покупку жилья в сельской местности стала бессрочной, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа продлен не будет, достаточно экспортной пошлины. Об этом заявил российский Минсельхоз.
- Россияне в июне — после повышения банковского лимита — перевели в иностранные банки 266,1 млрд рублей (4,65 млрд долларов). Это максимум средств с начала 2018 года, следует из статистики ЦБ.
- Разработка двигателя внутреннего сгорания и его комплектующих, а также автоматической коробки передач, систем ABS и ESP, подушки безопасности и ремней безопасности вошли в перечень приоритетных для локализации в автопроме РФ, следует из проекта стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.
- Импорт легковых машин из ЕС и Южной Кореи в Россию удваивается на фоне низкой базы весенних месяцев. Так, из Европы в июне было поставлено автомобилей на 20,5 млн евро, из Кореи в июле — на 59,4 млн долларов.
- IКЕА после заявления о прекращении работы в России выкупила всю заказанную у «Шуйских ситцев» продукцию, которая в тот момент была на стадии производства, заявила РИА Новости гендиректор ивановского комбината Анна Богаделина и назвала расставание с заказчиком «очень достойным».
- Западные фармкомпании сокращают выплаты за продвижение лекарст. Сокращение инвестиций международных фармпроизводителей на фоне спецоперации напрямую коснулось материального положения российских врачей и отраслевых объединений — «Коммерсант».
- Китайский онлайн-ритейлер и изготовитель модной одежды Shein спорит за свой бренд с российским ООО «НД Коммерц Групп», передает «Коммерсант».
Реакции политиков
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов для обсуждения реализации зерновой сделки, перспектив украинского урегулирования и двустороннего сотрудничества. Кстати, Свыше 622 тыс. тонн продовольствия вывезено с Украины с 1 августа, когда была начата реализация зерновой сделки, сообщило Минобороны Турции.
— Турция приложит дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине, заявил президент Эрдоган после завершения трехсторонних переговоров во Львове.
— Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.
— В сообщении также указывается, что Гутерриш рассказал Зеленскому о работе по направлению миссии ООН по установлению фактов для изучения обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержались пленные украинские силовики.
- Зацикленность Соединенных Штатов на политике санкций не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу, а попытки удушить российскую экономику провалились, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что жертвой санкционной политики США становится в том числе нормальное торгово-экономическое сотрудничество.
«Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять рутинные операции», — отметил дипломат.
- Госдепартамент США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран — спонсоров терроризма, пишет газета Politico.
- Решение Эстонии прекратить пропуск в страну россиян с эстонской шенгенской визой нарушает общепризнанные нормы и принципы международного права, заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия-24».
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что ситуацию, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС, необходимо обсудить на Совете Госдумы.
«Мы предлагаем не отсиживаться всей власти, а принять меры (в связи со сложившейся ситуацией на Запорожской АЭС). И Совет Думы обязан обеспечивать координацию этой работы, потому что Госдума отражает интересы всех фракций, всех политиков. И народ требует ясности и понимания в этом отношении и более решительных действий», — заявил политик.
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У российских верфей возникли сложности с поставками запчастей из-за невыполнения иностранными поставщиками своих обязательств, заявил Владимир Путин.
Реакции: люди, сообщества
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- В Запорожской области начали выдавать водительские права российского образца и номера с кодом «185».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на серду:
- USD 59,96₽
- EUR 60,9₽
Отличного дня! Кстати, вот что произошло 17 августа: «Гуттериш приехал во Львов, здравствуй — Stars Сoffee, a Huawei продают с витрины».