Энергодар снова под обстрелом, IKEA «ушла красиво», а концертов ДДТ не будет. Что еще произошло 18 августа

Что произошло 18 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 18 августа

Минобороны РФ , брифинг 18 августа В результате применения оперативно-тактической авиации 37 батальон 56 мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Нанесением ударов высокоточным оружием 18 батальона 35 бригады морской пехоты уничтожено свыше 80 бойцов и более 50 ранено. Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников и более 90 бойцов. Ударом по пункту временной дислокации 1 батальона 28 механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 бойцов и восемь единиц спецтехники. В результате ударов по боевым позициям 95 десантно-штурмовой бригады ликвидировано более 250 бойцов. За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72 механизированной бригады, 46 аэромобильной бригады, а также живая сила и военная техника в 234 районах. Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотника. Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда РСЗО. Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотников, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин РСЗО, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц спецтехники.

Украинские военные вновь обстреляли город Энергодар , где расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС , сообщили местные власти.

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в сработала система ПВО сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Опасности для города и Крымского моста нет. Мобильные приложения авиакомпании Utair 19 августа приостановят работу из-за блокировки AppStore и Google Play.

Экономика , что с ней происходит

Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2» , который был переведен под управление нового оператора , сообщила японская общенациональная газета Asahi.

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Экспорт цемента из России за первое полугодие 2022 года упал на 19%, подсчитали в объединении «Союзцемент».

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Новый абсолютный рекорд инфляции установлен в зоне евро в июле — 8,9% в годовом исчислении против 8,6% в июне , говорится в сообщении Евростата.

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Реакции политиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов для обсуждения реализации зерновой сделки , перспектив украинского урегулирования и двустороннего сотрудничества. Кстати , Свыше 622 тыс. тонн продовольствия вывезено с Украины с 1 августа , когда была начата реализация зерновой сделки , сообщило Минобороны Турции.

— Турция приложит дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине, заявил президент Эрдоган после завершения трехсторонних переговоров во Львове.

— Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

— В сообщении также указывается, что Гутерриш рассказал Зеленскому о работе по направлению миссии ООН по установлению фактов для изучения обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержались пленные украинские силовики.

Зацикленность Соединенных Штатов на политике санкций не позволяет Вашингтону осознать , что выбранная стратегия в отношении России потерпела неудачу , а попытки удушить российскую экономику провалились , заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул , что жертвой санкционной политики США становится в том числе нормальное торгово-экономическое сотрудничество.

«Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять рутинные операции», — отметил дипломат.

Госдепартамент США неофициально проинформировал Конгресс , что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран — спонсоров терроризма , пишет газета Politico.

США неофициально проинформировал Конгресс что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран — спонсоров терроризма пишет газета Politico. Решение Эстонии прекратить пропуск в страну россиян с эстонской шенгенской визой нарушает общепризнанные нормы и принципы международного права , заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия-24».

заявил посол РФ в Таллине в эфире телеканала «Россия-24». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает , что ситуацию , которая сложилась вокруг Запорожской АЭС , необходимо обсудить на Совете Госдумы.

«Мы предлагаем не отсиживаться всей власти, а принять меры (в связи со сложившейся ситуацией на Запорожской АЭС). И Совет Думы обязан обеспечивать координацию этой работы, потому что Госдума отражает интересы всех фракций, всех политиков. И народ требует ясности и понимания в этом отношении и более решительных действий», — заявил политик.

У российских верфей возникли сложности с поставками запчастей из-за невыполнения иностранными поставщиками своих обязательств, заявил Владимир Путин.

Реакции: люди , сообщества

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Артем Дзюба заключил контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». Соглашение с 33-летним форвардом подписано на год.

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«Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами», — прокомментировали в компании.

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на серду:

USD 59,96 ₽

EUR 60,9₽

Отличного дня! Кстати, вот что произошло 17 августа: «Гуттериш приехал во Львов, здравствуй — Stars Сoffee, a Huawei продают с витрины».