Взят под контроль населенный пункт Уды Харьковской области.

В результате ударов ВКС России по пункту временной дислокации 63 и 66 механизированных бригад уничтожено до 75 военнослужащих и 24 единицы военной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53 механизированной бригады ВСУ уничтожено до 200 бойцов и 15 единиц военной техники.

Более двухсот военнослужащих 56 мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.

В результате ударов оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей, склад горючего, два склада боеприпасов. Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Поражены пять пунктов управления, четыре пункта временной дислокации подразделений, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151 районе.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод РСЗО «Град», взвод орудий «Геацинт-Б», а также 7 взводов гаубиц Д-30. Средствами ПВО за сутки сбиты два беспилотника, перехвачены в воздухе баллистическая ракета «Точка-У» и 15 снарядов РСЗО.