Отгрузка зерна из Одессы в Эфиопию, чистка реестра IT-компаний, и возможные чартеры от РЖД. Что еще произошло 14 августа

Главное за 14 августа
Минобороны РФ, брифинг 13 августа
Взят под контроль населенный пункт Уды Харьковской области.
В результате ударов ВКС России по пункту временной дислокации 63 и 66 механизированных бригад уничтожено до 75 военнослужащих и 24 единицы военной техники.
Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53 механизированной бригады ВСУ уничтожено до 200 бойцов и 15 единиц военной техники.
Более двухсот военнослужащих 56 мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.
В результате ударов оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей, склад горючего, два склада боеприпасов. Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Поражены пять пунктов управления, четыре пункта временной дислокации подразделений, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151 районе.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: взвод РСЗО «Град», взвод орудий «Геацинт-Б», а также 7 взводов гаубиц Д-30. Средствами ПВО за сутки сбиты два беспилотника, перехвачены в воздухе баллистическая ракета «Точка-У» и 15 снарядов РСЗО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Минобороны РФ сообщило об эвакуации почти 28 тыс. человек из Украины и Донбасса за сутки.
- ВСУ в ночь на 14 августа пытались нанести массированный удар по Херсону и пригороду, большинство снарядов перехвачены силами ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации области.
- Первая отправка груза по линии гуманитарной продовольственной помощи в рамках зерновой сделки состоялась из порта Южный под Одессой. Оттуда вышло судно Brave Commander с 23 тыс. тоннами пшеницы. Оно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН и доставит зерно в Эфиопию.
Экономика, что с ней происходит
- В России в 2022 году прогнозируется рекордный урожай зерновых, он может достигнуть 145 млн тонн, заявил директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
- США выразили обеспокоенность в связи с тем, что Индия якобы используется для экспорта нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, в нарушение санкций США, сообщает ТАСС.
- 10 российских самолетов до сих пор находятся в аэропортах Германии, сообщило редакционное объединение RND. Так, в Лейпциге находятся три российских Ан-124, выполнявшие чартерные грузовые рейсы. В Кельне и Франкфурт-Хане стоят пассажирские Boeing 737 и Boeing 747 соответственно. В Баден-Бадене застряли сразу четыре бизнес-джета, еще один самолет такого класса стоит в Кельне. Кроме того, в Мюнхене заблокирован Airbus A320, взятый российской авиакомпанией в лизинг.
- Несмотря на то, что Россия ограничила поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1», Германии, благодаря мерам экономии, удается пополнять запасы топлива. В данный момент газохранилища страны заполнены на 75%. Этого Германии должно хватить на 6−9 недель при среднем зимнем потреблении. Вместе с тем, глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер считает, что Германия должна на 20% сократить потребление газа, чтобы избежать ограничений энергопотребления в ближайшую зиму.
- Ленинградская область готова заменить поставки чая бренда Lipton, если международная чайная компания Ekaterra, владеющая этим брендом, примет окончательное решение об уходе с российского рынка, сейчас ее доля составляет не более 5%, сообщает ТАСС.
- Запорожская атомная электростанция еще несколько дней назад каждые сутки поставляла на Украину электроэнергию на сумму около 70 млн рублей. Об этом в воскресенье заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Белоруссия и Россия начинают реализацию трех из 14 совместных проектов в сфере импортозамещения, они связаны с производством компонентов для автомобильной промышленности. Первый проект связан с производством светового оборудования для автомобильной техники. Второй проект касается производства тормозных систем. Третий проект касается создания кольцераскатного производства для нужд автопрома. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
- Минцифры учредит совет, который займется чисткой реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. Об этом узнал «Коммерсант». Проверкой реестра, в котором сейчас более 27 тыс. организаций, займутся главы профильных ассоциаций. Потери бюджета из-за пребывания в реестре непрофильных компаний только за последние полгода составили около 9 млрд рублей.
Политика: встречи и обсуждения
- Мария Захарова прокомментировала готовящуюся проверку доклада Amnesty International о нарушениях военного права со стороны ВСУ. Запад, заявила она, не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном. «Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему как диктатуру», — написала она в Telegram-канале.
- Министерство иностранных дел Польши разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы россиянам, заявил заместитель главы МИД Петр Вавжик. По его словам, Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ. Однако он признал, что не все страны ЕС на это согласны. «Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — сказал Вавжик.
Реакции: люди, сообщества
- Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. «У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. <…> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон», — пояснил он.
- Канадский профессор Ричард Макларен, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, призвал допустить российских спортсменов до международных турниров.
Информация, которую вы могли пропустить
- Президент Латвии Эгилс Левитс призвал провести аудит ранее выданных россиянам виз и видов на жительство, сообщил портал Delfi.lv. Он критически оценил проводившуюся ранее политику выдачи ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости, вклад в бизнес или кредитное учреждение на территории страны.
- ОАО РЖД может обзавестись чартерной программой при обеспечении «сбалансированности графика движения поездов». Железнодорожники готовы обсуждать проект в ответ на поручение Михаила Мишустина изучить изучить возможности распространения внутренней чартерной авиапрограммы на путешествия железнодорожным транспортом.
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Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
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Хорошего дня! Вот что произошло 13 августа: «Освобождение Пески, экспорт из Европы растет, а Киссинджер предлагает Америке не нагнетать напряженность».