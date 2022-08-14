Освобождение Пески, экспорт из Европы растет, а Киссинджер предлагает Америке не нагнетать напряженность. Что еще произошло 13 августа

Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30 механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.

Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10 горной штурмовой уничтожено до 170 военнослужащих и 12 единиц военной техники.

В ходе наступательных действий союзных сил в районе Артёмовска полностью уничтожены две роты 72 механизированной бригады.

В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66 механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор» (запрещен в России), уничтожено более 100 бойцов и десять единиц военной техники.

В районе Краматорска уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней. Также уничтожены два вертолета Ми-24, поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 2 взвода РСЗО «Град», 3 взвода орудий «Акация», а также 5 взводов гаубиц Д-30.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 4 беспилотника, сбиты в воздухе 4 снаряда HIMARS.