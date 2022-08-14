Освобождение Пески, экспорт из Европы растет, а Киссинджер предлагает Америке не нагнетать напряженность. Что еще произошло 13 августа

Главное за 13 августа
Минобороны РФ, брифинг 13 августа
Ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, уничтожено свыше 70 и ранено более 300 военнослужащих 30 механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.
Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10 горной штурмовой уничтожено до 170 военнослужащих и 12 единиц военной техники.
В ходе наступательных действий союзных сил в районе Артёмовска полностью уничтожены две роты 72 механизированной бригады.
В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66 механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор» (запрещен в России), уничтожено более 100 бойцов и десять единиц военной техники.
В районе Краматорска уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней. Также уничтожены два вертолета Ми-24, поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 2 взвода РСЗО «Град», 3 взвода орудий «Акация», а также 5 взводов гаубиц Д-30.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 4 беспилотника, сбиты в воздухе 4 снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески, сообщило Минобороны РФ.
- В военно-гражданской пророссийской администрации Запорожской области сообщили об очередном обстреле украинскими войсками Энергодара и АЭС.
- Одна турбина Каховской ГЭС в Херсонской области отключена после ракетных ударов со стороны ВСУ.
- Газпром начал поставки газа в Венгрию сверх предусмотренных контрактом объемов, заявил государственный секретарь МИД Венгрии по внешним связям Тамаш Менцер. Дополнительные объемы составят 2,6 млн куб. м газа ежедневно, энергоресурс будет поставляться по газопроводу «Турецкий поток».
Экономика, что с ней происходит
- Австрийский производитель стекольной продукции Riedel может остановить производство из-за газового кризиса в Европе, сообщает Bloomberg.
- Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию частично восстановился в июне 2022 года, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим месяцем — до €4,45 млрд. Экспорт промышленного оборудования из Евросоюза превысил €1 млрд. Увеличились и поставки лекарств, которые стали второй крупнейшей статьей европейского экспорта, а также парфюмерии и косметики.
- Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Так, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте понижен c С — «дефолт неизбежен» до RD — «ограниченный дефолт».
- Валютные вклады в России обновили исторический минимум, снизившись с 14% до 11,5%, говорится в июльском информационно-аналитическом комментарии Банка России.
- По предварительной оценке Росстата, ВВП России за II квартал 2022 года снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Налоговые поступления в бюджет Украины составляют 40%, тогда как военные траты превышают 60% бюджетных средств, пишет The Wall Street Journal. В связи с этим Нацбанк печатает дополнительные деньги — это ослабляет курс гривны и провоцирует рост инфляции.
- Пик спада потребления товаров в этом году прошел, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, теперь на протяжении года этот показатель будет расти, рост продолжится и в 2023 году.
- Финский владелец «Лидского пива» решил продать белорусский актив. Группа компаний Olvi намерена продать белорусский актив в течение 12 месяцев.
- Аграрии России к 12 августа намолотили 78 млн тонн зерна. Тем самым уже гарантирована продовольственная безопасность страны, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов.
Политика: встречи и обсуждения
- Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна сохранит свою политику нейтралитета: «Мы будем сохранять свою политику столько, сколько сможем. А мое „сколько сможем“ тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика — быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми».
- У Киева сейчас нет «никаких мотивов» вести мирные переговоры с Москвой, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры на сегодняшний день с Россией будут означать только одно — что Россия выиграла… Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина платит, намного выше, чем возможность прекратить огонь», — считает он.
Реакции: люди, сообщества
- Коллекционер из Самары Дмитрий Хмелев предложил администрации эстонского города Нарва обменять советский памятник-танк Т-34 на высшую госнаграду эстонской республики — крест Свободы первой степени. Ранее власти Нарвы озвучили свои намерения по демонтажу памятника. Чтобы ускорить процесс самарец поднял ставки и добавил к своему предложению еще 4 креста Свободы разных степеней.
- «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — заявил Генри Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal. Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, — это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель». Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», цитирует газету РИА Новости.
Информация, которую вы могли пропустить
- Призывы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам заставили туристов нервничать: количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%, пишет «Коммерсант».
- Корреспондента «Известий» Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева — выслали из Эстонии в ночь на 13 августа. Как сообщают на сайте издания, эстонские власти аннулировали визы журналистов и запретили им въезд в Евросоюз на три года.
- Государственное бюро расследований Украины выявило масштабную коррупционную схему чиновников Запорожья, которые требовали взятки с жителей, пытающихся выехать на подконтрольные России территории. Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 млн гривен или около 54 тыс. долларов, говорится в сообщении.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 60,9₽
- EUR 62,54₽
Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 12 августа: «Большие потери у Соледара, Мишустин на Алтае возвращает кешбэк, а Tchibo выходит из русского бизнеса».