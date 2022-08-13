Большие потери у Соледара, Мишустин на Алтае возвращает кешбэк, а Tchibo выходит из русского бизнеса. Что еще произошло 12 августа

Что произошло 12 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 12 августа Минобороны РФ , брифинг 12 августа В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14 механизированной бригады ВСУ составили более двух тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы. За сутки поражены пять пунктов управления, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах. Уничтожены: склад горючего для у военной техники, шесть складов боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО «Град». Кроме того, поражены 2 взвода орудий «Акация» и 4 взвода гаубиц Д-30. Средствами ПВО за сутки уничтожено пять беспилотников. Кроме того, сбиты в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Ольха». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также Минобороны РФ сообщает о том, ВСУ продолжает нести большие потери:

— потери 56 мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности. Личный состав 23 батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы;

— в 28 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники;

— потери 3 батальона 66 механизированной бригады ВСУ в живой силе составили более 50%.

Обстрелы Запорожской АЭС привели к тому , что нагрузки минимальные , скоро Украина не будет получать ничего , АЭС будут консервировать , чтобы спасти , сообщил представитель пророссийской администрации региона Рогов.

что нагрузки минимальные скоро Украина не будет получать ничего , чтобы спасти сообщил представитель пророссийской администрации региона Рогов. Более 3,3 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса за 170 дней спецоперации , сообщило ТАСС.

прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса за 170 дней спецоперации сообщило ТАСС. Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Перешедшая к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff , но затем будет вынуждена разработать новую марку.

Экономика , что с ней происходит

Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itarata в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари , передает Yle.

планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itarata в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари передает Yle. Россия взяла под контроль несколько украинских месторождений полезных ископаемых , оцениваемых в $12,4 трлн , сообщает The Washington Post.

оцениваемых , сообщает The Washington Post. Вчера два судна вышли из украинских портов Черноморск и Южный с зерном на экспорт: первое везет 3,050 тонн пшеницы в турецкий Текирдаг , второе идет с 60 тыс. тонн кукурузы в Иран , сообщило Минобороны Турции.

вышли из украинских портов Черноморск и Южный с зерном на экспорт: первое везет 3,050 тонн пшеницы в турецкий Текирдаг второе идет с 60 тыс. тонн кукурузы в Иран сообщило Минобороны Турции. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй зявил РИА Новости, что в торговле с Россией страна будет увеличивать расчеты в национальных валютах.

Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил , что нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года , экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию.

что нижняя точка снижения ВВП в России в первой половине 2023 года экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию. Новая модель реактивного сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma может выпускаться на заводе , который турецкая компания Baykar Makina строит на Украине.

может выпускаться на заводе который турецкая компания Baykar Makina строит на Украине. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продает свой комбинат в Сыктывкаре за 95 млрд руб. компании Augment Investments Limited , зарегистрированной на Кипре.

Общественные здания в ФРГ должны с осени отапливаться максимум до 19 градусов по Цельсию в целях экономии энергии , заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

в целях экономии энергии заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Немецкий энергетический концерн EnBW сообщил в пятницу о расторжении контракта на поставку газа с российской компанией НОВАТЭК.

сообщил в пятницу о расторжении контракта на поставку газа с российской компанией НОВАТЭК. ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики, прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2025 г. на уровне 5−6%. Снижение инфляции в РФ до целевого уровня — около 4% — займет более полутора лет и завершится в 2024 году. Цена на нефть марки Urals в 2025 г. вернется к долгосрочному равновесному уровню в $55 за баррель.

Что в России предпринимают для стабильности

Минфин предложил продлить действие семейной ипотеки . Программу под 6% годовых предлагается распространить на семьи , в которых ребенок родится до конца 2023 года.

. Программу под 6% годовых предлагается распространить на семьи в которых ребенок родится до конца 2023 года. 2 августа , с рабочей поездкой на Алтае находился Михаил Мишустин. Он провел совещание по развитию индустрии туризма. В совещании приняли участие Виктор Томенко и Олег Хорохордин. «Мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, — заявил премьер-министр, — обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях , удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене».

Он сообщил, что осенний этап продажи туров по России с кэшбеком в 20% стартует 25 августа. Кэшбек коснется поездок с 1 октября по 25 декабря.

Наш регион презентовал юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье» и экологическую тропу «Бирюзовая», курорт «Белокуриха горная» и горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь».

Политика: встречи и обсуждения

МИД России назвал заявление сейма Латвии о признании России «государством — спонсором терроризма» очередным проявлением русофобии, «которая давно стала „камертоном“ латвийской внешней политики».

«Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам», — говорится в заявлении.

Обстановку на Запорожской АЭС станции обсудили на заседании Совбеза ООН. Россия ожидает визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии на станцию в августе. Визит экспертов МАГАТЭ поддержал в том числе Китай. Украина потребовала от России вывести войска с территории АЭС. Идею о выводе российских войск с территории станции постпред РФ при ООН Василий Небензя не поддержал.

Он заявил, что российские военные обеспечивают охрану станции, действуя в координации с персоналом ЗАЭС. Постпред считает, что в случае вывода российских войск «объект останется без защиты и может быть использован Киевом для самых чудовищных провокаций».

Реакции: люди , сообщества

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо призвал отстранить российских спортсменов от международных стартов. Об этом он заявил норвежскому изданию Dag Bladet: «Я по-прежнему твердо придерживаюсь позиции , что пока украинские спортсмены не могут тренироваться и принимать участие в соревнованиях , россиян следует отстранить».

призвал отстранить российских спортсменов от международных стартов. Об этом он заявил норвежскому изданию Dag Bladet: «Я по-прежнему твердо придерживаюсь позиции что пока украинские спортсмены не могут тренироваться и принимать участие в соревнованиях россиян следует отстранить». 83% аудитории рунета сегодня находится в VK, 53% в июне заходили в соцсеть каждый день. В среднем люди проводили в соцсети 47 минут в сутки. Самыми активными оказались пользователи от 12 до 24 лет , они «сидят» на площадке 61,7 минуты в сутки. Выручка VK во втором квартале составила 14,3 миллиарда рублей , что на 28% больше , чем в прошлом году.

«ВКонтакте». СС0

Туроператоры наблюдают у россиян повышенный спрос на шопинг-туры в Беларусь. В Беларуси не было массового ухода западных брендов , так что россияне приезжают туда на выходные — с пятницы по воскресенье — и не бронируют экскурсий , ограничиваясь отелями. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Информация , которую вы могли пропустить

Ресторатор Антон Пинский , который выкупил вместе с Тимати и холдинговой компанией «Синдика» российский бизнес сети кофеен Starbucks, подал в Роспатент три заявки на регистрацию новых возможных названий сети. Согласно поданным заявкам , Пинский от своего лица намерен зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee , Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee , узнал РБК.

В школах Киева больше не будут изучать русский язык , а учителя не смогут проводить на нем уроки.

больше не будут изучать русский язык а учителя не смогут проводить на нем уроки. Герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве будет заменен на трезубец , подготовительные технические работы планируется завершить до конца года , заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 60,9₽

EUR 62,54₽

Замечательных выходных! Вот что произошло 11 августа: «Отражение атак Запорожской АЭС, путешествия в Эстонию закончились, а Сербия протестует с тракторами».