Большие потери у Соледара, Мишустин на Алтае возвращает кешбэк, а Tchibo выходит из русского бизнеса. Что еще произошло 12 августа

Главное за 12 августа
Минобороны РФ, брифинг 12 августа
В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14 механизированной бригады ВСУ составили более двух тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы.
За сутки поражены пять пунктов управления, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах. Уничтожены: склад горючего для у военной техники, шесть складов боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО «Град». Кроме того, поражены 2 взвода орудий «Акация» и 4 взвода гаубиц Д-30.
Средствами ПВО за сутки уничтожено пять беспилотников. Кроме того, сбиты в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов.
-
Также Минобороны РФ сообщает о том, ВСУ продолжает нести большие потери:
— потери 56 мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности. Личный состав 23 батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы;
— в 28 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники;
— потери 3 батальона 66 механизированной бригады ВСУ в живой силе составили более 50%.
- Обстрелы Запорожской АЭС привели к тому, что нагрузки минимальные, скоро Украина не будет получать ничего, АЭС будут консервировать, чтобы спасти, сообщил представитель пророссийской администрации региона Рогов.
- Более 3,3 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса за 170 дней спецоперации, сообщило ТАСС.
- Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Перешедшая к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку.
Экономика, что с ней происходит
- Правительству Финляндии следует пересмотреть планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Itarata в направлении России из-за военной операции на Украине. Об этом заявил финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари, передает Yle.
- Россия взяла под контроль несколько украинских месторождений полезных ископаемых, оцениваемых в $12,4 трлн, сообщает The Washington Post.
- Вчера два судна вышли из украинских портов Черноморск и Южный с зерном на экспорт: первое везет 3,050 тонн пшеницы в турецкий Текирдаг, второе идет с 60 тыс. тонн кукурузы в Иран, сообщило Минобороны Турции.
- Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй зявил РИА Новости, что в торговле с Россией страна будет увеличивать расчеты в национальных валютах.
- Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что нижняя точка снижения ВВП в России будет пройдена в первой половине 2023 года, экономика будет двигаться к новому долгосрочному равновесию.
- Новая модель реактивного сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma может выпускаться на заводе, который турецкая компания Baykar Makina строит на Украине.
- Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продает свой комбинат в Сыктывкаре за 95 млрд руб. компании Augment Investments Limited, зарегистрированной на Кипре.
- Общественные здания в ФРГ должны с осени отапливаться максимум до 19 градусов по Цельсию в целях экономии энергии, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.
- Немецкий энергетический концерн EnBW сообщил в пятницу о расторжении контракта на поставку газа с российской компанией НОВАТЭК.
- ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики, прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2025 г. на уровне 5−6%. Снижение инфляции в РФ до целевого уровня — около 4% — займет более полутора лет и завершится в 2024 году. Цена на нефть марки Urals в 2025 г. вернется к долгосрочному равновесному уровню в $55 за баррель.
Что в России предпринимают для стабильности
- Минфин предложил продлить действие семейной ипотеки. Программу под 6% годовых предлагается распространить на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года.
- 2 августа, с рабочей поездкой на Алтае находился Михаил Мишустин. Он провел совещание по развитию индустрии туризма. В совещании приняли участие Виктор Томенко и Олег Хорохордин. «Мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, — заявил премьер-министр, — обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене».
Он сообщил, что осенний этап продажи туров по России с кэшбеком в 20% стартует 25 августа. Кэшбек коснется поездок с 1 октября по 25 декабря.
Наш регион презентовал юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье» и экологическую тропу «Бирюзовая», курорт «Белокуриха горная» и горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь».
Политика: встречи и обсуждения
-
МИД России назвал заявление сейма Латвии о признании России «государством — спонсором терроризма» очередным проявлением русофобии, «которая давно стала „камертоном“ латвийской внешней политики».
«Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам», — говорится в заявлении.
-
Обстановку на Запорожской АЭС станции обсудили на заседании Совбеза ООН. Россия ожидает визита инспекторов Международного агентства по атомной энергии на станцию в августе. Визит экспертов МАГАТЭ поддержал в том числе Китай. Украина потребовала от России вывести войска с территории АЭС. Идею о выводе российских войск с территории станции постпред РФ при ООН Василий Небензя не поддержал.
Он заявил, что российские военные обеспечивают охрану станции, действуя в координации с персоналом ЗАЭС. Постпред считает, что в случае вывода российских войск «объект останется без защиты и может быть использован Киевом для самых чудовищных провокаций».
Реакции: люди, сообщества
- Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо призвал отстранить российских спортсменов от международных стартов. Об этом он заявил норвежскому изданию Dag Bladet: «Я по-прежнему твердо придерживаюсь позиции, что пока украинские спортсмены не могут тренироваться и принимать участие в соревнованиях, россиян следует отстранить».
- 83% аудитории рунета сегодня находится в VK, 53% в июне заходили в соцсеть каждый день. В среднем люди проводили в соцсети 47 минут в сутки. Самыми активными оказались пользователи от 12 до 24 лет, они «сидят» на площадке 61,7 минуты в сутки. Выручка VK во втором квартале составила 14,3 миллиарда рублей, что на 28% больше, чем в прошлом году.
- Туроператоры наблюдают у россиян повышенный спрос на шопинг-туры в Беларусь. В Беларуси не было массового ухода западных брендов, так что россияне приезжают туда на выходные — с пятницы по воскресенье — и не бронируют экскурсий, ограничиваясь отелями. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
Информация, которую вы могли пропустить
- Ресторатор Антон Пинский, который выкупил вместе с Тимати и холдинговой компанией «Синдика» российский бизнес сети кофеен Starbucks, подал в Роспатент три заявки на регистрацию новых возможных названий сети. Согласно поданным заявкам, Пинский от своего лица намерен зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee, узнал РБК.
- В школах Киева больше не будут изучать русский язык, а учителя не смогут проводить на нем уроки.
- Герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве будет заменен на трезубец, подготовительные технические работы планируется завершить до конца года, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,9₽
- EUR 62,54₽
Замечательных выходных! Вот что произошло 11 августа: «Отражение атак Запорожской АЭС, путешествия в Эстонию закончились, а Сербия протестует с тракторами».