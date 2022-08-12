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Политика

Отражение атак Запорожской АЭС, путешествия в Эстонию закончились, а Сербия протестует с тракторами. Что еще произошло 11 августа

Что произошло 11 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 11 августа

Минобороны РФ, брифинг 11 августа

Ликвидировано более 50% личного состава в 14 и 66 механизированных бригадах ВСУ.

За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, а также восемь складов боеприпасов.

Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя.

Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено семь беспилотников.

Кроме того, в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда РСЗО.

  • В ДНР из-за обстрела обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 29 шахтеров, сообщает Минугля.
  • Член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Запорожской АЭС и территории вокруг нее.
  • Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход 12 августа из украинских портов двух судов с зерном. В частности, сухогруз Star Laura вывезет из порта Южный 60,15 тыс. тонн кукурузы.
  • Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями, заявили в МИД.
  • Сейм Латвии признал Россию «спонсором терроризма». Кроме того, сейм призвал страны ЕС немедленно прекратить выдавать россиянам и белорусам туристические визы.
  • Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО к июню 2023 года — экс-глава финского МИД Эркки Туомиоя в интервью «Известиям».

«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Первое заседание совместного комитета трех стран намечено на 26 августа», — сказал он.

Экономика, что с ней происходит

  • Транспортировка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновлена, следует из заявления «Нафтогаза».
  • Акционеры «Норильского никеля» приняли решение об уменьшении уставного капитала компании путем погашения казначейских акций.
  • Молдавия подписала договор об аудите долга перед российским Газпромом с двумя компаниями из Норвегии и Великобритании. Проверка, как ожидается, будет завершена до 30 января 2023 года — «Известия».
  • Поставка в ФРГ турбины для Nord Stream не соответствует условиям контракта; нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции, заявили в посольстве РФ.
  • Венгерский OTP Bank рассматривает «все варианты» в отношении будущего своих российских активов, включая их продажу.
  • Грузооборот морских портов России за январь — июль текущего года снизился на 0,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 482 млн тонн. Об этом сообщается на официальном сайте Росморречфлота.
  • Сбербанк сообщил, что вдвое снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода — до 15% от стоимости жилья.
  • Минэкономразвития прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года — «Известия».
  • Прямые авиарейсы из России на Кубу и обратно, могут возобновиться зимой этого года, рассказал посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
  • Московские предприятия увеличили выпуск одежды в 2,6 раза с января по июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — ТАСС.
  • «АвтоВАЗ» планирует возобновить с конца августа текущего года поставку автомобилей с подушкой безопасности и начать производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов уже в 2023 году, сообщил глава «Автоваза» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Реакции политиков

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Жители Латвии, которые решат принять гражданство РФ, должны будут выехать из страны, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

  • Инициативам по смягчению санкций ЕС против экспорта продовольствия РФ могут помешать прибалтийские страны — евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — отметил политик.

  • В ООН заявили, что страны вправе иметь собственную визовую политику.

Всемирная организация выступает против дискриминации, но не комментирует конкретного решения Эстонии о закрытии въезда в страну для россиян, имеющих выданную республикой шенгенскую визу, сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

  • Постпред при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвиненият против России в ударах по Запорожской АЭС.

«Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС до конца августа», — сказал Небензя.

  • Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал прекратить любые боевые действия в районе Запорожской АЭС.

«Я призываю незамедлительно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции, а также не целиться в объекты станции или окрестности», — говорится в его заявлении.

Реакции: люди, сообщества

  • Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала, что получила письмо с ультиматумом — отказаться от российского гражданства и продолжать представлять Латвию, либо быть исключенной из сборной.

Информация, которую вы могли пропустить

  • В Сербии фермеры провели акцию протеста с тракторами. Причиной недовольства аграриев стал рост цен на топливо и удобрения — затраты на производство выросли на 200%.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

  • USD 60,62
  • EUR 62,52

Отличной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 10 августа: «Удачная охота на гепарда, фабрика IKEA уволит сотрудников, и расплата за «Лебединое озеро».

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