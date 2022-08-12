Отражение атак Запорожской АЭС, путешествия в Эстонию закончились, а Сербия протестует с тракторами. Что еще произошло 11 августа

Что произошло 11 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 11 августа

Минобороны РФ , брифинг 11 августа Ликвидировано более 50% личного состава в 14 и 66 механизированных бригадах ВСУ. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, а также восемь складов боеприпасов. Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях. Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе Никополя. Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено семь беспилотников. Кроме того, в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда РСЗО.

В ДНР из-за обстрела обесточена шахта имени Засядько , под землей находятся 29 шахтеров , сообщает Минугля.

под землей находятся шахтеров сообщает Минугля. Член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Запорожской АЭС и территории вокруг нее.

и территории вокруг нее. Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход 12 августа из украинских портов двух судов с зерном. В частности , сухогруз Star Laura вывезет из порта Южный 60,15 тыс. тонн кукурузы.

Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами , выданными республикой , с некоторыми исключениями , заявили в МИД.

приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами выданными республикой с некоторыми исключениями заявили в МИД. Сейм Латвии признал Россию «спонсором терроризма» . Кроме того , сейм призвал страны ЕС немедленно прекратить выдавать россиянам и белорусам туристические визы.

. Кроме того сейм призвал страны ЕС немедленно прекратить выдавать россиянам и белорусам туристические визы. Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО к июню 2023 года — экс-глава финского МИД Эркки Туомиоя в интервью «Известиям».

«Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией. Первое заседание совместного комитета трех стран намечено на 26 августа», — сказал он.

Экономика , что с ней происходит

Транспортировка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновлена , следует из заявления «Нафтогаза».

, следует из заявления «Нафтогаза». Акционеры « Норильского никеля» приняли решение об уменьшении уставного капитала компании путем погашения казначейских акций.

приняли решение об уменьшении уставного капитала компании путем погашения казначейских акций. Молдавия подписала договор об аудите долга перед российским Газпромом с двумя компаниями из Норвегии и Великобритании. Проверка , как ожидается , будет завершена до 30 января 2023 года — «Известия».

перед российским Газпромом с двумя компаниями из Норвегии и Великобритании. Проверка как ожидается будет завершена до 30 января 2023 года — «Известия». Поставка в ФРГ турбины для Nord Stream не соответствует условиям контракта; нужно подтверждение , что она не подпадет под санкции , заявили в посольстве РФ.

не соответствует условиям контракта; нужно подтверждение что она не подпадет под санкции заявили в посольстве РФ. Венгерский OTP Bank рассматривает «все варианты» в отношении будущего своих российских активов , включая их продажу.

Грузооборот морских портов России за январь — июль текущего года снизился на 0,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 482 млн тонн . Об этом сообщается на официальном сайте Росморречфлота.

. Об этом сообщается на официальном сайте Росморречфлота. Сбербанк сообщил , что вдвое снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода — до 15% от стоимости жилья.

что вдвое снизил минимальный первый взнос по ипотеке без подтверждения дохода — до от стоимости жилья. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года — «Известия».

Прямые авиарейсы из России на Кубу и обратно , могут возобновиться зимой этого года , рассказал посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

и обратно могут возобновиться зимой этого года рассказал посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья. Московские предприятия увеличили выпуск одежды в 2,6 раза с января по июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — ТАСС.

«АвтоВАЗ» планирует возобновить с конца августа текущего года поставку автомобилей с подушкой безопасности и начать производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов уже в 2023 году , сообщил глава «Автоваза» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24».

Реакции политиков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Жители Латвии, которые решат принять гражданство РФ, должны будут выехать из страны, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Инициативам по смягчению санкций ЕС против экспорта продовольствия РФ могут помешать прибалтийские страны — евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Страны Западной Европы как раз заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с глобальным разрушением сельскохозяйственных рынков. А вот Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения», — отметил политик.

В ООН заявили, что страны вправе иметь собственную визовую политику.

Всемирная организация выступает против дискриминации, но не комментирует конкретного решения Эстонии о закрытии въезда в страну для россиян, имеющих выданную республикой шенгенскую визу, сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Постпред при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвиненият против России в ударах по Запорожской АЭС.

«Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят ЗАЭС до конца августа», — сказал Небензя.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал прекратить любые боевые действия в районе Запорожской АЭС.

«Я призываю незамедлительно прекратить все военные действия в непосредственной близости от станции, а также не целиться в объекты станции или окрестности», — говорится в его заявлении.

Реакции: люди , сообщества

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала, что получила письмо с ультиматумом — отказаться от российского гражданства и продолжать представлять Латвию, либо быть исключенной из сборной.

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Финансы

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Отличной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 10 августа: «Удачная охота на гепарда, фабрика IKEA уволит сотрудников, и расплата за «Лебединое озеро».