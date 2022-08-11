11 августа
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Политика

Удачная охота на гепарда, фабрика IKEA уволит сотрудников, и расплата за «Лебединое озеро». Что еще произошло 10 августа

Что произошло 10 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 10 августа

Минобороны РФ, брифинг 10 августа

Уничтожен склад боеприпасов 54 механизированной бригады. Потери составили до 30 военнослужащих, более 6 тыс. артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники.

Ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники.

Утратила боеспособность 56 мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.

За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46 аэромобильной и 56 мотопехотной бригады. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Уничтожена боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц.

Сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе, один МиГ-29 и один Су-27.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотников, сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а также семь снарядов РСЗО «Хаймарс». Перехвачены четыре снаряда РСЗО «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин РСЗО, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц спецтехники.

  • В результате обстрела Донецкого пивоваренного завода произошла утечка аммиака, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
  • Власти Запорожской области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Известиям».
  • Главы МИД стран группы Семи призвали Россию «незамедлительно передать» под контроль Украины Запорожскую АЭС.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и второй корпус народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.

  • Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС; Берлин принял его к сведению, не комментирует, сообщили в кабмине ФРГ.

Экономика, что с ней происходит

  • Прокачка российской нефти по «Дружбе» транзитом через Украину возобновилась. Ее поступление в Венгрию и Словакию ожидают 11 августа, сообщили в дирекции венгерского концерна MOL.
  • Словацкая компания Slovnaft заявила, что перевела средства за транзит по «Дружбе» украинской стороне, и поставки возобновят в ближайшие дни.
  • Входящая в Росатом компания «Атомэнергопром» увеличила долю в группе «Дело» с 30% до 49%.
  • Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду выросла более чем на 7% и поднялась выше 2,2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
  • Кредиторы Украины согласились заморозить выплату Киевом задолженности по внешнему долгу до 2024 года, сообщает Bloomberg.
  • Московская биржа с 15 августа разрешит клиентам-нерезидентам из «дружественных» стран совершать сделки на рынке облигаций. Дату их допуска к рынку акций пока не называют.
  • Карты российской платежной системы «Мир», как ожидается, можно будет использовать на территории Кубы к концу нынешнего года, сообщил посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья «Известиям».
Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.
  • Годовая инфляция в России в июле 2022 года замедлилась до 15,1% против 15,9% в июне, следует из данных Росстата.
  • В Ленинградской области фабрика IKEA возобновит работу 1 сентября, однако 50% сотрудников уволят. Процесс продажи «Икеа Индастри» официально стартовал, по информации профсоюза, в сентябре начнется предпродажная подготовка предприятия.
  • Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну в Череповце и поздравил строителей с его открытием.

Реакции политиков

  • Многие страны переходят границы разумного, но Россию отрицать нельзя, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал он.

  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает несправедливым, что россияне могут ездить туристами в Европу, и выступает за ограничение выдачи им туристических виз на общеевропейском уровне.

«Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», — сказала премьер.

  • Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС отметил, что в Пекине прекрасно понимает, что американские власти хотят затяжного конфликта на Украине с целью ослабить Россию.

«Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжной войной и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию», — указал он.

Реакции: люди, сообщества

  • Еврейское агентство «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону. Проблема в том, что не будет никакого способа из России призывать к репатриации», — сказал собеседник газеты.

  • Если зафиксировать курс рубля, то это приведет к потере страной части экономического суверенитета, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Фиксированный курс не позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику. Вы теряете часть вашего экономического суверенитета. И наоборот, плавающий курс позволяет вам быть независимым в части экономической политики», — заявил Тремасов.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

  • Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Информация, которую вы могли пропустить

  • Павел Дуров сообщил, что обновление Telegram задерживается на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple.

«Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного „процесса проверки“, наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями», — написал Дуров.

  • СК возбудил уголовное дело о распространении фейков об армии России в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

В середине марта во время вечернего выпуска программы «Время» Овсянникова ворвалась в студию с плакатом, осуждающим спецоперацию.

  • Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов.

Глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что ведомство продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в РФ, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать двусторонние связи.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

  • USD 60,45₽
  • EUR 61,7₽

Отличного дня! Вот что произошло 9 августа: «Обстрелы АЭС становятся постоянными, коты останутся без Friskies, а российский МИД заблокировали в «Твиттере».

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