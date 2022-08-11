Удачная охота на гепарда, фабрика IKEA уволит сотрудников, и расплата за «Лебединое озеро». Что еще произошло 10 августа

Главное за 10 августа
Минобороны РФ, брифинг 10 августа
Уничтожен склад боеприпасов 54 механизированной бригады. Потери составили до 30 военнослужащих, более 6 тыс. артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники.
Ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники.
Утратила боеспособность 56 мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46 аэромобильной и 56 мотопехотной бригады. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Уничтожена боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц.
Сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе, один МиГ-29 и один Су-27.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотников, сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а также семь снарядов РСЗО «Хаймарс». Перехвачены четыре снаряда РСЗО «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин РСЗО, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц спецтехники.
- В результате обстрела Донецкого пивоваренного завода произошла утечка аммиака, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
- Власти Запорожской области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Известиям».
- Главы МИД стран группы Семи призвали Россию «незамедлительно передать» под контроль Украины Запорожскую АЭС.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и второй корпус народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре.
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Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС; Берлин принял его к сведению, не комментирует, сообщили в кабмине ФРГ.
Экономика, что с ней происходит
- Прокачка российской нефти по «Дружбе» транзитом через Украину возобновилась. Ее поступление в Венгрию и Словакию ожидают 11 августа, сообщили в дирекции венгерского концерна MOL.
- Словацкая компания Slovnaft заявила, что перевела средства за транзит по «Дружбе» украинской стороне, и поставки возобновят в ближайшие дни.
- Входящая в Росатом компания «Атомэнергопром» увеличила долю в группе «Дело» с 30% до 49%.
- Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду выросла более чем на 7% и поднялась выше 2,2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
- Кредиторы Украины согласились заморозить выплату Киевом задолженности по внешнему долгу до 2024 года, сообщает Bloomberg.
- Московская биржа с 15 августа разрешит клиентам-нерезидентам из «дружественных» стран совершать сделки на рынке облигаций. Дату их допуска к рынку акций пока не называют.
- Карты российской платежной системы «Мир», как ожидается, можно будет использовать на территории Кубы к концу нынешнего года, сообщил посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья «Известиям».
- Годовая инфляция в России в июле 2022 года замедлилась до 15,1% против 15,9% в июне, следует из данных Росстата.
- В Ленинградской области фабрика IKEA возобновит работу 1 сентября, однако 50% сотрудников уволят. Процесс продажи «Икеа Индастри» официально стартовал, по информации профсоюза, в сентябре начнется предпродажная подготовка предприятия.
- Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту через реку Шексну в Череповце и поздравил строителей с его открытием.
Реакции политиков
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Многие страны переходят границы разумного, но Россию отрицать нельзя, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал он.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает несправедливым, что россияне могут ездить туристами в Европу, и выступает за ограничение выдачи им туристических виз на общеевропейском уровне.
«Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», — сказала премьер.
- Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС отметил, что в Пекине прекрасно понимает, что американские власти хотят затяжного конфликта на Украине с целью ослабить Россию.
«Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжной войной и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию», — указал он.
Реакции: люди, сообщества
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Еврейское агентство «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону. Проблема в том, что не будет никакого способа из России призывать к репатриации», — сказал собеседник газеты.
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Если зафиксировать курс рубля, то это приведет к потере страной части экономического суверенитета, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
«Фиксированный курс не позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику. Вы теряете часть вашего экономического суверенитета. И наоборот, плавающий курс позволяет вам быть независимым в части экономической политики», — заявил Тремасов.
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Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Информация, которую вы могли пропустить
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Павел Дуров сообщил, что обновление Telegram задерживается на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple.
«Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного „процесса проверки“, наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями», — написал Дуров.
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СК возбудил уголовное дело о распространении фейков об армии России в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.
В середине марта во время вечернего выпуска программы «Время» Овсянникова ворвалась в студию с плакатом, осуждающим спецоперацию.
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Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов.
Глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что ведомство продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в РФ, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать двусторонние связи.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 60,45₽
- EUR 61,7₽
Отличного дня! Вот что произошло 9 августа: «Обстрелы АЭС становятся постоянными, коты останутся без Friskies, а российский МИД заблокировали в «Твиттере».