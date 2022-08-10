10 августа
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Политика

Обстрелы АЭС становятся постоянными, коты останутся без Friskies, а российский МИД заблокировали в «Твиттере». Что еще произошло 9 августа

Что произошло 9 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 9 августа

Минобороны РФ, брифинг 9 августа

Нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе Умани (Черкасская область). Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня Himars, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

Утратил боеспособность 2 механизированный батальон 14-механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный, состав самовольно покинул позиции.

За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2.

Кроме того, подавлены два огневых взвода РСЗО в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.

Российскими ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29.

Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня Himars.

Также сбито три украинских беспилотника.

В результате ударов высокоточными ракетами в районе Вороновицы (Винницкая область) уничтожен действующий командный пункт ВС Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины РСЗО, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной техники.

  • Около 2,5 млн граждан ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Ростовской областью с февраля этого года. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
  • Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.
  • Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС, сообщил источник в постпредстве РФ во всемирной организации. Об этом пишет ТАСС.
  • Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью, сообщил глава республики Леонид Пасечник. При этом освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской для упрощения социальных услуг, сообщили власти.
  • Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила РИА Новости, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».
  • Взрывы в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ЧП произошло на территории аэродрома Саки на обвалованной площадке хранения. В результате взрыва пострадавших нет, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Экономика, что с ней происходит

  • Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь из-за санкций, введенных при спецоперации.
  • «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Южная ветка «Дружбы» поставляла нефть Венгрии, Чехии и Словакии. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.
  • Все важные для производства в металлургической отрасли комплектующие уже заменили на аналоги, рассказали «Известиям» в Минпромторге РФ. Уточняется, что в 2022-м году, когда поставщики из недружественных стран стали отказывать отечественным компаниям проводить сервисное обслуживание.
  • Нормы о праве российских банков, попавших под санкции, приостанавливать операции в «токсичной валюте» коснутся только счетов юрлиц и ИП, рассказали в пресс-службе ЦБ.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут временно не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостановить некоторые операции с ними.

  • Авиакомпания Lufthansa сообщила, что не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года.
  • Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании из-за логистических трудностей, рассказали ТАСС на горячей линии компании.

  • IKEA завершит онлайн-распродажу в РФ 15 августа, сообщили в компании.

Реакции политиков

  • Twitter заблокировал официальный аккаунт МИД РФ на английском языке с 5 августа на семь дней, это является попыткой «заткнуть России рот», считает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.

«Хватит выдавать туристические визы русским. Пора покончить с туризмом из России», — написала она в своих соцсетях. Каллас также заявила, что посещение Европы — это «привилегия, а не одно из прав человека», — заявила политик.

Реакции: люди, сообщества

  • Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее позицией по поводу спецоперации.
  • Россиянам запретили посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн) в пригороде Парижа, где находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Об этом сообщает издание Paris Match.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, демонтировали в польском городе Мальборк.

«Несколько месяцев назад мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации», — уточнил замминистра по контролю за государственными активами республики Кароль Рабенда.

  • США вводят визовые ограничения в отношении 100 белорусских чиновников или связанных с ними лиц. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В него вошли «лица, занимающие высокие посты» в администрации президента Белоруссии, МВД, КГБ, ЦИК, Генпрокуратуре, СК, Минтрансе и других госструктурах.

  • Американский актер Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе. Он посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя.

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду», — написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

  • USD 60,38
  • EUR 61,55

Удачной среды! Кстати, вот что произошло 8 августа: «Конец «Кракену"*, «Телеграму» грозит новый штраф, а Алеша с шоколада приехал в Санкт-Петербург».

*запрещено на территории РФ

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