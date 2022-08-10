Обстрелы АЭС становятся постоянными, коты останутся без Friskies, а российский МИД заблокировали в «Твиттере». Что еще произошло 9 августа

Что произошло 9 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 9 августа

Минобороны РФ , брифинг 9 августа Нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе Умани (Черкасская область). Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня Himars, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777. Утратил боеспособность 2 механизированный батальон 14-механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный, состав самовольно покинул позиции. За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2. Кроме того, подавлены два огневых взвода РСЗО в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц. Российскими ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня Himars. Также сбито три украинских беспилотника. В результате ударов высокоточными ракетами в районе Вороновицы (Винницкая область) уничтожен действующий командный пункт ВС Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины РСЗО, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной техники.

Около 2,5 млн граждан ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Ростовской областью с февраля этого года. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

граждан ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Ростовской областью с февраля этого года. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС , рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС , сообщил источник в постпредстве РФ во всемирной организации. Об этом пишет ТАСС.

заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС сообщил источник в постпредстве РФ во всемирной организации. Об этом пишет ТАСС. Власти ЛНР склоняются к тому , что не будут восстанавливать город Попасная . Он разрушен практически полностью , сообщил глава республики Леонид Пасечник. При этом освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской для упрощения социальных услуг , сообщили власти.

что не будут восстанавливать город . Он разрушен практически полностью сообщил глава республики Леонид Пасечник. При этом освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской для упрощения социальных услуг сообщили власти. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила РИА Новости, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».

Взрывы в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов , сообщает Минобороны. По данным военного ведомства , ЧП произошло на территории аэродрома Саки на обвалованной площадке хранения. В результате взрыва пострадавших нет , авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Экономика , что с ней происходит

Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь из-за санкций , введенных при спецоперации.

из-за санкций введенных при спецоперации. «Транснефть» сообщила , что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Южная ветка «Дружбы» поставляла нефть Венгрии , Чехии и Словакии. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку по южной ветке нефтепровода «Дружба». Южная ветка «Дружбы» поставляла нефть Венгрии Чехии и Словакии. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. Все важные для производства в металлургической отрасли комплектующие уже заменили на аналоги , рассказали «Известиям» в Минпромторге РФ. Уточняется , что в 2022-м году , когда поставщики из недружественных стран стали отказывать отечественным компаниям проводить сервисное обслуживание.

, рассказали «Известиям» в Минпромторге РФ. Уточняется что в 2022-м году когда поставщики из недружественных стран стали отказывать отечественным компаниям проводить сервисное обслуживание. Нормы о праве российских банков , попавших под санкции , приостанавливать операции в «токсичной валюте» коснутся только счетов юрлиц и ИП, рассказали в пресс-службе ЦБ.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут временно не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостановить некоторые операции с ними.

Авиакомпания Lufthansa сообщила , что не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года.

сообщила что не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года. Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании из-за логистических трудностей , рассказали ТАСС на горячей линии компании.

IKEA завершит онлайн-распродажу в РФ 15 августа, сообщили в компании.

Реакции политиков

Twitter заблокировал официальный аккаунт МИД РФ на английском языке с 5 августа на семь дней, это является попыткой «заткнуть России рот», считает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.

«Хватит выдавать туристические визы русским. Пора покончить с туризмом из России», — написала она в своих соцсетях. Каллас также заявила, что посещение Европы — это «привилегия, а не одно из прав человека», — заявила политик.

Реакции: люди , сообщества

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее позицией по поводу спецоперации.

направил обращение директору ФСБ с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице в связи с ее позицией по поводу спецоперации. Россиянам запретили посещать Венсенский замок ( Валь-де-Марн) в пригороде Парижа , где находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Об этом сообщает издание Paris Match.

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

USD 60,38 ₽

EUR 61,55₽

Удачной среды! Кстати, вот что произошло 8 августа: «Конец «Кракену"*, «Телеграму» грозит новый штраф, а Алеша с шоколада приехал в Санкт-Петербург».

*запрещено на территории РФ