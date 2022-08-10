Обстрелы АЭС становятся постоянными, коты останутся без Friskies, а российский МИД заблокировали в «Твиттере». Что еще произошло 9 августа

Главное за 9 августа
Минобороны РФ, брифинг 9 августа
Нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе Умани (Черкасская область). Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня Himars, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.
Утратил боеспособность 2 механизированный батальон 14-механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный, состав самовольно покинул позиции.
За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2.
Кроме того, подавлены два огневых взвода РСЗО в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц.
Российскими ПВО за сутки сбит один самолет МиГ-29.
Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня Himars.
Также сбито три украинских беспилотника.
В результате ударов высокоточными ракетами в районе Вороновицы (Винницкая область) уничтожен действующий командный пункт ВС Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины РСЗО, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной техники.
- Около 2,5 млн граждан ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Ростовской областью с февраля этого года. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
- Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.
- Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС, сообщил источник в постпредстве РФ во всемирной организации. Об этом пишет ТАСС.
- Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью, сообщил глава республики Леонид Пасечник. При этом освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской для упрощения социальных услуг, сообщили власти.
- Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила РИА Новости, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».
- Взрывы в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов, сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ЧП произошло на территории аэродрома Саки на обвалованной площадке хранения. В результате взрыва пострадавших нет, авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Экономика, что с ней происходит
- Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь из-за санкций, введенных при спецоперации.
- «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Южная ветка «Дружбы» поставляла нефть Венгрии, Чехии и Словакии. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.
- Все важные для производства в металлургической отрасли комплектующие уже заменили на аналоги, рассказали «Известиям» в Минпромторге РФ. Уточняется, что в 2022-м году, когда поставщики из недружественных стран стали отказывать отечественным компаниям проводить сервисное обслуживание.
- Нормы о праве российских банков, попавших под санкции, приостанавливать операции в «токсичной валюте» коснутся только счетов юрлиц и ИП, рассказали в пресс-службе ЦБ.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут временно не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостановить некоторые операции с ними.
- Авиакомпания Lufthansa сообщила, что не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года.
- Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании из-за логистических трудностей, рассказали ТАСС на горячей линии компании.
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IKEA завершит онлайн-распродажу в РФ 15 августа, сообщили в компании.
Реакции политиков
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Twitter заблокировал официальный аккаунт МИД РФ на английском языке с 5 августа на семь дней, это является попыткой «заткнуть России рот», считает официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.
«Хватит выдавать туристические визы русским. Пора покончить с туризмом из России», — написала она в своих соцсетях. Каллас также заявила, что посещение Европы — это «привилегия, а не одно из прав человека», — заявила политик.
Реакции: люди, сообщества
- Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее позицией по поводу спецоперации.
- Россиянам запретили посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн) в пригороде Парижа, где находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Об этом сообщает издание Paris Match.
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Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
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Удачной среды! Кстати, вот что произошло 8 августа: «Конец «Кракену"*, «Телеграму» грозит новый штраф, а Алеша с шоколада приехал в Санкт-Петербург».
*запрещено на территории РФ