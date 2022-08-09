Конец «Кракену"*, «Телеграму» грозит новый штраф, а Алеша с шоколада приехал в Санкт-Петербург. Что еще произошло 8 августа

Что произошло 8 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 8 августа

Минобороны РФ , брифинг 8 августа В результате ударов высокоточных ракет поражены пункты временной дислокации батальона 92 механизированной бригады и 122 батальона 113 бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Ударами по боевым позициям 105 и 106 батальонов 63 механизированной бригады уничтожено до 70 бойцов и 14 единиц автомобильной техники. Уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18 батальона 35 бригады морской пехоты ВСУ. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы"Соледар" и 63 механизированной бригады, а также живая сила и военная техника в 117 районах. Уничтожены склады с боеприпасами 66, 110 механизированных и 56 мотопехотной бригад, пять складов боеприпасов в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея РСЗО «Ураган», батарея самоходных артиллерийских установок «Акация», а также боевые машины американских РСЗО «Хаймарс». Кроме того, подавлено: три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б». Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников, перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской СЗО «Хаймарс». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина РСЗО, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники.

Украинское неонацистское формирование «Кракен"* ( запрещено на территории РФ) утратило боеспособность в результате ударов российских военных , для срочного восполнения потерь командиры «Кракена» безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова , сообщило Минобороны РФ.

запрещено на территории РФ) в результате ударов российских военных для срочного восполнения потерь командиры «Кракена» безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова сообщило Минобороны РФ. Мирным жителям ДНР , ЛНР , Харьковской и Запорожской областей сегодня доставят почти 700 тонн гуманитарной помощи , сообщили в Минобороны РФ — РИА Новости.

ЛНР Харьковской и Запорожской областей сегодня доставят почти гуманитарной помощи сообщили в Минобороны РФ — РИА Новости. На территории областной психиатрической больницы в Кировском районе Донецка обнаружено 66 противопехотных мин «Лепесток» — РИА Новости.

противопехотных мин — РИА Новости. Telegram может получить еще один штраф на сумму до 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию — РБК.

Экономика , что с ней происходит

«Северный поток-2» не будет запущен , даже если ситуация с газом будет сложной , заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

не будет запущен даже если ситуация с газом будет сложной заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Siemens Energy ожидает , что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года ( к 30 сентября).

ожидает что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года к 30 сентября). Политика Японии в отношении нефтегазового проекта «Сахалин-1» останется неизменной , Токио сохранит долю в нем , заявил министр экономики , торговли и промышленности Коити Хагиуда , передает Nikkei.

останется неизменной Токио сохранит долю в нем заявил министр экономики торговли и промышленности Коити Хагиуда передает Nikkei. Банки России , чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом , смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте , следует из указа президента Владимира Путина.

Украинское посольство заявило , что ливанский заказчик из-за 5-месячной просрочки отказался от украинского зерна , которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni — первом судне , покинувшем украинский порт в рамках продуктовой сделки.

что ливанский заказчик из-за 5-месячной просрочки от украинского зерна которое идет из Одессы на сухогрузе Razoni — первом судне покинувшем украинский порт в рамках продуктовой сделки. В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов. 3,12 млн иностранцев прибыло в страну во втором квартале 2022 года , что на треть больше прошлогоднего показателя. И это рекорд как минимум за последние шесть лет — «Лента.ру».

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в российской авиационной отрасли.

Оптовые цены на бензин, которые повышались с начала июля, перешли к снижению. Участники рынка связывают это со значительным уровнем предложения и рекордным производством топлива на НПЗ — «Коммерсант».

В России заканчиваются запасы автомобилей премиум-класса . Средний чек на новые авто в РФ по итогам июня—июля составил 2,3 млн рублей. Это на 10% выше, чем в начале года, но значительно ниже весенних рекордов в 2,8 млн рублей.

Западным энергокомпаниям заблокирован выход из России. По данным «Коммерсанта», уже объявленная сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel — контрольного пакета «Энел Россия» — оказалась заморожена на неопределенный срок. Причина — указ президента РФ, который до 31 декабря запретил западным инвесторам в ТЭКе и энергетике выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению.

Владельцы российских торговых центров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Чтобы они смогли заполнить 3 млн кв. метров торговых площадей, которые потенциально могут освободиться.

Реакции политиков

Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт подвергла критике предоставление Украине военной помощи.

В своем Twitter она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

США следует вывести ядерное оружие из третьих стран — заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Он также добавил, что НАТО считает себя ядерным альянсом, и американское оружие находится на территории третьих стран, которые не считаются ядерными. По его словам, этот фактор негативно влияет на безопасность.

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины чреваты катастрофическими последствиями для всей Европы, предупредил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

«Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов».

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства , что позволит региону стать новым субъектом РФ , сообщил РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов.

Реакции: люди , сообщества

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила , что влияние западных санкций отразилось на российской экономике менее остро , чем ожидал ЦБ , однако ситуация все еще нестабильная , нельзя говорить , что эффект от санкций проявился полностью — «Коммерсант».

«Мы видим, что экспорт у нас не так снизился, как мы изначально ожидали. Пока, наверное, эффекты санкций проявляются менее остро, чем мы опасались. Это показывает способность компаний к адаптации. Но говорить пока, что полный эффект санкций проявился, преждевременно, ситуация неопределенная», — сказала она.

Информация , которую вы могли пропустить

Мальчик Алеша из Белгородской области, который провожал российских военных на защиту Донбасса, посетил с семьей Санкт-Петербург. Такое путешествие ему организовал Петербургский тракторный завод.

Напомним, ранее в честь ребенка назвали шоколад.

В России с начала военных действий на Украине 24 февраля были удалены или заблокированы 138 тыс. интернет-ресурсов, сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

«Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

USD 60,32 ₽

EUR 61,16₽

*запрещено на территории РФ

Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 7 августа: «Опасные обстрелы АЭС, обратный эффект санкций, и Дворкович — снова президент FIDE».