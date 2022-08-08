В результате ударов ВКС России по Артемовску, Дзержинску и Харькову уничтожено свыше 300 военнослужащих, а также техника и вооружение.

За сутки поражено: три пункта управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах. Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», пять складов боеприпасов. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях.

Средствами ПВО за сутки сбито 8 беспилотников. Также перехвачен снаряд РСЗО.