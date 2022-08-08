8 августа
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Политика

Опасные обстрелы АЭС, обратный эффект санкций, и Дворкович — снова президент FIDE. Что еще произошло 7 августа

Что произошло 7 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 7 августа

Минобороны РФ, брифинг 7 августа

В результате ударов ВКС России по Артемовску, Дзержинску и Харькову уничтожено свыше 300 военнослужащих, а также техника и вооружение.

За сутки поражено: три пункта управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах. Уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», пять складов боеприпасов. Также уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях.

Средствами ПВО за сутки сбито 8 беспилотников. Также перехвачен снаряд РСЗО.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что военные проводят «дозачистку» поселка Пески от украинских сил.
  • Следующий пакет поддержки со стороны США в адрес Украины оценивается в $1 млрд, пишет Reuters. Планируется, что Украина получит боеприпасы для HIMARS, зенитный ракетный комплекс «земля-воздух» NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров M113.
  • В военно-гражданской администрации Энергодара заявили РИА Новости, что украинские войска ночью нанесли удары из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. В зоне поражения был район хранилища отработавшего ядерного топлива, Повреждены административные здания ЗАЭС и прилегающая территория хранилища отработавшего ядерного топлива. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что пожары, возникшие после украинских обстрелов АЭС, потушены.
  • Китайские военные теперь будут регулярно проводить учения к востоку от «срединной линии» Тайваньского пролива, сообщает Центральное телевидение Китая.

Экономика, что с ней происходит

  • Еще четыре судна вышли из украинских портов Одесса и Черноморск по зерновому коридору, сообщает Минобороны Турции. Сухогрузы Mustafa Necatı, Star Helena и Glory отшвартовались от порта Черноморска, а Riva Mind — Одессы.
  • Технические работы на «Северном потоке» невозможно завершить из-за антироссийских санкций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
  • Инвесткомпания Berkshire Hathaway, управляемая Уорреном Баффетом, завершила второй квартал с чистым убытком $43,8 млрд. Главной причиной убыточного квартала стало общее падение рынка, пишет «Коммерсант».
  • Правительство РФ с 10 августа по 31 декабря вводит квоту в 1,1 млн тонн на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений.
  • Европейские страны вскоре могут быть вынуждены бороться со странами Азии за поставки российского газа, пишет The Wall Street Journal.
  • Британцам рекомендовали сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды, сообщила газета The Sunday Times.
  • Экономические санкции Запада в конечном итоге дали обратный эффект и обернулись пользой для России. Такое мнение высказал американский экономист Майкл Хадсон, работавший в качестве финансового аналитика в ряде банков США, пишет ТАСС.
  • По меньшей мере 60% европейцев считают, что в росте цен на энергоносители виноваты их же правительства, частные энергетические компании или ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного альянсом Euroskopia в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.
  • Холдинг РЖД завершил модернизацию станций Андриановская и Камышет на Восточном полигоне. Реконструированные станции позволят увеличить пропускную способность в восточном направлении.
  • Завод по производству фосфорных удобрений Lifosa в литовском городе Кедайняй, являющийся дочерним предприятием «Еврохима» и подпавший под введенные против экс-члена совета директоров компании Андрея Мельниченко санкции, возобновил производство.
  • Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении, до $97,71 млрд. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.
  • Автомобили марки Lada составили более четверти всех проданных в Белоруссии новых автомобилей в январе-июле текущего года.
Lada Vesta NG.
Lada Vesta NG.
youtube.com
  • Чтобы не зависеть от импорта, российская группа компаний Option в 2023 году планирует запустить в Ростове-на-Дону производство литий-ионных батарей и ноутбуков.

Политика: встречи и обсуждения

  • Финнам и европейцам в целом придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus. «Даже мы в Финляндии давно привыкли думать, что в следующем году все будет еще лучше. И такая резкая перемена, что так уже не будет, а вызовы растут, трудна», — отметил Ниинисте.
  • Задержание российской журналистки Дарьи Асламовой — очередная провокация непризнанного Косова, пример полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ, заявили в посольстве России в Белграде.
  • Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ сделал заявление в связи с обстрелом Запорожской АЭС. «Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальную опасность ядерной катастрофы <…> И вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ. <…> Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать снова и снова настаивать на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась».

Реакции: люди, сообщества

  • Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, он назвал его «военным преступником». «Почему США не побудят Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?» — поинтересовался Уотерс в интервью телеканалу CNN.
  • Папа римский Франциск посчитал отправку первых партий зерна из украинских портов сигналом надежды на мир. «Этот шаг демонстрирует, что диалог возможен и возможны желаемые результаты», — сказал он.
  • Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации. Выборы прошли на генассамблее FIDE в Индии.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Задержанная ранее властями Косово корреспондентка «Комсомольской правды» Дарья Асламова сообщила, что ее отпустили, она находится в Сербии.
  • В ЛДПР осудили высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который угрожал немецкому журналисту в эфире телеканала «Россия 1».
  • Роскомнадзор заблокировал сайты Patreon и Grammarly.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 60,37₽
  • EUR 61,36₽

Продуктивного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 6 августа: «Потери иностранного легиона, рост цен на карандаши и арест Дарьи Асламовой».

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