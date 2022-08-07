Потери иностранного легиона, рост цен на карандаши и арест Дарьи Асламовой. Что еще произошло 6 августа

За сутки поражены: пункт управления 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 135 районах. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск «Днепр».

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS. Также подавлены: 5 взводов РСЗО «Град», 3 взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», взвод орудий «Гиацинт-Б» и 4 взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

ВКС России за сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией. Еще один Су-25 сбит средствами ПВО. Также, средствами ПВО в воздухе сбито 8 беспилотников. Кроме того, перехвачено 26 реактивных снарядов РСЗО.