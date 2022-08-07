Потери иностранного легиона, рост цен на карандаши и арест Дарьи Асламовой. Что еще произошло 6 августа

Главное за 6 августа
Минобороны РФ, брифинг 6 августа
За сутки поражены: пункт управления 10 горно-штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 135 районах. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тысяч тонн для военной техники оперативной группировки войск «Днепр».
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS. Также подавлены: 5 взводов РСЗО «Град», 3 взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», взвод орудий «Гиацинт-Б» и 4 взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
ВКС России за сутки уничтожено два Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 уничтожен в воздушном бою оперативно-тактической авиацией. Еще один Су-25 сбит средствами ПВО. Также, средствами ПВО в воздухе сбито 8 беспилотников. Кроме того, перехвачено 26 реактивных снарядов РСЗО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46 аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 бойцов.
- В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105 батальона 63 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 70 военнослужащих и около 150 получили ранения.
- ВКС России нанесли удар по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
- На аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, предотвратили попытку диверсии, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
- Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура погиб после покушения на него.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС.
- Основные крупные промышленные объекты в Мариуполе разминированы, сообщили в Международном противоминном центре ВС РФ.
Экономика, что с ней происходит
- Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило прогноз рейтинга экономики Италии, Словакии и Чехии со «стабильного» на «негативный».
- Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях, сообщил турецкий президент журналистам. Он также заявил, что Турция и России подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству и намерены довести товарооборот до $100 млрд.
- Один из трех сухогрузов с украинским зерном, отправленный накануне из Одессы, прибыл в порт Босфора. Сегодня, 7 августа, из украинских портов выйдут еще четыре сухогруза с зерном, сообщает Минобороны Турции.
- Для ускоренной переработки зерна в первую очередь будут приватизированы хлебокомбинаты и спиртзаводы, сообщили в Фонде госимущества Украины.
- Еврокомиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд в замен заблокированному ранее Германией. Он будет передан Киеву в виде грантов и кредитов, пишет Politico.
- Стоимость 1 тыс. куб. м. газа для украинских промышленных предприятий по итогам недели выросла до 45 тыс. гривен. В течение большей части июля его стоимость не превышала 30 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м., а уже к концу месяца выросла до 34 тыс. гривен за тот же объем.
- План ЕС по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша.
- Мировой производителей карандашей, чешская компания Koh-i-Noor Hardtmuth, сообщила о подорожании своей флагманской продукции не менее чем на 15−20%. Причина в том, что из-за российских контрсанкций она не может закупать сырье напрямую и делает это через Китай.
Политика: встречи и обсуждения
- Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским в Турции.
- После конфискации российских активов, о которой объявили власти Украины, страна перестала быть безопасной для транзита любых товаров из России, в том числе энергоносителей. Об этом написал в своем Telegram глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
- Украина отнимает у России на бумаге, а Россия — на земле. Так заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского конфисковать российское имущество.
Реакции: люди, сообщества
- Amnesty International выступила в защиту своего доклада о нарушении Киевом законов войны. Организация сообщила, что 29 июля направила правительству Украины письмо, в котором уведомила о своих выводах. Организация заявила, что не намерена отказываться от своих выводов.
- «Ростех» сообщил, что получил от Google уведомление о блокировке его YouTube-канала из-за санкций, поэтому с сегодняшнего дня переходит на RuTube.
- ФИДЕ признала шахматисткой года российского гроссмейстера Александру Костенюк.
Информация, которую вы могли пропустить
- Первый туристический поезд из России в Белоруссию отправился 6 августа по круговому маршруту из Москвы. Это следует из сообщения в Telegram-канале Белорусской железной дороги. За два дня туристы смогут посетить Брест, Гродно и Минск.
- Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, но сроки оказания таких услуг увеличились по техническим причинам, сообщили в посольстве Болгарии в Москве.
- Дарья Асламова, известная журналистка «Комсомольской правды» задержана в Косове по подозрению в шпионаже, сообщил глава МВД Косово Джелаль Свечлия. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — так объяснил действия МВД косовский министр.
- Российский режиссер Александр Сокуров показал на кинофестивале в Локарно свой новый фильма «Сказка», сообщает ТАСС. Фильм поднимает непростые вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 60,37 ₽
- EUR 61,36 ₽
Отличного дня! Вот что произошло 5 августа: «Опасный удар по АЭС, Турция заплатит рублями за газ, а украинские школьники все-таки почитают Ильфа и Петрова».