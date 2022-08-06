8 августа
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Политика

Опасный удар по АЭС, Турция заплатит рублями за газ, а украинские школьники все-таки почитают Ильфа и Петрова. Что еще произошло 5 августа

Что произошло 5 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 5 августа

Минобороны РФ, брифинг 5 августа

ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных дивизионов 44 артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения. Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», 8 артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для РСЗО «Град», а также 7 беспилотников.

За сутки поражено: четыре пункта управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также взвод РСЗО «Град».

Средствами ПВО за сутки в воздухе сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачены: три снаряда РСЗО, а также сбиты три ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Поселок Пески в ДНР полностью находится под контролем войск России и донбасских республик, сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию ДНР.
  • Генштаб ВСУ заявил об отступлении с позиций в районе Авдеевки и Артемовска.
  • Минобороны РФ заявило об артиллерийском ударе со стороны ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар.
  • Из украинских портов 5 августа, вышли три судна с 58 тыс. тонн кукурузы. Сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet направляются в сторону Стамбула для досмотра.
  • В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По выражению турецкого лидера, они могут «открыть новую страницу в двусторонних отношениях». Подробности читайте ниже.
  • В результате вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года в ДНР погибли 8367 человек, в том числе 116 детей, сообщили в аппарате республиканского омбудсмена.
  • В Россию прибыли уже 3,1 млн беженцев с территории Украины и Донбасса, сообщает ТАСС.
  • Латвия «в связи с международной ситуацией» приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок, сообщается на сайте посольства республики в России.

Экономика, что с ней происходит

  • Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит российского газа через Украину не сможет заменить для Германии «Северный поток», сообщило агентство Bloomberg.
  • Страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на газ этой зимой на 15%.
  • Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа.
  • Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран и организаций. Указ запрещает до конца 2022 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств.
  • Минсельхоз РФ предлагает квотировать импорт семян, сообщила первый замминистра Оксана Лут.
  • Новый мастер-план Мариуполя был разработан в Минстрое и подписан главой ДНР Денисом Пушилиным. Согласно плану, город планируется восстановить за три года. Ожидается, что в городе построят 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.
  • Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией.
  • Кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации 903 активов, которые принадлежат России. При этом часть российских активов на общую сумму порядка 765 млн долларов на Украине уже конфискованы.
  • Deutsche Post прекращает деятельность в России, доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов внутри страны.
Deutsche Post, логотип.
Deutsche Post, логотип.
wikipedia.org
  • «Додо Пицца» продала свой бизнес в Великобритании местному топ-менеджменту, так как не может развивать его после начала спецоперации на Украине
  • Фармкомпания «Пульс», возглавившая по итогам прошлого года список крупных фармдистрибуторов, запускает свой маркетплейс по онлайн-продаже лекарств. Компания также получила разрешение на их доставку покупателям.
  • Сбербанк снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости с 500 до 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба банка.
  • Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на десять городов России, где она не присутствует. Барнаул туда пока не вошел.
  • Новостройки в России за год подорожали почти на 35% - в среднем до 147,4 тыс рублей за квадратный метр на 1 августа, сообщается в обзоре Единого ресурса застройщиков.
  • AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива. Это касается производства таких брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.
  • ООО «Валио», сменившее владельца после ухода из РФ финского концерна Valio, будет выпускать полутвердые сыры под новым брендом Laplandia.

Политика: встречи и обсуждения

  • Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.
  • В свою очередь, Китай объявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Лавровым заявил, что «стратегическое взаимодействие нужно усилить, чтобы страны могли сообща отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН и международное право». «Китай и Россия вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире», — заявил Ван И.
  • На переговорах Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом в Сочи президенты России и Турции акцентировали необходимость обеспечить выполнение стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна РФ. Путин и Эрдоган договорились наращивать объем торговли, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики. Президенты договорились наращивать взаимодействие в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, они договорились перейти на частичную оплату российского газа в рублях.

Реакция людей и сообществ

  • Amnesty International заявила, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах — нарушая, таким образом, законы войны. В офисе президента Украины заявили, что страна четко придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
  • Боец ММА Джефф Монсон заявил «Комсомольской правде», что скоро откажется от американского паспорта, поскольку считает себя русским и вся жизнь у него связана с Россией: «Я депутат. Я помогаю людям, которые потеряли квартиры. У меня есть паспорт России и ЛНР. Я много раз ездил в Донецк и Луганск, помогал там людям. Открыл бесплатную школу в Луганске, открыл две спортшколы в Уфе и одну в Красногорске. Все бесплатные. Я помогаю людям в России. Ну и кто я, если не русский? Я русский».
Джефф Монсон побывал в барнаульском Парке спорта.
Джефф Монсон побывал в барнаульском Парке спорта.
предоставлено Глебом Долматовым, Парк спорта
  • Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает, что президент МОК Томас Бах проявляет двуличие. Об этом она заявила в интервью РИА Новости: «Двуличие Баха в том, что он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях опасно, но мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Так пусть бы он просто сказал спортсменам: вы русские, вы все ответственны за то, что происходит. И вас за это наказывают. Но не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить?».

Информация, которую вы могли пропустить

  • Украинские власти хотят оставить в школьной программе по зарубежной литературе книги только тех русскоязычных писателей, творчество или жизнь которых были тесно связаны со страной. Речь идет, в том числе, о произведениях Николая Гоголя и Михаила Булгакова, Анатолия Кузнецова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
&quot;Двенадцать стульев&quot;, книга.
«Двенадцать стульев», книга.
«Авито».
  • Правительство Эстонии решило убрать из публичного пространства все советские памятники. «По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено — красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
  • Советский районный суд Уфы отказался передать дело о дискредитации армии против Юрия Шевчука в Санкт-Петербург. Однако суд разрешил музыканту участвовать в заседаниях по видеосвязи.
  • Александр Роднянский больше не является владельцем кинокомпании «Нон-стоп продакшн», создавшей фильмы «Левиафан», «Чернобыль» и «Дылда». Решение прекратить бизнес в России продюсер связал с боевыми действиями на Украине.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 60,37 ₽
  • EUR 61,36 ₽

Хороших выходных! Кстати, загляните, что произошло 4 августа: «Ракета в брянском поселке, возрастной ценз на VPN и параллельный импорт «Валентино» с «Ланкомом».

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