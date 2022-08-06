Опасный удар по АЭС, Турция заплатит рублями за газ, а украинские школьники все-таки почитают Ильфа и Петрова. Что еще произошло 5 августа

ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных дивизионов 44 артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения. Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», 8 артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для РСЗО «Град», а также 7 беспилотников.

За сутки поражено: четыре пункта управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также взвод РСЗО «Град».

Средствами ПВО за сутки в воздухе сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачены: три снаряда РСЗО, а также сбиты три ракеты «Точка-У».