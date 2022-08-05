Ракета в брянском поселке, возрастной ценз на VPN и параллельный импорт «Валентино» с «Ланкомом». Что еще произошло 4 августа

Что произошло 4 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 4 августа Минобороны РФ , брифинг 4 августа В результате ударов по позициям 92 механизированной бригады уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Поражен временный пункт дислокации подразделений 95 десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих и 20 единиц военной техники. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95 десантно-штурмовой бригады в районе формирования боевиков, а также живая сила и военная техника в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива для военной техники. В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30. За сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, ДНР, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов РСЗО. Всего с начала спецоперации уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин РСЗО, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц спецтехники.

Подразделения трех бригад ВСУ в районе Соледара , Артемовска и Авдеевки оставили свои позиции из-за больших потерь.

оставили свои позиции из-за больших потерь. Брянский губернатор сообщил , что поселок Климово обстреляли из «Точки-У», есть двое пострадавших.

Товары поставщиков IKEA, которая закрыла магазины в России, продаются на маркетплейсе «Яндекс Маркет». Ритейлер в будущем планирует добавить новых поставщиков, которые ранее сотрудничали с IKEA.

Минпромторг расширил список параллельного импорта по автохимии и запчастям , среди прочего в него вошли Castrol , Liqui Moly и Datsun.

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Экономика , что с ней происходит

Япония намерена сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне выхода постановления правительства РФ о создании нового оператора проекта , заявил министр экономики , торговли и промышленности Коити Хагиуда.

намерена сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне выхода постановления правительства РФ о создании нового оператора проекта заявил министр экономики торговли и промышленности Коити Хагиуда. Молдовагаз просит Газпром отсрочить платеж за август.

Молдавская компания заявила, что у нее может не хватить денег для оплаты, поскольку национальный регулятор предложил слишком низкий тариф для потребителей.

Газпрому важно получить юридическое подтверждение того , что турбина для «Северного потока» не находится под санкциями , просто слов ЕС недостаточно — Дмитрий Песков.

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сообщает . Также NASA не исключает его продления и расширения после 2024 года. «АвтоВАЗ» планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus.

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вернулся в Россию. Он прекращал свою деятельность в марте из-за «текущих обстоятельств», но в итоге передумал. Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала в России производство импортных брендов Spaten , Franziskaner , Leffe Blonde и Brune — ТАСС.

— ТАСС. «Очаково» запустил производство CoolCola Zero.

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Реакции политиков

Без переговоров России и США мира на Украине не будет никогда, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Будущее Запада, по его словам, под большим вопросом, такого кризиса, как сейчас, не было уже давно.

НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг . По его словам , Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

. По его словам Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. YouTube-канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова заблокировали «за нарушение правил сообщества».

Глава Совбеза Дмитрий Медведев выразил поддержку блогеру.

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику Ольге Качуре. (позывной Корса).

Она была командиром реактивного артиллерийского дивизиона ДНР и погибла 29 июля.

Реакции: люди , сообщества

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Представитель Siemens Energy прокомментировал РБК ситуацию с турбиной для «Северного потока». По его словам, никаких препятствий для ее установки нет.

«Я больше ничего не буду говорить об этом. Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано. Вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего.

Я также не знаю, что должно быть „сенсационным“ в этом заявлении — каждый день появляются какие-то новые причины, по которым турбина якобы не может быть принята. В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда. Турбина давно могла бы быть в России, если бы Россия этого хотела», — сказал он РБК.

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Отличной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 3 августа: «Прощай, оружие из Польши, „Пицца Хат“ ждет ребрендинг, а TOEFL снова разрешили сдавать россиянам».