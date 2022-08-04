Прощай, оружие из Польши, «Пицца Хат» ждет ребрендинг, а TOEFL снова разрешили сдавать россиянам. Что еще произошло 3 августа

Что произошло 3 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 3 августа

Минобороны РФ , брифинг 3 августа Уничтожено свыше 50 бойцов и шесть единиц автомобильной техники. В Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132 разведывательного батальона переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Подавлено два взвода РСЗО «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30. Российскими ПВО за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины РСЗО, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российская авиация , ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области , живую силу и военную технику в 133 районах , а также уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР.

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области живую силу и военную технику в районах а также уничтожили украинских склада боеприпасов в ДНР. Российские военные ударами высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили во Львовской области базу , где хранилось поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства.

базу где хранилось поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях СМИД АСЕАН в Камбодже.

Инспекторы стамбульского Совместного координационного центра прибыли для проверки на судно Razoni, вышедшего из порта Одессы. На его борту находится около 27 тыс. тонн кукурузы.

Aliexpress исполнила российский закон о «приземлении», сообщили в Роскомнадзоре. Компания выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных российских граждан на территории РФ, отметили в Роскомнадзоре.

ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш .

«Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины… В то же время мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов. Мы надеемся, что обе стороны предоставят доступ ко всем объектам для получения всего объема данных», — сказал он.

Экономика , что с ней происходит

Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании и несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку турбины для «Северного потока» невозможной — Газпром.

Нефтегазовые доходы России в июле оказались на 74,7 млрд рублей. меньше ожидаемых , сообщил Минфин. Это 284,8 млрд рублей.

сообщил Минфин. Это млрд рублей. Дефляция в России с 23 июля по 1 августа составила 0,14% , а с начала года потребительские цены выросли на 11,16% , следует из данных Росстата.

, а с начала года потребительские цены выросли на , следует из данных Росстата. Maersk ведет переговоры о продаже своих активов в России , сообщает Reuters со ссылкой на главу датского грузового перевозчика Сорена Скоу.

ведет переговоры о продаже своих активов в России сообщает Reuters со ссылкой на главу датского грузового перевозчика Сорена Скоу. Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций — «Коммерсант».

льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций — «Коммерсант». Компания H&M открыла в России 10 магазинов. Один из них — бренда COS в московском ТЦ «Афимолл».

Компания Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России. Магазин китайской компании перестал работать с 1 августа.

KFC и Pizza Hut ждет ребрендинг. В июне права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору , который и займется ребрендингом. То же самое планируется сделать в отношении сети KFC. Новому владельцу передадут операционную систему и права на франшизу.

ждет ребрендинг. В июне права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору который и займется ребрендингом. То же самое планируется сделать в отношении сети KFC. Новому владельцу передадут операционную систему и права на франшизу. В России откроются магазины duty free для дипломатов. Магазины появятся в Москве и Петербурге , а на входе у посетителей будут спрашивать документы , подтверждающие их дипломатическую службу. Расплачиваться в таких местах можно будет хоть рублями , хоть долларами или евро.

Реакции политиков

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота.

«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — сообщили в Федеральном совете Швейцарии.

Эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена, взаимодействие с недружественными странами возможно только на «разовой, транзакционной» основе, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — написал он в статье для журнала «Международная жизнь».

Реакции: люди , сообщества

Международный союз конькобежцев выделил сборной России на следующий ЧМ по одной квоте.

Это значит, что Россию в каждом виде сможет представить только один фигурист или один дуэт. Для участия спортсменов должны допустить до соревнований.

Информация , которую вы могли пропустить

В Подмосковье загорелся склад Ozon. В его тушении участвовали 125 единиц личного состава, 35 единиц техники, а также 3 воздушных судна, рассказал начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин — «Известия».

Компания ETS пересмотрела правила и с 4 августа вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка — онлайн или за пределами родной страны.

вновь разрешит россиянам сдавать экзамены на знание английского языка — онлайн или за пределами родной страны. В российских аптеках закончился урологический препарат «Дриптан», необходимый детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря — «Коммерсант».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

USD 60,24 ₽

EUR 61,12₽

Отличного дня! Кстати, вот что произошло 2 августа: «Удар Пелоси по Китаю, сухогруз с зерном в водах Турции, а „Фонд Сколково“ попал под санкции».