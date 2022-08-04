Прощай, оружие из Польши, «Пицца Хат» ждет ребрендинг, а TOEFL снова разрешили сдавать россиянам. Что еще произошло 3 августа

Главное за 3 августа
Минобороны РФ, брифинг 3 августа
Уничтожено свыше 50 бойцов и шесть единиц автомобильной техники.
В Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132 разведывательного батальона переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Подавлено два взвода РСЗО «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30.
Российскими ПВО за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины РСЗО, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления украинскими войсками в ДНР и Запорожской области, живую силу и военную технику в 133 районах, а также уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в ДНР.
- Российские военные ударами высокоточными ракетами большой дальности с воздуха уничтожили во Львовской области базу, где хранилось поступившее Украине из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства.
- Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях СМИД АСЕАН в Камбодже.
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Инспекторы стамбульского Совместного координационного центра прибыли для проверки на судно Razoni, вышедшего из порта Одессы. На его борту находится около 27 тыс. тонн кукурузы.
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Aliexpress исполнила российский закон о «приземлении», сообщили в Роскомнадзоре. Компания выполнила требования законодательства о локализации персональных данных, обеспечив хранение и обработку персональных данных российских граждан на территории РФ, отметили в Роскомнадзоре.
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ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.
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«Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины… В то же время мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов. Мы надеемся, что обе стороны предоставят доступ ко всем объектам для получения всего объема данных», — сказал он.
Экономика, что с ней происходит
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Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании и несоответствие ситуации обязательствам Siemens делают поставку турбины для «Северного потока» невозможной — Газпром.
- Нефтегазовые доходы России в июле оказались на 74,7 млрд рублей. меньше ожидаемых, сообщил Минфин. Это 284,8 млрд рублей.
- Дефляция в России с 23 июля по 1 августа составила 0,14%, а с начала года потребительские цены выросли на 11,16%, следует из данных Росстата.
- Maersk ведет переговоры о продаже своих активов в России, сообщает Reuters со ссылкой на главу датского грузового перевозчика Сорена Скоу.
- Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций — «Коммерсант».
- Компания H&M открыла в России 10 магазинов. Один из них — бренда COS в московском ТЦ «Афимолл».
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Компания Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России. Магазин китайской компании перестал работать с 1 августа.
- KFC и Pizza Hut ждет ребрендинг. В июне права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который и займется ребрендингом. То же самое планируется сделать в отношении сети KFC. Новому владельцу передадут операционную систему и права на франшизу.
- В России откроются магазины duty free для дипломатов. Магазины появятся в Москве и Петербурге, а на входе у посетителей будут спрашивать документы, подтверждающие их дипломатическую службу. Расплачиваться в таких местах можно будет хоть рублями, хоть долларами или евро.
Реакции политиков
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Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота.
«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», — сообщили в Федеральном совете Швейцарии.
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Эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена, взаимодействие с недружественными странами возможно только на «разовой, транзакционной» основе, считает директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — написал он в статье для журнала «Международная жизнь».
Реакции: люди, сообщества
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Международный союз конькобежцев выделил сборной России на следующий ЧМ по одной квоте.
Это значит, что Россию в каждом виде сможет представить только один фигурист или один дуэт. Для участия спортсменов должны допустить до соревнований.
Информация, которую вы могли пропустить
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В Подмосковье загорелся склад Ozon. В его тушении участвовали 125 единиц личного состава, 35 единиц техники, а также 3 воздушных судна, рассказал начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин — «Известия».
- Компания ETS пересмотрела правила и с 4 августа вновь разрешит россиянам сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка — онлайн или за пределами родной страны.
- В российских аптеках закончился урологический препарат «Дриптан», необходимый детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря — «Коммерсант».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 60,24₽
- EUR 61,12₽
Отличного дня! Кстати, вот что произошло 2 августа: «Удар Пелоси по Китаю, сухогруз с зерном в водах Турции, а „Фонд Сколково“ попал под санкции».