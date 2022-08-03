Удар Пелоси по Китаю, сухогруз с зерном в водах Турции, а «Фонд Сколково» попал под санкции. Что еще произошло 2 августа

Что произошло 2 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Брифинг Минобороны РФ , 2 августа В результате удара ВКС России по боевым позициям 54 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 50 боевиков. Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники. Ликвидировано до 500 бойцов 92 механизированной бригады. В результате огневого поражения боевых позиций 16 батальона 58 мотопехотной бригады уничтожено более 130 человек. Понесший значительные потери 21 батальон 56 мотопехотной бригады подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36 бригады морской пехоты, 92 механизированной бригады, а также живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожено семь складов боеприпасов. В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт». Также подавлены четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотников, а также перехвачено два РСЗО «Ураган».

Признание замначальника военной разведки Украины Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт , заявили в Минобороны РФ

доказывает прямую вовлеченность США в конфликт заявили в Минобороны РФ Верховный суд признал «Азов"* ( запрещена на территории РФ) террористической организацией. *Против бойцов нацбатальона „Азов“ в России возбуждены уголовные дела — „Известия“.

«Азов"* запрещена на территории РФ) террористической организацией. *Против бойцов нацбатальона „Азов“ в России возбуждены уголовные дела — „Известия“. Российская армия за июль сбила 34 самолета , перехватила 39 ракет „Точка-У“ и 226 снарядов РСЗО , заявил министр обороны Сергей Шойгу.

самолета перехватила ракет „Точка-У“ и снарядов РСЗО заявил министр обороны Сергей Шойгу. ВС РФ уничтожили 6 пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS , 33 гаубицы М777 и пять установок Harpoon.

пусковых установок и свыше ракет РСЗО HIMARS гаубицы М777 и пять установок Harpoon. Около 600 тонн гумпомощи за сутки переданы Донбассу , Харьковской и Херсонской областям.

тонн гумпомощи за сутки переданы Донбассу Харьковской и Херсонской областям. В Россию за сутки с территорий Донбасса и Украины эвакуированы 23,4 тыс. человек.

человек. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном , который вышел из порта Одессы утром 1 августа , вошел в территориальные воды Турции — данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном который вышел из порта Одессы утром , вошел в территориальные воды Турции — данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic. Мессенджеру Telegram грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в 422 Мировом судебном участке , куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

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Экономика , что с ней происходит

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании „Роскадастра“ путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений.

путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений. В Siemens Energy отметили , что турбина для газопровода „Северный поток“ готова к транспортировке в Россию.

что турбина для газопровода „Северный поток“ готова к в Россию. G7 изучает возможность полного запрета на транспортировку российской нефти — ТАСС.

Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро , причем в эту сумму не включены средства Центробанка , заявил глава разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала.

евро причем в эту сумму не включены средства Центробанка заявил глава разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала. Минсельхоз России разработает план ускоренного перехода отрасли растениеводства на семена отечественной селекции. Об этом говорится в сообщении министерства.

селекции. Об этом говорится в сообщении министерства. Завод Unilever в Петербурге по производству бытовой химии и косметики продолжит работу после ухода компании Ekaterra ( Lipton , Saito и Brooke Bond).

в Петербурге по производству бытовой химии и косметики продолжит работу после ухода компании Ekaterra Lipton Saito и Brooke Bond). Производитель красок Jotun продал свои активы в России. Их выкупила группа „Атомстройкомплекс“. Сумма сделки не приводится.

В Москве начали открываться магазины H&M, сообщают в соцсетях.

Кстати, Wildberries начал продавать товары бренда H&M.

Реакции политиков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Мьянмы Нейпьидо . Он проведет переговоры с главой МИД республики Вунна Маун Лвином. Также планируются встречи с руководством страны.

прибыл с рабочим визитом в столицу Мьянмы . Он проведет переговоры с главой МИД республики Вунна Маун Лвином. Также планируются встречи с руководством страны. США попытались унизить Китай и тем самым подтолкнули Пекин ближе к России , заявил член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РЕН ТВ.

„Эти визиты показывают, что США готовы с Тайванем вести отношения политического характера, что ущемляет Китай, как единственно законное правительство. Это большая ошибка американцев. Я думаю, они даже не поняли, что они сотворили сегодня“, — отметил Джабаров.

Напомним, накануне на Тайвань прилетела американский политик Нэнси Пелоси. Китай в ответ на это объявил военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня с четверга по воскресенье — „Известия“.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала „бороться за президента РФ“ во время прямой трансляции Консервативной партии.

Кандидат на пост премьер-министра страны обратилась к членам партии. „Я также буду продолжать бороться за Владимира Путина!“, — заявила она.

Москва предупредила Запад о необходимости выполнять вторую часть „зерновой сделки“.

„Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер <…> а поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета сделки. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн зерна“, — напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что „Европе грозит настоящий шторм“ в энергетической сфере

„Зима приходит каждый год, но та, с которой мы сталкиваемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа (по объему) и будет ли он доступным (по цене)… Мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к тому, когда Россия вообще прекратит поставки в любой момент по своему выбору“.

Реакции: люди , сообщества

„Фонд Сколково “, технопарк и Сколковский институт науки и технологий ( „Сколтех“) попали под новые американские санкции . Это грозит организациям ограничением доступа к американским технологиям и может серьезно осложнить разработку телеком-оборудования на открытом интерфейсе , а также для связи поколения 6G — „Коммерсант“.

“, технопарк и Сколковский институт науки и технологий „Сколтех“) попали под новые американские . Это грозит организациям ограничением доступа к американским технологиям и может серьезно осложнить разработку телеком-оборудования на открытом интерфейсе а также для связи поколения 6G — „Коммерсант“. Под санкциями США также оказались российские металлурги: Дмитрий Пумпянский ( бывший главный совладелец „Трубной металлургической компании“) и Виктор Рашников ( владелец Магнитогорского металлургического комбината).

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Компания Educational Testing Service ( ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, позволит гражданам России и Белоруссии регистрироваться для сдачи его в удаленном формате с 4 августа.

День ВДВ отметили в России 2 августа. Не обошлось и без купания в фонтанах.

Как праздник прошел в Барнауле — в нашем фоторепортаже.

Дмитрия Медведева взломали в соцсетях. Об этом рассказал его помощник. В результате „кибердиверсии“ в сети появился пост, который сводился к идее „воссоединения России с Грузией и Казахстаном“.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

USD 60,15 ₽

EUR 61,26₽

Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 1 августа: „Хаймерса“ стало меньше, первое судно с зерном из Одессы, а Lipton, до свидания».