Удар Пелоси по Китаю, сухогруз с зерном в водах Турции, а «Фонд Сколково» попал под санкции. Что еще произошло 2 августа

Брифинг Минобороны РФ, 2 августа
В результате удара ВКС России по боевым позициям 54 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 50 боевиков.
Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.
Ликвидировано до 500 бойцов 92 механизированной бригады.
В результате огневого поражения боевых позиций 16 батальона 58 мотопехотной бригады уничтожено более 130 человек.
Понесший значительные потери 21 батальон 56 мотопехотной бригады подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36 бригады морской пехоты, 92 механизированной бригады, а также живая сила и военная техника в 142 районах.
Уничтожено семь складов боеприпасов.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт».
Также подавлены четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотников, а также перехвачено два РСЗО «Ураган».
- Признание замначальника военной разведки Украины Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт, заявили в Минобороны РФ
- Верховный суд признал «Азов"* (запрещена на территории РФ) террористической организацией. *Против бойцов нацбатальона „Азов“ в России возбуждены уголовные дела — „Известия“.
- Российская армия за июль сбила 34 самолета, перехватила 39 ракет „Точка-У“ и 226 снарядов РСЗО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
- ВС РФ уничтожили 6 пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 гаубицы М777 и пять установок Harpoon.
- Около 600 тонн гумпомощи за сутки переданы Донбассу, Харьковской и Херсонской областям.
- В Россию за сутки с территорий Донбасса и Украины эвакуированы 23,4 тыс. человек.
- Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном, который вышел из порта Одессы утром 1 августа, вошел в территориальные воды Турции — данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
- Мессенджеру Telegram грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в 422 Мировом судебном участке, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.
Экономика, что с ней происходит
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании „Роскадастра“ путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений.
- В Siemens Energy отметили, что турбина для газопровода „Северный поток“ готова к транспортировке в Россию.
- G7 изучает возможность полного запрета на транспортировку российской нефти — ТАСС.
- Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро, причем в эту сумму не включены средства Центробанка, заявил глава разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала.
- Минсельхоз России разработает план ускоренного перехода отрасли растениеводства на семена отечественной селекции. Об этом говорится в сообщении министерства.
- Завод Unilever в Петербурге по производству бытовой химии и косметики продолжит работу после ухода компании Ekaterra (Lipton, Saito и Brooke Bond).
- Производитель красок Jotun продал свои активы в России. Их выкупила группа „Атомстройкомплекс“. Сумма сделки не приводится.
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В Москве начали открываться магазины H&M, сообщают в соцсетях.
Кстати, Wildberries начал продавать товары бренда H&M.
Реакции политиков
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Мьянмы Нейпьидо. Он проведет переговоры с главой МИД республики Вунна Маун Лвином. Также планируются встречи с руководством страны.
- США попытались унизить Китай и тем самым подтолкнули Пекин ближе к России, заявил член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РЕН ТВ.
„Эти визиты показывают, что США готовы с Тайванем вести отношения политического характера, что ущемляет Китай, как единственно законное правительство. Это большая ошибка американцев. Я думаю, они даже не поняли, что они сотворили сегодня“, — отметил Джабаров.
Напомним, накануне на Тайвань прилетела американский политик Нэнси Пелоси. Китай в ответ на это объявил военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня с четверга по воскресенье — „Известия“.
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала „бороться за президента РФ“ во время прямой трансляции Консервативной партии.
Кандидат на пост премьер-министра страны обратилась к членам партии. „Я также буду продолжать бороться за Владимира Путина!“, — заявила она.
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Москва предупредила Запад о необходимости выполнять вторую часть „зерновой сделки“.
„Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер <…> а поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета сделки. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн зерна“, — напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что „Европе грозит настоящий шторм“ в энергетической сфере
„Зима приходит каждый год, но та, с которой мы сталкиваемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа (по объему) и будет ли он доступным (по цене)… Мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к тому, когда Россия вообще прекратит поставки в любой момент по своему выбору“.
Реакции: люди, сообщества
- „Фонд Сколково“, технопарк и Сколковский институт науки и технологий („Сколтех“) попали под новые американские санкции. Это грозит организациям ограничением доступа к американским технологиям и может серьезно осложнить разработку телеком-оборудования на открытом интерфейсе, а также для связи поколения 6G — „Коммерсант“.
- Под санкциями США также оказались российские металлурги: Дмитрий Пумпянский (бывший главный совладелец „Трубной металлургической компании“) и Виктор Рашников (владелец Магнитогорского металлургического комбината).
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Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 60,15₽
- EUR 61,26₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 1 августа: „Хаймерса“ стало меньше, первое судно с зерном из Одессы, а Lipton, до свидания».