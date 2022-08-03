3 августа
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Политика

Удар Пелоси по Китаю, сухогруз с зерном в водах Турции, а «Фонд Сколково» попал под санкции. Что еще произошло 2 августа

Что произошло 2 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Брифинг Минобороны РФ, 2 августа

В результате удара ВКС России по боевым позициям 54 механизированной бригады ВСУ уничтожено более 50 боевиков.

Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники.

Ликвидировано до 500 бойцов 92 механизированной бригады.

В результате огневого поражения боевых позиций 16 батальона 58 мотопехотной бригады уничтожено более 130 человек.

Понесший значительные потери 21 батальон 56 мотопехотной бригады подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован.

За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36 бригады морской пехоты, 92 механизированной бригады, а также живая сила и военная техника в 142 районах.

Уничтожено семь складов боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт».

Также подавлены четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотников, а также перехвачено два РСЗО «Ураган».

  • Признание замначальника военной разведки Украины Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность США в конфликт, заявили в Минобороны РФ
  • Верховный суд признал «Азов"* (запрещена на территории РФ) террористической организацией. *Против бойцов нацбатальона „Азов“ в России возбуждены уголовные дела — „Известия“.
  • Российская армия за июль сбила 34 самолета, перехватила 39 ракет „Точка-У“ и 226 снарядов РСЗО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
  • ВС РФ уничтожили 6 пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 гаубицы М777 и пять установок Harpoon.
  • Около 600 тонн гумпомощи за сутки переданы Донбассу, Харьковской и Херсонской областям.
  • В Россию за сутки с территорий Донбасса и Украины эвакуированы 23,4 тыс. человек.
  • Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном, который вышел из порта Одессы утром 1 августа, вошел в территориальные воды Турции — данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
  • Мессенджеру Telegram грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в 422 Мировом судебном участке, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.
Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Экономика, что с ней происходит

  • Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании „Роскадастра“ путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений.
  • В Siemens Energy отметили, что турбина для газопровода „Северный поток“ готова к транспортировке в Россию.
  • G7 изучает возможность полного запрета на транспортировку российской нефти — ТАСС.
  • Франция заморозила российские активы на 1,2 млрд евро, причем в эту сумму не включены средства Центробанка, заявил глава разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала.
  • Минсельхоз России разработает план ускоренного перехода отрасли растениеводства на семена отечественной селекции. Об этом говорится в сообщении министерства.
  • Завод Unilever в Петербурге по производству бытовой химии и косметики продолжит работу после ухода компании Ekaterra (Lipton, Saito и Brooke Bond).
  • Производитель красок Jotun продал свои активы в России. Их выкупила группа „Атомстройкомплекс“. Сумма сделки не приводится.

  • В Москве начали открываться магазины H&M, сообщают в соцсетях.

Кстати, Wildberries начал продавать товары бренда H&M.

Реакции политиков

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Мьянмы Нейпьидо. Он проведет переговоры с главой МИД республики Вунна Маун Лвином. Также планируются встречи с руководством страны.
  • США попытались унизить Китай и тем самым подтолкнули Пекин ближе к России, заявил член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РЕН ТВ.

„Эти визиты показывают, что США готовы с Тайванем вести отношения политического характера, что ущемляет Китай, как единственно законное правительство. Это большая ошибка американцев. Я думаю, они даже не поняли, что они сотворили сегодня“, — отметил Джабаров.

Напомним, накануне на Тайвань прилетела американский политик Нэнси Пелоси. Китай в ответ на это объявил военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня с четверга по воскресенье — „Известия“.

  • Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала „бороться за президента РФ“ во время прямой трансляции Консервативной партии.

Кандидат на пост премьер-министра страны обратилась к членам партии. „Я также буду продолжать бороться за Владимира Путина!“, — заявила она.

  • Москва предупредила Запад о необходимости выполнять вторую часть „зерновой сделки“.

„Достигнутые в Стамбуле договоренности, подчеркну, носят пакетный характер <…> а поэтому мы предостерегаем от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета сделки. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн зерна“, — напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что „Европе грозит настоящий шторм“ в энергетической сфере

„Зима приходит каждый год, но та, с которой мы сталкиваемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа (по объему) и будет ли он доступным (по цене)… Мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к тому, когда Россия вообще прекратит поставки в любой момент по своему выбору“.

Реакции: люди, сообщества

  • „Фонд Сколково“, технопарк и Сколковский институт науки и технологий („Сколтех“) попали под новые американские санкции. Это грозит организациям ограничением доступа к американским технологиям и может серьезно осложнить разработку телеком-оборудования на открытом интерфейсе, а также для связи поколения 6G — „Коммерсант“.
  • Под санкциями США также оказались российские металлурги: Дмитрий Пумпянский (бывший главный совладелец „Трубной металлургической компании“) и Виктор Рашников (владелец Магнитогорского металлургического комбината).

Информация, которую вы могли пропустить

  • Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, позволит гражданам России и Белоруссии регистрироваться для сдачи его в удаленном формате с 4 августа.

  • День ВДВ отметили в России 2 августа. Не обошлось и без купания в фонтанах.

Как праздник прошел в Барнауле — в нашем фоторепортаже.

  • Дмитрия Медведева взломали в соцсетях. Об этом рассказал его помощник. В результате „кибердиверсии“ в сети появился пост, который сводился к идее „воссоединения России с Грузией и Казахстаном“.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

  • USD 60,15
  • EUR 61,26

Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 1 августа: „Хаймерса“ стало меньше, первое судно с зерном из Одессы, а Lipton, до свидания».

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