31 июля
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Политика

Россия приглашает ООН в Еленовку, Турция наращивает экспорт в Россию, а ОВI покупают за 1 евро. Что еще произошло 30 июля

Что произошло 30 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 30 июля

Брифинг Минобороны РФ, 30 июля

За сутки поражено: восемь пунктов управления, а также живая сила и военная техника противника в 256 районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В районе Кривого Рога истребительной авиацией уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37 производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 и поражены: батарея РСЗО «Ураган», две батареи гаубиц «Гиацинт-Б». Также подавлены: шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три взвода орудий Д-20, четыре взвода орудий Д-30.

Средствами ПВО за сутки сбито 13 беспилотников. Кроме того, перехвачено в воздухе шесть снарядов РСЗО, а также две ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины РСЗО, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1 отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 бойцов. Еще около 250 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.
  • Высокоточными ракетами «Искандер» нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен"* (запрещено в России), оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 националистов и 10 единиц военной техники.
  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в украинском Измаиле удерживают 67 российских гражданских моряков.
  • Подразделения Донецкой и Луганской народных республик и России освободили 262 населенных пункта в ДНР, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
  • Краснодарский край взял шефство над освобожденными районами Харьковской области, сообщили в военно-гражданской администрации области.
  • ООН готова направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО в населенном пункте Еленовка, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования удара.
  • Украинские войска в полночь с 29 на 30 июля нанесли РСЗО HIMARS удар по Каховской ГЭС, все ракеты были перехвачены ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации города.
  • Власти Украины решили провести обязательную эвакуацию из подконтрольных Киеву районов Донецкой области, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. планируется вывезти 220 тыс. человек.
  • Россия эвакуировала почти 3 млн человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, сообщило Миноброны РФ.

Экономика, что с ней происходит

  • В июне 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% к предыдущему месяцу — до $791,4 млн, сообщил 29 июля Турецкий институт статистики.
  • Газпром опубликовал часть переписки с Siemens Energy, обслуживающей турбины для «Северного потока». Из документов следует, что в ходе проверок были выявлены серьезные неисправности.
  • Газпром прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Компания объяснила это нарушением условий отбора газа.
  • Япония уведомила США о планах сохранить доли в «Сахалине-2».
  • Оператор шведских электросетей Svenska kraftnat предупреждает о возможности отключений электроэнергии предстоящей зимой.
  • Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Идея о переводе газовых расчетов с «недружественными» странами на рубли принадлежит помощнику президента России и бывшему министру экономического развития Максиму Орешкину, сообщило агентство Bloomberg.
  • Цены на строительные материалы, необходимые для проведения ремонта, за год выросли почти на 20% в Москве и почти на 10% в Санкт-Петербурге. Основная причина — сокращение ассортимента некоторых импортных брендов.
  • Карты китайской платежной системы UnionPay планируют начать выпускать еще два крупных российских банка — МКБ и ДОМ. РФ, пишут «Известия».
Карта UnionPay.
Карта UnionPay.
Altapress.ru
  • Туркмения впервые экспортировала бензин марки А-98 экологических классов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки сообщила в субботу газета «Нейтральный Туркменистан».
  • Финальные решения о работе производственных площадок АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске примут в ближайшие два месяца.
  • Немецкая OBI GmH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже шести юридических лиц, на которые записаны магазины компании в России, пишут «Ведомости». Сумма договора составила 1 евро.
OBI.
OBI.
wikipedia.org/
  • Россияне чаще вносят наличные в банкоматы, чем снимают их, следует из исследования, проведенного банком «Русский стандарт», материалы которого в субботу оказались в распоряжении ТАСС.

Политика: встречи и обсуждения

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, стоят президент Владимир Зеленский и США. По мнению Володина, таким образом они «убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались».
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен блокирует попытки Конгресса включить Россию в национальный список стран — спонсоров терроризма, сообщила газета The New York Times.

Реакции: люди, сообщества

  • Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса. Такое мнение высказала в пятницу вечером газета Financial Times.
  • МИД РФ прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей, заявила Мария Захарова, комментируя инцидент.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из российских отелей, выкрикивает фразы о ненависти к русским. МИД Норвегии сожалеет об инциденте с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске, сообщили в ведомстве.

  • Президент футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч заявил в беседе с изданием Milliyet, что его команда не будет извиняться за поведение своих болельщиков на матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Они начали скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин!», когда на 57-й минуте полузащитник украинской команды Виталий Буяльский открыл счет в игре и начал праздновать перед фанатами забитый гол.

Информация, которую вы могли пропустить

  • С 5 сентября в школах введут классные часы, которые будут посвящены ценностям российского общества, закрепленным в стратегии нацбезопасности, пишет ТАСС. Классные часы получат название «Разговоры о важном».
  • Сделка по покупке российского бизнеса сети кофеен Starbucks завершена, сообщил Тимати: «Теперь официально все активы сети СБ приобретены и находятся под нашим (с ресторатором Антоном Пинским. — Прим. ред.) трепетным руководством».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 61,31₽
  • EUR 62,57₽

Замечательного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 29 июля: «Удар по своим, жилищные сертификаты для Мариуполя, и СМИ-иноагент Быков».

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