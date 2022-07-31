Россия приглашает ООН в Еленовку, Турция наращивает экспорт в Россию, а ОВI покупают за 1 евро. Что еще произошло 30 июля

За сутки поражено: восемь пунктов управления, а также живая сила и военная техника противника в 256 районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В районе Кривого Рога истребительной авиацией уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37 производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 и поражены: батарея РСЗО «Ураган», две батареи гаубиц «Гиацинт-Б». Также подавлены: шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три взвода орудий Д-20, четыре взвода орудий Д-30.

Средствами ПВО за сутки сбито 13 беспилотников. Кроме того, перехвачено в воздухе шесть снарядов РСЗО, а также две ракеты «Точка-У».