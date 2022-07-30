Удар по своим, жилищные сертификаты для Мариуполя, и СМИ-иноагент Быков. Что еще произошло 29 июля

Что произошло 29 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 29 июля

Брифинг Минобороны РФ , 29 июля Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30 механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс. Кроме того, критические потери понесла 57 мотопехотная бригада. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81 аэромобильной бригады, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах. Самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка «Бук-М1». Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотников. Кроме того, перехвачено двенадцать снарядов РСЗО и одна баллистическая ракета «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов.

Минобороны РФ сообщило , что по следственному изолятору в районе Еленовки , в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие , в том числе боевики формирования «Азов"* ( запрещено на территории РФ), нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибло 53 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того , ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

Россия выдаст жилищные сертификаты жителям Мариуполя , чьи дома были разрушены во время военных действий. Они позволят купить жилье в любом населенном пункте на территории ДНР. Кроме того , владельцам пострадавших зданий в ДНР и ЛНР будут выделены единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тыс. руб. на квадратный метр.

жителям Мариуполя чьи дома были разрушены во время военных действий. Они позволят купить жилье в любом населенном пункте на территории ДНР. Кроме того владельцам пострадавших зданий в ДНР и ЛНР будут выделены единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тыс. руб. на квадратный метр. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил , что разработан план полного восстановления Мариуполя за 3 года , в него включен среди прочего аэропорт города.

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в том числе 3,5 тыс. детей без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса за сутки. Глобальные банки Citi и JPMorgan закрывают корсчета для российских банков , исключения сделаны только для Газпромбанка и Национального клирингового центра.

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Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, главного редактора The New Times Евгению Альбац и сооснователя фонда «Нужна помощь» Дмитрия Алешковского.

Экономика , что с ней происходит

Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 4% в годовом выражении. Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля поставила новый рекорд — 8,9%.

по итогам второго квартала составил 4% в годовом выражении. Годовая по итогам июля поставила новый рекорд — 8,9%. Падение украинской экономики в этом году станет самым глубоким за всю историю страны. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

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документов разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Глава комитета по энергетике Бундестага Клаус Эрнст рассказал ТАСС, что для поставок российского газа в Германию можно было бы использовать «Северный поток-2», если не окажется других возможностей.

«Северный поток-2», если не окажется других возможностей. Москва готова восстановить поставки газа в Болгарию при желании Софии , контракт Газпрома действителен. Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

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Общая сумма расходов Renault из-за ухода из России по итогам первого полугодия 2022 года составила €2,3 млрд , говорится в ежеквартальной отчетности компании.

из-за ухода из России по итогам первого полугодия 2022 года составила €2,3 млрд говорится в ежеквартальной отчетности компании. Завод шин немецкой компании Continental в Калуге , которая в марте решил приостановить производство и бизнес в России на фоне военной операции , возобновит работу 1 августа.

, которая в марте решил приостановить производство и бизнес в России на фоне военной операции возобновит работу 1 августа. У завода Otis в Санкт-Петербурге появится новое название , однако его еще не придумали , рассказал вице-премьер Денис Мантуров.

появится новое название однако его еще не придумали рассказал вице-премьер Денис Мантуров. Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания.

Kraft Heinz , логотип. www.flickr.com/

Гендиректор L’Occitane Рейнольд Гейгер заявил , что французской компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота. Он назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка.

Рейнольд Гейгер заявил что французской компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота. Он назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка. Британский поставщик алкоголя Diageo оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов.

оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов. Объем ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров составил почти $4 млрд .

. Минпромторг и Минфин РФ могут вскоре найти общее решение по отмене НДС в судоремонтной отрасли , сообщил Денис Мантуров.

Политика: встречи и обсуждения

Поставки Украине западного оружия «продлевают агонию режима в Киеве». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

«Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИД.

Владимир Путин поставил задачу вице-премьеру Марату Хуснуллину , чтобы жители Донбасса провели зиму «в нормальных , человеческих условиях».

Аргентина , Бразилия и Мексика отказались осуждать военную операцию России на Украине. Об этом говорится в декларации , принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки.

отказались осуждать военную операцию России на Украине. Об этом говорится в декларации принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки. Кремль не согласен с утверждением Джейка Салливана о том , что Москве якобы не интересны дипломатия и переговоры с Украиной , заявил пересс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Реакции: люди , сообщества

Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну артисту Филиппу Киркорову, сообщает молдавский новостной портал Deschide.

Информация , которую вы могли пропустить

Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности направить запрос соответствующие органы для проверки магазинов Леруа Мерлен. Он заявил , что получил жалобы от граждан , которые нашли там обои с детской картой мира , на которой Крым был частью Украины , а также отсутствовали независимые ЛНР , ДНР и Южная Осетия.

Эстония предложит закрыть россиянам въезд в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 61,31₽

EUR 62,57₽

Хороших выходных! Кстати, загляните, что произошло 28 июля: «800 снарядов за сутки по ДНР, Египет отказался от украинского зерна, и Стивен Сигал остался гражданином России».