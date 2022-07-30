Удар по своим, жилищные сертификаты для Мариуполя, и СМИ-иноагент Быков. Что еще произошло 29 июля

Главное за 29 июля
Брифинг Минобороны РФ, 29 июля
Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30 механизированная бригада, готовившаяся к отправке на Донбасс. Кроме того, критические потери понесла 57 мотопехотная бригада.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81 аэромобильной бригады, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
Самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотников. Кроме того, перехвачено двенадцать снарядов РСЗО и одна баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ сообщило, что по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов"* (запрещено на территории РФ), нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибло 53 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.
- Россия выдаст жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены во время военных действий. Они позволят купить жилье в любом населенном пункте на территории ДНР. Кроме того, владельцам пострадавших зданий в ДНР и ЛНР будут выделены единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тыс. руб. на квадратный метр.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разработан план полного восстановления Мариуполя за 3 года, в него включен среди прочего аэропорт города.
- 25,2 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей, без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса за сутки.
- Глобальные банки Citi и JPMorgan закрывают корсчета для российских банков, исключения сделаны только для Газпромбанка и Национального клирингового центра.
- DHL прекратит с 1 сентября доставку грузов по России. Компания объяснила это техническими трудностями, а также законодательными ограничениями. При этом клиенты смогут отправлять грузы за границу.
- Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, главного редактора The New Times Евгению Альбац и сооснователя фонда «Нужна помощь» Дмитрия Алешковского.
Экономика, что с ней происходит
- Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 4% в годовом выражении. Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля поставила новый рекорд — 8,9%.
- Падение украинской экономики в этом году станет самым глубоким за всю историю страны. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.
- Венгрия планирует летом заключить сделку по закупке газа РФ дополнительно в объеме 700 млн куб. м, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
- На сегодняшний день у Газпрома нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока».
- Глава комитета по энергетике Бундестага Клаус Эрнст рассказал ТАСС, что для поставок российского газа в Германию можно было бы использовать «Северный поток-2», если не окажется других возможностей.
- Москва готова восстановить поставки газа в Болгарию при желании Софии, контракт Газпрома действителен. Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
- Технические работы по организации вывоза зерна с Украины завершаются, поставки планируются в ближайшее время, сообщили в Минобороны Турции.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что ситуация в российской экономике продолжает складываться лучше прогнозов марта-апреля.
- В «Яндексе» обсуждают возможный раздел активов с основателем компании Аркадием Воложем. В результате потенциальной сделки контроль над российским «Яндексом» может смениться, а Волож получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом, сообщил РБК.
- Общая сумма расходов Renault из-за ухода из России по итогам первого полугодия 2022 года составила €2,3 млрд, говорится в ежеквартальной отчетности компании.
- Завод шин немецкой компании Continental в Калуге, которая в марте решил приостановить производство и бизнес в России на фоне военной операции, возобновит работу 1 августа.
- У завода Otis в Санкт-Петербурге появится новое название, однако его еще не придумали, рассказал вице-премьер Денис Мантуров.
- Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания.
- Гендиректор L’Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что французской компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота. Он назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка.
- Британский поставщик алкоголя Diageo оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов.
- Объем ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров составил почти $4 млрд.
- Минпромторг и Минфин РФ могут вскоре найти общее решение по отмене НДС в судоремонтной отрасли, сообщил Денис Мантуров.
Политика: встречи и обсуждения
- Поставки Украине западного оружия «продлевают агонию режима в Киеве». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
«Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИД.
- Владимир Путин поставил задачу вице-премьеру Марату Хуснуллину, чтобы жители Донбасса провели зиму «в нормальных, человеческих условиях».
- Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать военную операцию России на Украине. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки.
- Кремль не согласен с утверждением Джейка Салливана о том, что Москве якобы не интересны дипломатия и переговоры с Украиной, заявил пересс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Реакции: люди, сообщества
- Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну артисту Филиппу Киркорову, сообщает молдавский новостной портал Deschide.
Информация, которую вы могли пропустить
- Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности направить запрос соответствующие органы для проверки магазинов Леруа Мерлен. Он заявил, что получил жалобы от граждан, которые нашли там обои с детской картой мира, на которой Крым был частью Украины, а также отсутствовали независимые ЛНР, ДНР и Южная Осетия.
- Эстония предложит закрыть россиянам въезд в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 61,31₽
- EUR 62,57₽
Хороших выходных! Кстати, загляните, что произошло 28 июля: «800 снарядов за сутки по ДНР, Египет отказался от украинского зерна, и Стивен Сигал остался гражданином России».