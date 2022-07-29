800 снарядов за сутки по ДНР, Египет отказался от украинского зерна, и Стивен Сигал остался гражданином России. Что еще произошло 28 июля

Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72 механизированной бригады уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. В результате ударов ВКС России полностью утратил боеспособность батальон 60 пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих подразделения.

За сутки поражено: девять пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 173 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов. Истребителем Су-35C уничтожена пусковая установка ЗРК С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две батареи РСЗО «Ураган», батарея РСЗО «Град» и батарея гаубиц «Мста-Б». Кроме того, за сутки подавлено: пять взводов орудий Д-20 и девять взводов орудий Д-30.

Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотника. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО «Ольха» и девять снарядов РСЗО «Ураган».