800 снарядов за сутки по ДНР, Египет отказался от украинского зерна, и Стивен Сигал остался гражданином России. Что еще произошло 28 июля

Главное за 28 июля
Брифинг Минобороны РФ, от 28 июля
Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72 механизированной бригады уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. В результате ударов ВКС России полностью утратил боеспособность батальон 60 пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих подразделения.
За сутки поражено: девять пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 173 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов. Истребителем Су-35C уничтожена пусковая установка ЗРК С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две батареи РСЗО «Ураган», батарея РСЗО «Град» и батарея гаубиц «Мста-Б». Кроме того, за сутки подавлено: пять взводов орудий Д-20 и девять взводов орудий Д-30.
Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотника. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО «Ольха» и девять снарядов РСЗО «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Украинская армия за прошедшие сутки 146 раз открывала огонь по территории ДНР, выпустив более 800 боеприпасов, что стало максимальным показателем с начала военных действий.
- Число беженцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, превысило 2,9 млн.
- Первое судно с зерном, согласно подписанному ранее соглашению между Турцией, ООН, Украиной и Россией, может выйти из украинского порта уже сегодня, 29 июля. Реализация продуктовой сделки позволит вывезти с Украины 23 млн тонн зерна. Об этом сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
- Открыт проезд через Днепр по дамбе Каховской ГЭС, этот маршрут является альтернативой Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережной частью Херсонской области.
- Парламент может рассмотреть в осеннюю сессию интеграцию новых территорий в правовое пространство России, считает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Клишас.
- На территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России.
Экономика, что с ней происходит
- В первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. По данным Минторга, это падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение нефтяных резервов.
- Международные резервы России по состоянию на 22 июля составили 567 млрд долларов, увеличившись за неделю на 1,7 млрд долларов, сообщает ЦБ РФ.
- Египет отказался от контрактов, в рамках которых в феврале и марте должен был получить от Украины в общей сложности 240 тыс. тонн зерна, сообщает Reuters.
- Еврокомиссия сообщила о поправках в свое предложение по Трансъевропейской транспортной сети, предусматривающих продление четырех транспортных коридоров ЕС на территории Украины и Молдавии. В документе указывается, что «сотрудничество с Россией и Белоруссией в области транспорта больше не считается приемлемым».
- Участники соглашения ОПЕК+ на встрече в начале августа могут принять решение сохранить добычу нефти на прежнем уровне или немного увеличить ее, сообщает Reuters.
- Shell оценила чистые расходы от продажи АЗС и завода в России в 83 млн долларов.
- Кадастровая служба Черногории начала заморозку недвижимости россиян, которые попали в утвержденный ранее санкционный список.
- Посольство РФ призвало Вашингтон принять шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под санкционных ограничений.
- Немецкая инжиниринговая компания Linde (производитель промышленных газов) зафиксировала убыток от обесценения своих активов в России в размере 993 млн долларов.
- Общие потери от выходи из России производителя Smirnoff, Guinness и Baileys составил 146 млн фунтов стерлингов.
- Власти Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию с потребителей. Расходы домохозяйств Германии, использующих газ для отопления и получения электроэнергии, могут вырасти на несколько сотен евро в год из-за введения специального сбора, — вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
- Украина продала в Европу крупнейшие объемы металлургического угля за последние три года. Причиной роста стала частичная остановка металлургических предприятий в самой стране.
- Ритейлеры подключают к поставкам электроники ИП. По версии участников рынка, поток товаров переключился на небольших частных поставщиков, которые смогли быстро наладить параллельный импорт, пишет «Коммерсант».
- В NASA сообщили о планах России остаться на МКС до создания Российской орбитальной служебной станции.
- Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet готов, сообщает ТАСС.
- H&M, приостановившая работу в России в начале марта, намерена продать права аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью 210 млн долларов.
Расходы на сворачивание бизнеса группа оценивает почти в 11 млрд рублей. Покупателем российского бизнеса H&M могут стать компании из дружественных стран, сообщили в Минпромторге России. Для этого, как отметили в ведомстве, государство готово оказывать поддержку инвесторам, решившим купить активы.
Что в России предпринимают для стабильности
- Михаил Мишустин сообщил кабмин РФ выделит более 10 млрд рублей. на поддержку неработающих пенсионеров.
- Также премьер-министр заявил, что правительство направит еще 45,5 млрд рублей. на реализацию льготных ипотечных программ: семейную, дальневосточную и льготную.
Реакции политиков
- Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, в том числе вопросы модернизации объединения. Министры также обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг нее.
- Эмбарго ЕС на газ из РФ невозможно, это нанесет вред нам самим, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Ситуация вокруг Украины показывает, что санкции против РФ «не так быстро» действуют, как рассчитывали в ЕС, отметил также канцлер.
- У некоторых западных партнеров Украины начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, который транслировал телеканал «Рада». Он рассказал, что ряд западных партнеров стали активно предлагать Киеву начать мирные переговоры с российской стороной. «Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — добавил Кулеба.
Реакции: люди, сообщества
- Американский актер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад паспорт гражданина РФ, заявил РИА Новости, что никогда не откажется от российского гражданства.
- УЕФА может наказать «Фенербахче» за то, что его фанаты на игре с киевским «Динамо» скандировали «Владимир Путин».
- Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в РФ для солистов группы «Би-2″.
Информация, которую вы могли пропустить
- Роскомнадзор подал иск с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации „Новой газеты“.
- К 1 сентября в школы Донецкой и Луганской народных республик поступят новые учебники по всем предметам.
- Московский суд оштрафовал мессенджер WhatsApp* (*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на 18 млн рублей, социальную сеть для обмена фото и видео Snapchat на 1 млн рублей, приложение для знакомств Tinder на 2 млн рублей, стриминговый сервис Spotify на 500 тыс. рублей, и сайт для бронирования отелей Hotels на 1 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 60,2₽
- EUR 61,21₽
(*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Отличной пятницы! Кстати, вот что произошло 27 июля: „Зеленый свет“ для зерна, Литва запрещает въезд патриарху, а Otis дешево продает свой российский бизнес».