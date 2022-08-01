1 августа
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Политика

Провокация в Севастополе, Россия меняет Морскую доктрину, а жители Голландии запасаются дровами. Что еще произошло 31 июля

Что произошло 31 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 31 июля

Брифинг Минобороны РФ, 31 июля

За сутки поражено: 13 пунктов управления, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах. В результате ударов ВКС России уничтожено до 100 военнослужащих и 25 единиц военной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 производства США, пусковая установка РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающая машина. Также подавлено: 9 взводов РСЗО «Град», 4 взвода орудий «Гиацинт-Б», 5 взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

Средствами ПВО за сутки сбито 5 беспилотников. Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов РСЗО.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов,

  • В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники.
  • Высокоточным оружием воздушного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники.
  • Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно, украинским беспилотником, ранены шесть человек, праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе перенесены, горожан просят оставаться дома, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Украина отрицает свою ответственность за атаку БПЛА на штаб Черноморского флота.
  • Первый караван из 16 сухогрузов с зерном с Украины прибудет в Турцию 3 августа, сообщил телеканал CNN Turk.
  • Владимир Путин в воскресенье подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Некоторые положения новой доктрины можно посмотреть в нашем обзоре ниже.

Экономика, что с ней происходит

  • Урожай зерна на Украине в 2022 году может сократиться в два раза от обычных показателей в два раза, написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
  • Организация стран — экспортеров нефти не ставит задачу конкурировать с Россией, а членство Москвы в формате ОПЕК+ является важным. Об этом заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс, передает Reuters.
  • Алжир заинтересован в присоединении к блоку БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. «У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он.
  • Россия планирует сохранить мировое лидерство в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов, следует из новой Морской доктрины РФ.
Ледокол &quot;Виктор Черномырдин&quot;.
Ледокол «Виктор Черномырдин».
rosmorport.ru
  • Британцы, уходящие в отпуска, отказываются от поездок по стране из-за роста цена на автомобильное топливо, а также другие товары и услуги.
  • Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает необходимым прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.
  • Жители Нидерландов запасаются дровами на случай нехватки газа и высоких цен на топливо, пишет газета Volkskrant. В стране с лета прошлого года, после резкого скачка цен, продажи дровяных каминов и печей увеличились почти на треть.
Дрова.
Дрова.
архив ЛХК «Алтайлес»
  • Цены на бензин на освобожденных территориях Запорожской области в настоящее время в 1,5 раза ниже, чем на территориях, подконтрольных Киеву.
  • В платы продукции крупнейшего в РФ производителя измерительной техники — томского завода «Манотомь» — внедрят отечественные микропроцессоры.
  • Компания IKEA возобновила в субботу возможность совершать покупки на своем сайте в ходе распродажи, которая была прервана в четверг. Это следует из информации на сайте компании.

Политика: встречи и обсуждения

  • Владимир Путин в воскресенье подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Некоторые положения новой Морской доктрины РФ:

— Курс США на доминирование в мировом океане является основным вызовом нацбезопасности РФ;
— Курильские и Балтийские проливы, Черное море и восточная часть Средиземноморья важны для нацбезопасности России;
— РФ будет укреплять военную инфраструктуру в Крыму и усиливать Черноморский флот;
— Россия будет осуществлять контроль военно-морской деятельности иностранных государств в акватории Северного морского пути;
— Новая морская доктрина предусматривает развитие производств для строительства современных авианесущих кораблей для военно-морского флота;
— РФ в Атлантике будет отстаивать свои национальные интересы и противостоять попыткам НАТО продвигать военную инфраструктуру к границам России;
— РФ может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане при исчерпании дипломатических возможностей.

  • Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. В последние несколько дней СМИ писали, что в ходе визита Пелоси может посетить Тайвань, и эти слухи усилили напряженность между США и Китаем. Вчера утром самолет Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд. За его полетом на сервисе FlightRadar24 в прямом эфире следили около 60 тысяч человек. Около 17:00 он приземлился на Гавайях.

Реакции: люди, сообщества

  • Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times.

«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием „Реквием по Европе“, потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — рассказала она.

  • Европейский союз полагает, что Россия в течение нескольких месяцев «выведет из строя экономику сообщества». Об этом в воскресенье написала немецкая газета Handelsblatt.

Информация, которую вы могли пропустить

  • C 1 августа граждане Украины, ЛНР и ДНР могут зарегистрироваться в качестве самозанятых на «Госуслугах». Это стало возможным после вступления в силу закона, который расширяет практику применения налога на профессиональный доход.
  • В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошел Главный военно-морской парад. В этом году в мероприятии приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих.
  • На МКС тоже прошел импровизированный парад ко Дню ВМФ России.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 61,31₽
  • EUR 62,57₽

Отличного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 30 июля: «Россия приглашает ООН в Еленовку, Турция наращивает экспорт в Россию, а ОВI покупают за 1 евро».

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