Провокация в Севастополе, Россия меняет Морскую доктрину, а жители Голландии запасаются дровами. Что еще произошло 31 июля

Что произошло 31 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 31 июля Брифинг Минобороны РФ , 31 июля За сутки поражено: 13 пунктов управления, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах. В результате ударов ВКС России уничтожено до 100 военнослужащих и 25 единиц военной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 производства США, пусковая установка РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающая машина. Также подавлено: 9 взводов РСЗО «Град», 4 взвода орудий «Гиацинт-Б», 5 взводов орудий Д-30 на огневых позициях. Средствами ПВО за сутки сбито 5 беспилотников. Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов РСЗО. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также , уничтожено 11 единиц военной техники.

на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники. Высокоточным оружием воздушного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72 механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих , две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники.

военнослужащих две гаубицы и десять единиц военной техники. Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован, предположительно , украинским беспилотником , ранены шесть человек , праздничные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе перенесены , горожан просят оставаться дома , сообщил губернатор Михаил Развожаев. Украина отрицает свою ответственность за атаку БПЛА на штаб Черноморского флота. Первый караван из 16 сухогрузов с зерном с Украины прибудет в Турцию 3 августа , сообщил телеканал CNN Turk.

из 16 сухогрузов с зерном с Украины прибудет в Турцию 3 августа сообщил телеканал CNN Turk. Владимир Путин в воскресенье подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Некоторые положения новой доктрины можно посмотреть в нашем обзоре ниже.

Экономика , что с ней происходит

Урожай зерна на Украине в 2022 году может сократиться в два раза от обычных показателей в два раза , написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

от обычных показателей в два раза написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Организация стран — экспортеров нефти не ставит задачу конкурировать с Россией , а членство Москвы в формате ОПЕК+ является важным. Об этом заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс , передает Reuters.

задачу конкурировать с Россией а членство Москвы в формате ОПЕК+ является важным. Об этом заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс передает Reuters. Алжир заинтересован в присоединении к блоку БРИКС , заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. «У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС , и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он.

в присоединении к блоку БРИКС заявил президент республики Абдельмаджид Теббун. «У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он. Россия планирует сохранить мировое лидерство в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов , следует из новой Морской доктрины РФ.

Ледокол «Виктор Черномырдин». rosmorport.ru

Британцы , уходящие в отпуска , отказываются от поездок по стране из-за роста цена на автомобильное топливо , а также другие товары и услуги.

уходящие в отпуска от поездок по стране из-за роста цена на автомобильное топливо а также другие товары и услуги. Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает необходимым прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.

использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России. Жители Нидерландов запасаются дровами на случай нехватки газа и высоких цен на топливо , пишет газета Volkskrant. В стране с лета прошлого года , после резкого скачка цен , продажи дровяных каминов и печей увеличились почти на треть.

Дрова. архив ЛХК «Алтайлес»

Цены на бензин на освобожденных территориях Запорожской области в настоящее время в 1,5 раза ниже , чем на территориях , подконтрольных Киеву.

, чем на территориях подконтрольных Киеву. В платы продукции крупнейшего в РФ производителя измерительной техники — томского завода «Манотомь» — внедрят отечественные микропроцессоры.

микропроцессоры. Компания IKEA возобновила в субботу возможность совершать покупки на своем сайте в ходе распродажи , которая была прервана в четверг. Это следует из информации на сайте компании.

Политика: встречи и обсуждения

Владимир Путин в воскресенье подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Некоторые положения новой Морской доктрины РФ:

— Курс США на доминирование в мировом океане является основным вызовом нацбезопасности РФ;

— Курильские и Балтийские проливы, Черное море и восточная часть Средиземноморья важны для нацбезопасности России;

— РФ будет укреплять военную инфраструктуру в Крыму и усиливать Черноморский флот;

— Россия будет осуществлять контроль военно-морской деятельности иностранных государств в акватории Северного морского пути;

— Новая морская доктрина предусматривает развитие производств для строительства современных авианесущих кораблей для военно-морского флота;

— РФ в Атлантике будет отстаивать свои национальные интересы и противостоять попыткам НАТО продвигать военную инфраструктуру к границам России;

— РФ может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане при исчерпании дипломатических возможностей.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в поездку по странам Азии. В последние несколько дней СМИ писали , что в ходе визита Пелоси может посетить Тайвань , и эти слухи усилили напряженность между США и Китаем. Вчера утром самолет Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд. За его полетом на сервисе FlightRadar24 в прямом эфире следили около 60 тысяч человек. Около 17:00 он приземлился на Гавайях.

Реакции: люди , сообщества

Европейские государства становятся все более слабыми игроками на международной арене, уступая место азиатским странам, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times.

«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием „Реквием по Европе“, потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — рассказала она.

Европейский союз полагает, что Россия в течение нескольких месяцев «выведет из строя экономику сообщества». Об этом в воскресенье написала немецкая газета Handelsblatt.

Информация , которую вы могли пропустить

C 1 августа граждане Украины , ЛНР и ДНР могут зарегистрироваться в качестве самозанятых на «Госуслугах». Это стало возможным после вступления в силу закона , который расширяет практику применения налога на профессиональный доход.

могут зарегистрироваться в качестве самозанятых на «Госуслугах». Это стало возможным после вступления в силу закона который расширяет практику применения налога на профессиональный доход. В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошел Главный военно-морской парад. В этом году в мероприятии приняли участие более 40 кораблей , катеров и подводных лодок , а также 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих.

На МКС тоже прошел импровизированный парад ко Дню ВМФ России.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

USD 61,31₽

EUR 62,57₽

Отличного понедельника! Кстати, загляните, что произошло 30 июля: «Россия приглашает ООН в Еленовку, Турция наращивает экспорт в Россию, а ОВI покупают за 1 евро».