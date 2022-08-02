«Хаймерса» стало меньше, первое судно с зерном из Одессы, а Lipton, до свидания. Что еще произошло 1 августа

Что произошло 1 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 1 августа Минобороны РФ , брифинг 1 августа Высокоточным оружием нанесен удар по пункту временной дислокации 92 механизированной бригады. Уничтожено до 200 боевиков и семь единиц бронетехники. Кроме того, в Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. За сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. В ходе контрбатарейной борьбы в районе Уманское уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин РСЗО, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.

Генсек ООН получил запросы от России и Украины о проведении расследования удара по Еленовке . Об этом сообщили в офисе генсека.

. Об этом сообщили в офисе генсека. Минобороны России сообщило , что ВС РФ уничтожили ракетным ударом по заводу «Украинские энергетические машины» в Харькове две пусковые установки американской РСЗО HIMARS

что ВС РФ уничтожили ракетным ударом по заводу «Украинские энергетические машины» в Харькове пусковые установки американской РСЗО HIMARS В Турции сообщили о подготовке к выходу в море новых судов с зерном в портах Украины. Совместный координационный центр в режиме онлайн отслеживает прохождение по маршруту сухогруза под флагом Сьерра-Леоне с более чем 26 тыс. тонн кукурузы.

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев , до 9 марта 2023 года.

до 2023 года. Великобритания ослабила санкции против России в сфере страхования авиационной отрасли. Послабления не затрагивают военные товары и технологии.

против России в сфере страхования авиационной отрасли. Послабления не затрагивают военные товары и технологии. В Госдуму внесли законопроект , запрещающий усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей , гражданам иностранных государств , входящих в перечень недружественных — ТАСС.

Экономика , что с ней происходит

Примерно на две недели объем отгружаемого с Украины зерна в рамках зерновой сделки будет ограничен до трех судов в день , сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По данным «Коммерсанта», американская нефтесервисная компания Baker Hughes, продающая на фоне санкций российский бизнес местному менеджменту , значительно сократит его масштабы в стране.

Так, ключевым активом, который получат новые владельцы, станет буровое подразделение, задействованных в других бизнесах сотрудников ожидают сокращения.

Банк России: российская экономика будет сокращаться в годовом выражении до середины 2023 года , а затем будет расти восстановительным темпом.

, а затем будет расти восстановительным темпом. Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия сократился на 35% , до до 32,65 млн литров. Основная причина — санкции и отказ от поставок крупнейших производителей. Пополнять ассортимент планируют за счет российских напитков и импорта рома , сообщает «Коммерсант».

, до до 32,65 млн литров. Основная причина — санкции и отказ от поставок крупнейших производителей. Пополнять ассортимент планируют за счет российских напитков и импорта рома сообщает «Коммерсант». H&M не открыл магазины для распродаж 1 августа. Однако очереди из покупателей все-таки собрались.

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в РФ к концу 2022 года, рассказали в пресс-службе компании Ekaterra.

Голландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине года.

планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине года. Власти Москвы и «КамАЗ» договорились инвестировать в завод «Москвич» 5 млрд рублей , свидетельствуют данные соглашения.

Реакции политиков

Президент Владимир Путин высказался на совещании по развитию металлургического комплекса. Вот его заявления:

— Санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики. Принципы Всемирной торговой организации оказались просто «выброшены на помойку» западными политиками, которые ввели санкции;

— Западные ограничения против российской металлургии призваны сдержать РФ в этой сфере и переделить рынки в свою пользу;

— РФ всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж, но не будет работать себе в ущерб;

— Российским властям нужно сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса на продукцию металлургии, важно не только сохранять стабильные поставки, но и наращивать их объемы.

Антониу Гутерриш призвал добиться полного уничтожения ядерного оружия.

«Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия — это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью», — сказал генсек ООН.

Германия не прекращает поставки оружия на Украину, передавая Киеву, среди прочего, новую технику, которой вооруженные силы Германии пока не обладают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — подчеркнул он.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО.

«Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — сказал он во время шоу The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Реакции: люди , сообщества

Бывший директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции. На иск обратил внимание телеканал RTVI.

Худавердян требует отменить санкции, объясняя это тем, что приведенные ЕС основания для их введения «являются недостаточными и в их поддержку отсутствуют достоверные доказательства». В иске Худавердян подчеркивает, что не поддерживает действия российских властей на Украине.

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РФ внесла в черный список 39 политиков , бизнесменов и журналистов Великобритании , заявили в МИД России. В него вошел , в частности , экс-премьер Британии Джеймс Кэмерон.

политиков бизнесменов и журналистов Великобритании заявили в МИД России. В него вошел в частности экс-премьер Британии Джеймс Кэмерон. Народная артистка России Лариса Долина встретилась с участниками спецоперации на Украине , которые сейчас находятся в военном госпитале имени Бурденко в Москве — «Известия».

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В Узбекистане спустя пять месяцев снова стали принимать трансграничные переводы с карт платежной системы «Мир», сообщили в едином общереспубликанском процессинговом центре Uzcard.

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Хорошего дня! Кстати, посмотрите, что произошло 31 июля: «Провокация в Севастополе, Россия меняет Морскую доктрину, а жители Голландии запасаются дровами».