Бессрочное право неприкосновенности получит бывший президент РФ

Экс-президент России получит право на неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий, сообщил глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Это предусматривает внесенный в Госдуму законопроект в развитие поправок в конституцию РФ.

Согласно действующему законодательству, бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства, пишет bfm.ru.

«Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий», — указал сенатор.

Ранее сообщалось, что в новом федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов правительство России предложило зарезервировать 879,7 млн рублей на содержание 30 новых «путинских сенаторов», а также бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева.