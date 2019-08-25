«Бесят до трясучки»: Артемий Лебедев объяснил, зачем записал шуточный ролик, что покидает Россию

Ранее, напомним, Лебедев на своем YouTube-канале опубликовал ролик, где говорил, что срочно покидает Россию из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов «За свободные выборы». Он говорил, что это сложное решение, но ситуация в стране слишком серьезная и он решил выехать в Европу.
После этого последовала мощная реакция, особенно в соцсетях, где Лебедеву стали припоминать все госзаказы, на которых он живет, и обвинять, что ничего, кроме госзаказов, у него якобы и нет.
Вскоре Лебедев объяснил, что все сказанное было «направлено на школьников» и он хотел постебать либералов.
Артемий Лебедев:
дизайнер:
Люди выходят и начинают кричать с иступлением. Причем они верят в это. Они говорят, что некие они, которые злые и плохие, они у нас все что можно украли. А есть мы, сидим тут такие благородные, и они нас не пускают. У меня просто мозг взрывается.
По словам Лебедва, он взял «самые тупые аргументы» и записал 2 минуты «идиотического текста». Дизайнер назвал либералов бездельниками, которые занимаются «лютой бессмысленностью». При этом он сообщил, что либералы — не единственные, кого он высмеивает.
Артемий Лебедев:
дизайнер:
Если взять мои записи за месяц, то там всегда будут выступления от разных ролей. То я стебу проповедников, то я стебу чиновников, то я стебу либералов, то я стебу бизнес-тренеров.
Впрочем, за свое заявление он тут поплатился десятками комментариев, где его, в частности, называют «сосуном бюджета».