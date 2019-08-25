«Бесят до трясучки»: Артемий Лебедев объяснил, зачем записал шуточный ролик, что покидает Россию

Дизайнер Артемий Лебедев не собирался покидать навсегда Россию. Ролик, в котором он говорил, что покидает страну по политическим мотивам, оказался своего рода шуткой, которая, по его словам, «вышла из берегов». Он хотел «постебать либеральные аргументы», которые «бесят его до трясучки». Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале « А поговорить? ».

Ранее, напомним, Лебедев на своем YouTube-канале опубликовал ролик, где говорил, что срочно покидает Россию из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов «За свободные выборы». Он говорил, что это сложное решение, но ситуация в стране слишком серьезная и он решил выехать в Европу.

После этого последовала мощная реакция, особенно в соцсетях, где Лебедеву стали припоминать все госзаказы, на которых он живет, и обвинять, что ничего, кроме госзаказов, у него якобы и нет.

Вскоре Лебедев объяснил, что все сказанное было «направлено на школьников» и он хотел постебать либералов.

Артемий Лебедев:

дизайнер:

Люди выходят и начинают кричать с иступлением. Причем они верят в это. Они говорят, что некие они, которые злые и плохие, они у нас все что можно украли. А есть мы, сидим тут такие благородные, и они нас не пускают. У меня просто мозг взрывается.

По словам Лебедва, он взял «самые тупые аргументы» и записал 2 минуты «идиотического текста». Дизайнер назвал либералов бездельниками, которые занимаются «лютой бессмысленностью». При этом он сообщил, что либералы — не единственные, кого он высмеивает.

Артемий Лебедев:

дизайнер:

Если взять мои записи за месяц, то там всегда будут выступления от разных ролей. То я стебу проповедников, то я стебу чиновников, то я стебу либералов, то я стебу бизнес-тренеров.

Впрочем, за свое заявление он тут поплатился десятками комментариев, где его, в частности, называют «сосуном бюджета».