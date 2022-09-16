17 сентября
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Политика

Без галстука: опубликовано видео, как Путин побывал в «Вечном городе» и посадил дуб

Накануне в Самарканде (Узбекистан) прошел вечер «без галстуков» лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Неформальный вечер лидеров ШОС в Самарканде.
Неформальный вечер лидеров ШОС в Самарканде.
president.uz

Неформальная часть началась с высадки деревьев главами делегаций, прибывшими на саммит, пишет Белта.бу. Теперь в Самарканде есть целая дубовая аллея ШОС.

Также президент РФ Владимир Путин побывал в культурно-этнографическом комплексе «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шелковый путь».

Также устроен прием от имени президента Республики Узбекистан, сообщается на сайте главы государства.

После — красивейший салют.

16 сентября саммит завершается. Все основные мероприятия запланированы на 16-е.

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