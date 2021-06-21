21 июня 13°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Без лидера. Путин назвал кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на грядущих выборах

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуры в первую пятерку федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах, сообщает ТАСС.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Михаил Хаустов

В пятерке лидеров ЕР, по мнению Путина, должны быть министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

«На мой взгляд, этот список, первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, но и люди относительно новые», — сказал Путин.

Дмитрия Медведева Путин не упомянул.

Медведев возглавляет «Единую Россию», в 2011 и 2016 годах он был единоличным лидером списка. В этом году аналитики также ожидали увидеть его в этой роли. При этом сам Медведев заявил, что пять выбранных лидеров партии были выбраны им совместно с Путиным, пишет polit.ru.

Накануне стало известно, кого «Единая Россия» отправила на выборы Госдумы от Алтайского края. Алтайский край вошел в одну тергруппу с Республикой Алтай.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость