Без поблажек. Кого и за что хотят лишать российского гражданства

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Лишать гражданства за алкогольный фальсификат. Как это возможно?

По словам Рябухина, сенаторы Совфеда хотят внести правки ко второму чтению законопроекта «О гражданстве РФ». По ним будут лишать гражданства и депортировать лиц, пойманных на незаконном производстве и обороте алкоголя.

Поддельный алкоголь. 22.мвд.рф.

«Мы хотим добавить (в перечень преступлений, за которые лишают гражданства. — Прим. ред.) незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны», — подчеркнул зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам.