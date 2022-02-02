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Политика

Без поблажек. Кого и за что хотят лишать российского гражданства

В Совете Федерации предложили лишать гражданства и депортировать тех, кого уличили в производстве и продаже суррогатного алкоголя. Рассказываем, зачем это нужно и как можно реализовать инициативу.

Фальсифицированный алкоголь.
Фальсифицированный алкоголь.
22.мвд.рф
1
Кто производит и продает суррогатный алкоголь?

75% граждан, фальсифицирующих алкоголь, — иностранцы из ближнего зарубежья. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

2
Лишать гражданства за алкогольный фальсификат. Как это возможно?

По словам Рябухина, сенаторы Совфеда хотят внести правки ко второму чтению законопроекта «О гражданстве РФ». По ним будут лишать гражданства и депортировать лиц, пойманных на незаконном производстве и обороте алкоголя.

Поддельный алкоголь.
Поддельный алкоголь.
22.мвд.рф.

«Мы хотим добавить (в перечень преступлений, за которые лишают гражданства. — Прим. ред.) незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны», — подчеркнул зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам.

3
Законопроект «О гражданстве РФ»: что о нем известно?

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве РФ».
Новый документ может сократить требования, по которым будут выдавать гражданство, для более чем 20 категорий лиц.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Также законопроект расширяет перечень преступлений, влекущих отзыв гражданства. В их числе преступления:

  • террористической направленности;
  • против государства;
  • в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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