Без поблажек. Кого и за что хотят лишать российского гражданства

75% граждан, фальсифицирующих алкоголь, — иностранцы из ближнего зарубежья. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
По словам Рябухина, сенаторы Совфеда хотят внести правки ко второму чтению законопроекта «О гражданстве РФ». По ним будут лишать гражданства и депортировать лиц, пойманных на незаконном производстве и обороте алкоголя.
«Мы хотим добавить (в перечень преступлений, за которые лишают гражданства. — Прим. ред.) незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны», — подчеркнул зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве РФ».
Новый документ может сократить требования, по которым будут выдавать гражданство, для более чем 20 категорий лиц.
Также законопроект расширяет перечень преступлений, влекущих отзыв гражданства. В их числе преступления:
- террористической направленности;
- против государства;
- в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.