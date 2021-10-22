56 человек умерли от паленого алкоголя в Алтайском крае за 9 месяцев

Только за 9 месяцев 2021 года в Алтайском крае произошло более тысячи случаев отравления алкогольной продукцией.

Из 1 027 случаев 56 — со смертельным исходом. Летальные отравления метанолом произошли в Алейском, Заринском, Топчихинском, Усть-Калманском, Чарышском районах и Барнауле, говорится на сайте краевой столицы.

Жителям Алтайского края напоминают, что реализация алкогольной продукции допускается только через стационарные объекты торговли и общественного питания, имеющие специальную лицензию.

Легальный алкоголь никогда не продается в палатках, ларьках, с рук и в интернете, не разливается в пластиковые канистры и не продается в таре без маркировки.

Порядка 10 мл метанола и более приводит к тяжелому отравлению со слепотой, а попадание в организм более 80—150 мл обычно смертельно.

Ранее в Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек, а количество умерших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 34.