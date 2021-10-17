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Происшествия

В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек

В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек, сообщает ТАСС,

Поддельный алкоголь.
Поддельный алкоголь.
22.мвд.рф.

По версии следствия, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате погибли 18 человек.

Незаконный розлив происходил на одном из рынков города.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц»), пишет bfm.ru. Полиция уже задержала двух подозреваемых — это местные жители 1978 и 1967 годов рождения.

Ранее 34 человека погибли в Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем. Задержаны 15 человек, восемь из которых отправлены под арест.

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