Задержали изготовителей паленого коньяка, от которого на Алтае умерло четыре человека

Полиция задержала двух жителей Рязанской области, подозреваемых в реализации алкоголя из-за распития в Алтайском крае погибли четыре человека, сообщает РЕН ТВ .

Оба приезжие, ранее были судимы, а один из них проживал в регионе в помещении придорожного кафе, пишет источник.

3 сентября их арестовали на два месяца. В ходе обысков у мужчин изъяли более 5,8 тыс. бутылок и почти 30 канистр.

Также под стражу взяли троих мужчин, один из которых зарегистрирован в Москве, а остальные два — жители Алтайского края. У них тоже изъяли тысячи стеклянных бутылок.

Как сообщалось, возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители на праздновании дня рождения пили алкоголь неизвестной марки, который купили в Барнауле.

На следующий день несколько человек попали в больницу. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась.

Аналогичный факт произошел и в Барнауле, где в результате употребления подозрительного спиртного скончались два молодых человека.

Всего с 19 июля метиловым спиртом в крае отравились 10 человек, шестеро насмерть.