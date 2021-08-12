Неизвестная бутылка. Как жители Алтая погибли от суррогатного алкоголя

Как отмечает «Московский Комсомолец», с 19 июля метиловым спиртом в крае отравились 10 человек, шестеро насмерть. Треть случаев зафиксировали в августе.
В Усть-Калманском районе
По данным следствия, 9 августа в больницу Усть-Калманского района попали несколько человек. Их диагноз — отравления. В числе пациентов была женщина, которая спустя непродолжительное время скончалась.
Выяснилось, что накануне отравившиеся праздновали день рождения и пили алкоголь неизвестной марки. Напиток — предположительно коньяк — они купили в Барнауле.
В Барнауле
Барнаульский случай — аналогичный. После употребления суррогатного спиртного умерли два молодых человека.
Следователи возбудили уголовные дела. По факту случившегося назначены судебные экспертизы. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев.
В Красноярске
С начала августа 2021 года в Красноярске от подозрительного алкоголя погибли 3 человека: мать 54 лет с 24-летней дочерью из Советского района и житель Октябрьского района, которому также было 54. О происшествиях сообщает Коммерсант.
В Иркутске
В 2016-м от отравления «концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 78 человек. Всего в регионе от него пострадали 123 жителя. Причина этому — содержащийся в «Боярышнике» метанол.
Наказание за незаконные производство и (или) оборот подделки предусматривает статья 171.3 Уголовного кодекса.
- За производство, закупку и поставки непроверенного алкоголя вменяют штраф от 2 до 3 млн рублей. Также в числе мер пресечения — принудительные работы на срок от 2 до 3 лет и лишение свободы.
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Производство, приобретение, хранение, перевозка для сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере, влекут штраф в размере до 500 тыс. рублей или заработной платы до 2 лет. Кроме того, пункт статьи предусматривает принудительные работы и лишение свободы.