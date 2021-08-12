Неизвестная бутылка. Как жители Алтая погибли от суррогатного алкоголя

1 Что известно о происшествиях?

Как отмечает «Московский Комсомолец», с 19 июля метиловым спиртом в крае отравились 10 человек, шестеро насмерть. Треть случаев зафиксировали в августе.

В Усть-Калманском районе

По данным следствия, 9 августа в больницу Усть-Калманского района попали несколько человек. Их диагноз — отравления. В числе пациентов была женщина, которая спустя непродолжительное время скончалась.

Выяснилось, что накануне отравившиеся праздновали день рождения и пили алкоголь неизвестной марки. Напиток — предположительно коньяк — они купили в Барнауле.

Поддельный алкоголь. 22.мвд.рф.

В Барнауле

Барнаульский случай — аналогичный. После употребления суррогатного спиртного умерли два молодых человека.