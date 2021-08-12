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Происшествия

Неизвестная бутылка. Как жители Алтая погибли от суррогатного алкоголя

Три человека скончались от отравления «паленкой» в Барнауле Усть-Калманском районе с начала августа. Марка выпитых ими суррогатных напитков неизвестна.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0
1 Что известно о происшествиях?

Как отмечает «Московский Комсомолец», с 19 июля метиловым спиртом в крае отравились 10 человек, шестеро насмерть. Треть случаев зафиксировали в августе.

В Усть-Калманском районе

По данным следствия, 9 августа в больницу Усть-Калманского района попали несколько человек. Их диагноз — отравления. В числе пациентов была женщина, которая спустя непродолжительное время скончалась.

Выяснилось, что накануне отравившиеся праздновали день рождения и пили алкоголь неизвестной марки. Напиток — предположительно коньяк — они купили в Барнауле.

Поддельный алкоголь.
Поддельный алкоголь.
22.мвд.рф.

В Барнауле

Барнаульский случай — аналогичный. После употребления суррогатного спиртного умерли два молодых человека.

2 Как проходят разбирательства?

Следователи возбудили уголовные дела. По факту случившегося назначены судебные экспертизы. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0
3 Подобные случаи по России

В Красноярске

С начала августа 2021 года в Красноярске от подозрительного алкоголя погибли 3 человека: мать 54 лет с 24-летней дочерью из Советского района и житель Октябрьского района, которому также было 54. О происшествиях сообщает Коммерсант.

В Иркутске

В 2016-м от отравления «концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 78 человек. Всего в регионе от него пострадали 123 жителя. Причина этому — содержащийся в «Боярышнике» метанол.

Настойка боярышника.
Настойка боярышника.
Михаил Хаустов
4 Что грозит за производство и сбыт суррогатного алкоголя

Наказание за незаконные производство и (или) оборот подделки предусматривает статья 171.3 Уголовного кодекса.

  • За производство, закупку и поставки непроверенного алкоголя вменяют штраф от 2 до 3 млн рублей. Также в числе мер пресечения — принудительные работы на срок от 2 до 3 лет и лишение свободы.

  • Производство, приобретение, хранение, перевозка для сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере, влекут штраф в размере до 500 тыс. рублей или заработной платы до 2 лет. Кроме того, пункт статьи предусматривает принудительные работы и лишение свободы.

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