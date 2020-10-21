Без сомнений: Мишустин на публике восхитился Путиным

Премьер заявил об этом на XVII заседании дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на вопрос ведущего о том, кто из исторических личностей вызывает у него восхищение или симпатию, пишут «Известия».

«Без сомнения, президент России Владимир Владимирович Путин вызывает восхищение. Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны — это абсолютно искренне», — отметил глава правительства.

Кроме Путина премьер упомянул советского ученого и конструктора Сергея Королева.

«Он создавал технологии, которыми мы гордимся до сих пор», — напомнил Мишустин и добавил, что дружит с внуком Королева и очень гордится этой дружбой.

Также премьер вспомнил Стива Джобса, которого назвал «очень мудрым человеком», пишет bfm.ru.

XVII Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Москве. Президент РФ Владимир Путин примет участие в нем дистанционно.