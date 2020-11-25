«Бежавшего из России деда» вспомнил будущий глава Госдепа

Энтони Блинкен, которого Джозеф Байден выдвинул на пост госсекретаря, рассказал про своего деда, отца и отчима, сообщает ТАСС .

О намерении сделать Блинкена госсекретарем заявил Байден, который уже объявил себя «избранным президентом США», хотя окончательного решения по итогам выборов еще нет.

Блинкен рассказал, что его дед Морис Блинкен «бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке».

Отец чиновника, Дональд Блинкен, «служил в ВВС США в годы Второй мировой войны, а затем был американским послом». Вероятный глава Госдепа заявил, что отец для него — «образец и герой».

«Его супруга бежала из коммунистической Венгрии и помогала следующим поколениям беженцев попасть в Америку», — рассказал Блинкен про отца, также отметив, что его отчим Самуэль Пизар был узником нацистских концлагерей.

Примечательно, что Джозеф Блинкен — жесткий критик России. Он постоянно выступает против российских газопроводов в Европе, также он один из авторов концепции санкционной политики США в отношении РФ.

Ранее российские компании попали под новые санкции США по закону об оружии массового поражения.