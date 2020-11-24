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25 ноября
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Политика

Российские компании попали под новые санкции США по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на три компании из России по закону об оружии массового поражения, передает «Интерфакс».

Флаг США.
Флаг США.
СС0

В целом Штаты приняли решение ввести санкции против пяти структур, три из которых являются российскими.

Основанием для этого, как следует из заявления Госдепа, является нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

В итоге под американские санкции подпали такие компании из РФ, как АО «Авиазапчасть», АО «Завод Элекон» и Nilco Group. Еще две компании являются китайскими.

Решение о введении санкций было принято американской администрацией еще 6 ноября, однако известно о нем стало сейчас.

Данное решение американских властей запрещает любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также накладывает табу на выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что западные санкции против России — это наказание за речь президента Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году в Мюнхене.

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