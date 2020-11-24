Российские компании попали под новые санкции США по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на три компании из России по закону об оружии массового поражения, передает « Интерфакс ».

В целом Штаты приняли решение ввести санкции против пяти структур, три из которых являются российскими.

Основанием для этого, как следует из заявления Госдепа, является нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

В итоге под американские санкции подпали такие компании из РФ, как АО «Авиазапчасть», АО «Завод Элекон» и Nilco Group. Еще две компании являются китайскими.

Решение о введении санкций было принято американской администрацией еще 6 ноября, однако известно о нем стало сейчас.

Данное решение американских властей запрещает любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также накладывает табу на выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.

Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что западные санкции против России — это наказание за речь президента Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году в Мюнхене.