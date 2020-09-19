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Политика

Познер считает санкции против России наказанием за мюнхенскую речь Путина

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что западные санкции против России — это наказание за речь президента Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году в Мюнхене.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку… с тех самых пор Запад „наказывает“ Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — цитирует Познера РИА Новости.

По словам журналиста, для этого годятся любые поводы. Также Познер подчеркнул, что стремится объективно оценивать ситуацию и не является ни сторонником, ни противником Путина.

Напомним, в феврале 2007 года президент РФ выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности с речью, где раскритиковал современный однополярный мир.

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