Познер считает санкции против России наказанием за мюнхенскую речь Путина

«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку… с тех самых пор Запад „наказывает“ Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — цитирует Познера РИА Новости.