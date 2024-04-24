Однако в России ни один законопроект о семейно-бытовом насилии так и не дошел до Госдумы. О том, как этот вопрос обсуждают в стране сейчас, расскажет altapress.ru .

Наказание за домашнее насилие в 2024 году ужесточили в Казахстане. Рычагом послужило убийство Салтанат Нукеновой ее мужем Куандыком Бишимбаевым , экс-министром экономики. За судебным процессом следили далеко за пределами Казахстана. Акции в поддержку женщин прошли по всему миру.

«Все сделал правильно»

В то время как мировая общественность следила за делом Куандыка Бишимбаева, в России произошла похожая трагедия. В Тверской области местный общественник Евгений Никольский убил свою жену Екатерину. Об этом сообщает "РБК".

Пока экс-министр экономики Казахстана пытался отрицать вину, Никольский заявил, что ни о чем не жалеет:

"Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что сделал все правильно", — написал общественник на своей странице "ВКонтакте".

Супруги Никольские прожили вместе 13 лет. В прошлом году у пары родилась дочь.

Известно, что обвиняемый ранее избирался в гордуму от партии "Справедливая Россия — За правду!". Его пообещали исключить в ближайшее время и оказать поддержку родственникам погибшей.

Подчеркивают, что Никольский убил супругу не в их доме в Твери, а у родителей Екатерины. За неделю до этого они забрали к себе дочь и внучку после того, как убийца зверски избил жену, пишет "KP.RU".

По информации источников, инциденты насилия происходили на почве ревности мужа.

В произошедшем разбирается следствие.

Что говорят в Госдуме

По мнению депутата Татьяны Буцкой, все, что хотят прописать в законе о домашнем насилии, итак закреплено в Уголовном кодексе:

"Понимаете, бить запрещено, убивать запрещено, издеваться запрещено, в том числе и морально издеваться — тоже запрещено. Что тогда выносить отдельно в этот закон?" — высказалась первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Также она полагает, что отдельный закон о домашнем насилии не решит проблему. Решение, по ее мнению, состоит в создании единого стандарта центра поддержки женщин в сложной жизненной ситуации и круглосуточной горячей линии для женщин, которые подверглись домашнему насилию. Задачу депутат видит в создании атмосферы, куда пострадавшая женщина может уйти.

Политическая борьба

Законопроект вносили на рассмотрение в Государственную думу несколько лет подряд, однако напряженно готовиться к повторному внесению начали в 2019 году.

Летом 2019 года в поддержку законопроекта запустили флешмоб. Его участницы делали фотографии с макияжем, которым на были изображены последствия побоев на телах. Фотографии сопровождались личными историями участниц, хештегом #ЯНеХотелаУмирать и призывами поддержать законопроект.

Акция собрала более 30 упоминаний в СМИ, включая зарубежные, и вовлекла общество в дискуссию о необходимости закона. Более 70 правозащитных организаций и благотворительных фондов потребовали принять закон о домашнем насилии.

В противодействие 181 общественная организация подписала открытое письмо В. В. Путину, направленное против закона о «домашнем насилии».

15 декабря 2019 года пикеты против законопроекта были выставлены в десятках российских городов.

Противники законопроекта включили в свой арсенал и так называемые «молитвенные стояния "За семью"».

Статистика

Официальной статистики, раскрывающей проблему, в России нет.

В сборнике "Мужчины и женщины России", который раз в два года выпускает Росстат, есть данные о потерпевших.

Так, в 2021 году, потерпевшими в делах о домашнем насилии признали 22,6 тыс. женщин и 9,9 тыс. мужчин.

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