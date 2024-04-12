Десятки тысяч человек в прямом эфире наблюдают, как судят бывшего министра РК. Реакция российсских звезд

Он обвиняется в том, что до смерти забил свою молодую жену.

Суд идет практически в прямом эфире — СМИ ведут трансляции заседаний, все детали дела становятся публичными, указывает Lenta.ru.

Дело проходит с участием присяжных заседателей, их личности держат в секрете.

Версия подсудимого

Бишимбаев убил Салтанат Нукенову во время ссоры в ресторане. После этого он попросил своего брата, владельца заведения, удалить записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил супругу кулаками по голову, от которых она упала на пол.

«Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, от чего последняя потеряла сознание и скончалась на месте», — заявила государственный обвинитель во время суда.

Версия следствия

Бишимбаев и Нукенова вечером 8 ноября посетили концерт Димы Билана в Астане, во время которого поссорились. Несмотря на это они вместе пришли в ресторан BAU. В ресторане конфликт продолжился. Пьяный Бишимбаев напал на жену в холле и несколько раз ударил ее кулаками по голове с такой силой, что она упала на пол. Салтанат Нукенова попыталась закрыться в ВИП-комнате, но Бишимбаев выбил дверь и начал ее душить.

Скорую помощь в ресторан вызвали только вечером 9 ноября. Салтанат Нукенова к тому времени была мертва.

Экспертиза

Побои были нанесены Нукеновой за шесть-восемь часов до ухода из жизни.

На суде гособвинитель зачитал результаты химико-токсикологической экспертизы. Наркотических, лекарственных и психотропных веществ в организме пострадавшей не обнаружили. Также на ее теле не было травм, характерных для падения.

Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма.

Обвинение

Куандыка Бишимбаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в расправе над женой в ресторане Астаны.

Следствие считает — бывший министр нацэкономики жестоко избил гражданскую жену. Его обвиняют по статьям: «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Истязание».

Он вину не признает. И говорит, что женщина сама упала и получила увечья, повлекшие смерть.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Флешмоб

Дело Салтанат Нукеновой подняло вопрос о домашнем насилии и разнице в положении мужчин и женщин. Жительницы Казахстана запустили флешмоб «ЗаСалтанат».

Официально

11 апреля депутаты Сената в двух чтениях приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Реакция в России

Закон не только вызвал обсуждение среди казахстанского общества, о нем высказались российские селебрити, пишет Kazinform.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила, что будет поддерживать флешмоб в поддержку Салтанат.

Собчак также поддержала известная ведущая и бизнесвумен Ксения Бородина.

Российская модель Анастасия Решетова подчеркнула, что у всех психопатов, абьюзеров одни и те же паттерны поведения.

Российский адвокат Калой Ахильгов заявил, что открытый судебный процесс сильно повышает доверие к судебной системе в целом и носит образовательный характер для простых граждан.

Стендап-комик Ариана Лолаева записала отметила, как важно придать дело еще большей огласке и за пределами Казахстана ради безопасности женщин и правосудия.

Продюсер Максим Фадеев тоже не остался в стороне. Он поддержал идею об ужесточении наказания за бытовое насилие.

Знакомство

Бишимбаев и Нукенова познакомились в августе 2022 года. В декабре того же года они поженились, однако официально брак регистрировать не стали.

УДО

Бишимбаев занимал министерский пост Республики Казахстан с мая по декабрь 2016 года.

В 2018-м его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки и хищение имущества. Спустя полтора года Бишимбаев вышел из тюрьмы по УДО.

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