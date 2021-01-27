Главы МИД стран G7 призвали российские власти освободить блогера Алексея Навального

Информационное агентство РИА-Новости сообщило о том, что страны «Большой семерки» призвали власти России отпустить задержанного блогера Алексея Навального.

Издание отмечает, что G7 проигнорировала задержания протестующих в США, которые прошли 6 января. В Вашингтоне, и в Москве они вступали в конфликт с правоохранителями, за что и были заключены под стражу.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — говорится в заявлении.

Алексей Навальный с супругой Юлей. instagram.com/navalny.

Министры напомнили, что Европейский суд прав человека не стал поддерживать решения суда, за неисполнение которых был задержан Навальный.

«Призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального… Мы продолжим внимательно отслеживать, как Россия реагирует на международные призывы немедленно освободить господина Навального и протестующих и журналистов, которые были произвольно задержаны, а также за уголовным расследованием отравления господина Навального», — заявили политики.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Тем временем, несогласованные акции протеста прокатились по разным городам России 23 января. Выйти на улицы людей призвали сторонники Навального.

РИА-Новости приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что к призывали «определенные провокаторы», действия которых «хорошо понятны».

Песков также назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей:

«Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию», — высказал он свою позицию.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Напомним, в Барнауле на акцию протеста вышли 2 тысячи человек. По сообщениям ГУ МВД по Алтайскому краю, только на площади Сахарова собралось порядка 500 митингующих.

По данным «ОВД.Инфо», правоохранители задержали 19 барнаульцев. В Бийске проект насчитал 9 задержанных, а в соседнем Новосибирске — 89.