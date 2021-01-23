Более 20 человек задержали в Алтайском крае во время несогласованных митингов

23 января в Барнауле и Бийске прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. По данным проекта «ОВД.Инфо» правоохранители задержали 28 участников акций.

Акция в поддержку Алексея Навального в Барнауле 23 января 2021 года.

Всего на акцию протеста в Барнауле вышли 2 тысячи горожан. «В том числе порядка 500 на площади Советов», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным «ОВД.Инфо», правоохранители задержали 19 барнаульцев. В Бийске проект насчитал 9 задержанных, а в соседнем Новосибирске — 89.

Напомним, Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс реабилитации, и арестовали на 30 суток.

После этого сторонники политика анонсировали проведение митинга в субботу, 23 января, в нескольких городах России.

В некоторых сибирских регионах объявили, что акции будут незаконными. К примеру, в красноярском МВД заявили, что они «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».