В сибирских регионах запрещают акции в поддержку Навального

На 23 января во многих регионах России запланированы акции протеста в поддержку оппозиционного блогера-политика Алексея Наваьного, вернувшегося из Германии в Москву и сразу взятого под арест.

Однако некоторые сибирские регионы уже объявили, что митинги будут незаконными — разрешения никто не давал.

В Томской области власти сослались на то, что уведомление о проведении митинга подано с нарушениями. СОгласно законодательству, это нужно было сделать не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения мероприятия. Но штаб Навального направил заявку 19 января, прекрасно зная, что получит отказ. «Как будто сознательно идут на провокацию», — заявил вице-губернатор Сергей Ильиных.

В Иркутске митинг должен был пройти в центре города на ул. Урицкого. Но местные власти нашли другой повод для отказа. В городе, по мнению мэрии, сложилась плохая эпидемиологическая обстановка. Тем не мнее, областной штаб Навального также идет на провокацию, заявляя на своей страничке «ВК», что митинг обязательно будет.

В Алтайском крае ни местные чиновники, ни штаб Навального пока каких-то громких заявлений или анонсов не делали. О проведении митинга 23 января в Барнауле на официальном сайте местного штаба Навального информация отсутствует.

Напомним, Алексей Навальный был арестован 17 января в аэропорту Шереметьево и помещен на 30 суток решением суда в СИЗО.

Навального отправили в СИЗО до заседания суда, на котором решат вопрос о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

В декабре 2020 года ФСИН объявила оппозиционера в розыск за многократные нарушения условий испытательного срока.

По данным ведомства, Навального обязали отмечаться два раза в месяц, однако последняя явка состоялась 3 августа 2020 года.