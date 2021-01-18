Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Навального задержали в аэропорту после возвращения в Россию

Оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля, сообщает московская ФСИН.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Напомним, 13 января Навальный анонсировал в своем Instagram «победное возвращение» в Россию из Германии.

После этого сообщили, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать оппозиционера до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене условного срока на реальный.

«17 января 2020 года в аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — рассказали в ведомстве.

Задержали на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления, в соответствии с которым «осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».


Дальнейшую меру пресечения задержанного определит суд. До этого момента его заключили под стражу.

Навального 30 декабря 2014 года приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет. После срок продлили на год.

«Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения условий испытательного срока, по которым Навальный был обязан являться на регистрацию два раза в месяц <…> Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года», — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что 20 августа 2020 года оппозиционера госпитализировали в Омске после «отравления». Через несколько дней его перевезли в Германию, где он проходил курс реабилитации.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость