Навального задержали в аэропорту после возвращения в Россию

Оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля, сообщает московская ФСИН.

Напомним, 13 января Навальный анонсировал в своем Instagram «победное возвращение» в Россию из Германии.

После этого сообщили, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует задержать оппозиционера до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене условного срока на реальный.

«17 января 2020 года в аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — рассказали в ведомстве.

Задержали на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления, в соответствии с которым «осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».



Дальнейшую меру пресечения задержанного определит суд. До этого момента его заключили под стражу.

Навального 30 декабря 2014 года приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет. После срок продлили на год.

«Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения условий испытательного срока, по которым Навальный был обязан являться на регистрацию два раза в месяц <…> Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года», — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что 20 августа 2020 года оппозиционера госпитализировали в Омске после «отравления». Через несколько дней его перевезли в Германию, где он проходил курс реабилитации.