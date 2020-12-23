С юмором все в порядке. В барнаульском штабе Навального прокомментировали «звонок из Кремля»

«Вы считаете, штабом Навального может руководить человек, который поверит в такие звонки? Человек позвонил с юмором, с юмором я ему ответил, из разговора, мне кажется, это очевидно. То, как хотят воспринять это Telegram-каналы, это просто их личное желание», — прокомментировал altapress.ru координатор барнаульского штаба Алексея Навального Вадим Останин.
Он также добавил, что пранкер обзванивал не только штаб в Барнауле, о подобном звонке координаторы были в курсе.
Предположения, кто мог быть этим шутником, есть, но озвучивать их Останин не стал.
Напомним, в СМИ и Telegram-каналах появилась запись разговора между пранкером с голосом президента России Владимира Путина и главой барнаульского штаба Алексея Навального.