С юмором все в порядке. В барнаульском штабе Навального прокомментировали «звонок из Кремля»

«Вы считаете, штабом Навального может руководить человек, который поверит в такие звонки? Человек позвонил с юмором, с юмором я ему ответил, из разговора, мне кажется, это очевидно. То, как хотят воспринять это Telegram-каналы, это просто их личное желание», — прокомментировал altapress.ru координатор барнаульского штаба Алексея Навального Вадим Останин.