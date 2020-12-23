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Политика

С юмором все в порядке. В барнаульском штабе Навального прокомментировали «звонок из Кремля»

В штабе Алексея Навального в Барнауле были в курсе, что может позвонить пранкер, который представится президентом России Владимиром Путиным. Само собой, звонившему никто не поверил, уверяют в штабе.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

«Вы считаете, штабом Навального может руководить человек, который поверит в такие звонки? Человек позвонил с юмором, с юмором я ему ответил, из разговора, мне кажется, это очевидно. То, как хотят воспринять это Telegram-каналы, это просто их личное желание», — прокомментировал altapress.ru координатор барнаульского штаба Алексея Навального Вадим Останин.

Он также добавил, что пранкер обзванивал не только штаб в Барнауле, о подобном звонке координаторы были в курсе.

Предположения, кто мог быть этим шутником, есть, но озвучивать их Останин не стал.

Напомним, в СМИ и Telegram-каналах появилась запись разговора между пранкером с голосом президента России Владимира Путина и главой барнаульского штаба Алексея Навального.

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