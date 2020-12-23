Лже-Путин позвонил в барнаульский штаб Навального

Неизвестный позвонил в штаб Алексея Навального в Барнауле и представился президентом России Владимиром Путиным. Не ясно, поверили ли в звонок от президента на том конце провода, но от помощи главы государства координатор штаба не отказался.

С якобы Путиным разговаривал координатор штаба Навального в Барнауле Вадим Останин.

«Глава государства» справился о здоровье Алексея Навального, предложил помощь и содействие, от чего в Барнауле вежливо не отказались.

В том, что это розыгрыш, сомнений нет, но поверил ли в реальность происходящего Вадим Останин — из разговора неясно.

Реакции на пранк от штаба пока не последовало.

Расследование Навального

Ранее в сети появился ролик, в котором Навальный разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который якобы признается в отравлении.

Судя по ролику, Кудрявцев думал, что говорит с помощником Николая Патрушева (секретарем Совбеза РФ) и выложил подробности преступления. В разговоре он пояснил, что яд был нанесен на трусы, а жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный врачами скорой помощи.

После выхода материала в Москве силовики задержали возле здания ФСБ на Лубянке режиссера Виталия Манского, в руках у которого были синие трусы.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что расследование Алексея Навального о своем «отравлении „Новичком“» (кстати, в материалах упоминается Институт проблем химико-энергетических технологий, расположенный в Бийске) является провокацией.