Алтайский наукоград попал в расследование Навального о виновниках своего отравления

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте результаты расследования, в котором назвал имена тех, кто якобы пытался его отравить, сообщает «Коммерсантъ». В материалах упоминается Институт проблем химико-энергетических технологий, расположенный в Бийске.

Алексей Навальный заявил, что к его предполагаемому отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения ФСБ.

К таким вводам пришла расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер и ФБК Навального. Политик назвал их фамилии и опубликовал фотографии.

«Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии», — сказал Навальный.

Выводы о причастности этих людей сделаны на основе проверок баз телефонных переговоров, авиабилетов и других данных с черного рынка. По словам Навального, следить за ним и готовить отравление начали с 2017 года.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику. @yulia_navalnaya

Полный текст расследования публикует также «Эхо Москвы». В нем упомянуто, что следившие за ним сотрудники звонили в Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, расположенный в Бийске.

Политик предположил, что сотрудники обратились туда за консультациями после неудавшегося отравления.

Институт создали в 2001 году. О его деятельности нередко пишут в контексте производства лекарственных субстанций и препаратов.

Но, конечно, не только: в 2018 году институт сообщил об изобретении нанопорошков-сорбентов для удаления следов химического оружия с поверхностей — на эту информацию, опубликованную «Интерфаксом», и ссылается расследование.

Напомним, Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а политик был госпитализирован в местную больницу.

Через сутки его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где позднее немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок». Россия это отрицает.