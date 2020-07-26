В Бийске создали первое в мире обезболивающее из компонента взрывчатки

Бийские и томские ученые совместно разработали уникальный анальгетик из компонента для взрывчатки, который, к тому же, не имеет побочных эффектов, сообщают «Вести-Алтай».

Новый анальгетик будет называться «Тиовюрцин». В качестве сырья для лекарства в Институте проблем химико-энергетических технологий впервые использовали глиоксаль — вещество, которое применяют для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива.

Доклинические испытания препарата проходили в лабораториях НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберка последние три года. Тестирование показало, что вещество не обладает токсическим воздействием и не имеет побочных эффектов. Зато препарат помогает при любом виде боли, а по эффективности сравним с опиоидными лекарствами.

Средство также безопасно для беременных и онкобольных.

Новое лекарство осталось протестировать на людях. Однако ученые уже ведут переговоры с крупными фармацевтическими компаниями.

Ранее шесть ассоциаций фармпроизводителей попросили премьер-министра упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. В противном случае примерно через три месяца в стране могут начаться перебои в обеспечении населения медикаментами.